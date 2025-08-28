Minneapolis.- Antes de convertirse en el tirador que acabó con la vida de dos niños en la escuela católica Annunciation, Robin Westman había dejado señales de una mente atormentada.
En los cuadernos y videos que grabó, habló de depresión, de sentirse enfermo, de un supuesto cáncer por vapeo, y de la misión suicida que llevaba planeando desde hacía cinco años.
Entre garabatos con el sistema de escritura cirílico aparecían frases desgarradoras: “ayúdame”, “no quiero”, “mátame”. Todo reflejaba un grito desesperado de alguien que nunca encontró alivio.
Un pasado marcado por vínculos frágiles
Westman tenía una relación directa con la escuela Annunciation, de donde fue estudiante y su madre trabajó en esa misma institución hasta su jubilación en 2021.
Sin embargo, los lazos familiares se habían visto debilitados tras el divorcio de sus padres en 2013.
Según el diario Minnesota Star Tribune, Mary Grace Westman, su madre, respondió entre lágrimas a una llamada de prensa y dijo que no sabía si su hijo era el tirador antes de colgar.
Ese silencio refleja el dolor de una familia sorprendida por una tragedia que nunca imaginó vivir.
Salud mental ausente y señales ignoradas
Los diarios de Westman ofrecen un retrato íntimo de su fragilidad emocional.
KRTV News Great Falls, una estación de televisión afiliada a la CBS, reveló que Robin Westman escribía sobre sentirse atrapado en un cuerpo enfermo, con un cáncer de pulmón derivado del vapeo, y confesaba su depresión.
Incluso, el presunto tirador de la escuela católica, en uno de los escritos que dejó le pidió perdón a su familia:
“Lo siento por lo que esto significará para ustedes, son los únicos a quienes pido perdón”.
También dejó en claro que su plan no era improvisado, pues llevaba al menos cinco años pensándolo como una “misión suicida”.
La policía de Minneapolis confirmó que en 2018 hubo un reporte de bienestar sobre Westman, pero el caso fue cerrado sin seguimiento. No tenía antecedentes penales ni historial documentado de atención psicológica.
Esa ausencia de acompañamiento es ahora un punto clave para entender cómo un joven de 23 años llegó a un desenlace tan devastador.
Identidad, aislamiento y un entorno que no alcanzó a sostenerlo
En 2020, un juez aprobó su cambio legal de nombre de Robert a Robin, a petición de su madre y esa transición de identidad, respaldada por la familia, no estuvo acompañada de un círculo de apoyo que atendiera su soledad y sus problemas emocionales.
Los escritos que Robin Westman dejó luego de cometer la masacre y el suicidio, son un reflejo de su aislamiento, pues a sus familiares les pidió que cambiaran de nombre después de su muerte y “siguieran adelante”.
Respeto y amor frente a la tragedia
La comunidad católica de Minneapolis reaccionó con dolor y unión. El arzobispo expresó en un comunicado que su “corazón está roto” y pidió el fin de la violencia armada.
De acuerdo con la agencia AP News, el gobernador de Minnesota ofreció apoyo inmediato a las familias y a las escuelas para reforzar la seguridad y el acompañamiento psicológico.
Los testimonios de los sobrevivientes y las muestras de solidaridad confirman que el respeto y el amor siguen siendo los valores que sostienen a las familias en medio de la pérdida.
Detrás de las cifras y los titulares, la historia de Robin Westman refleja lo que ocurre cuando la salud emocional se deja al margen: un entorno que no escuchó a tiempo un grito de auxilio.
Del desahogo digital al suicidio: el caso que sacude a ChatGPT y a la IA
Ciudad de México.- El uso de chatbots como “terapeutas digitales” entre adolescentes está creciendo de forma alarmante, al grado de convertirse en un riesgo que puede terminar en tragedias.
Cada vez más jóvenes buscan en estas plataformas un espacio para desahogar su ansiedad y soledad, sin supervisión profesional, lo que abre la puerta a consecuencias imprevisibles, incluso el suicidio.
El caso de Adam Raine, un adolescente de 16 años en California, lo confirma: tras meses de interactuar con ChatGPT, terminó quitándose la vida.
Hace apenas unos días, la familia de Adam demandó a la empresa OpenAI y a su director, Sam Altman, a quienes acusan de responsabilidad por no detener a tiempo las conversaciones que validaron los pensamientos autodestructivos del joven.
Chatbots como terapeutas: un peligro real
Una encuesta de Common Sense Media reveló que el 72% de los adolescentes en Estados Unidos usan chatbots, una de cada ocho veces para buscar apoyo emocional, lo que equivale a más de 5 millones de jóvenes.
De acuerdo con un artículo de Infobae, cuando los adolescentes expresan pensamientos suicidas, estos sistemas pueden responder con sugerencias inapropiadas, incluso técnicas, para privarse de la vida.
La mayoría de estas interacciones ocurren fuera del radar de profesionales de salud mental, lo que subraya una urgencia: estos “pseudo-terapeutas digitales” no están preparados para acompañar a mentes en desarrollo como la de los adolescentes.
Responsabilidad tecnológica y humana
La demanda legal de la familia Raine acusa a OpenAI de priorizar el crecimiento económico al lanzar GPT-4o sin resolver fallas de seguridad, y señala que “ChatGPT ayudó activamente a Adam a explorar métodos de suicidio”, de acuerdo con una publicación en El País.
“La IA nunca debería decirle a un niño que no le debe la supervivencia a sus padres”, declaró por su parte Jay Edelson, abogado de la familia de Adam Raine, en un mensaje publicado en la red social X.
Ante el escándalo, OpenAI emitió un comunicado con “profundas condolencias” y anunció nuevas medidas: filtros reforzados, controles parentales, mecanismos para detectar crisis emocionales y mejoras en GPT-5 para atender situaciones críticas.
Mientras tanto, legisladores en California ya impulsan propuestas para prohibir chatbots emocionalmente manipuladores dirigidos a menores y exigir protocolos obligatorios de emergencia ante expresiones de auto-daño.
Un llamado urgente a proteger a los adolescentes
Para los padres de Adam, esta tragedia no fue accidental.
“Lo que este caso pondrá en tela de juicio es hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar GPT-4o a pesar de los problemas de seguridad”, subrayó Edelson en declaraciones publicadas por The Guardian.
.
“Si una plataforma de IA se convierte en un ‘coach’ de suicidio de un adolescente vulnerable, eso debería ser un llamado a la acción”, advirtió, por su parte, la organización Common Sense Media.
Este caso invita a una reflexión más amplia: la dignidad humana y el cuidado de los adolescentes no pueden quedar en manos de algoritmos.
Más allá de la tecnología: la urgencia de volver al vínculo humano
La familia, la escuela y la comunidad deben estar presentes para acompañar la salud emocional de los jóvenes, porque la cercanía humana nunca será sustituida por una máquina.
El caso de Adam Raine enciende una alarma global: los chatbots no son terapeutas y no deben reemplazar el apoyo profesional ni el calor humano y la demanda presentada en California puede marcar un precedente en la regulación del uso de la inteligencia artificial entre menores.
El reto está en garantizar que la tecnología no sustituya el vínculo humano, sino que se convierta en una herramienta responsable y supervisada.
Cuando las deportaciones rompen más que familias: las mascotas se quedan sin hogar
Ciudad de México.- Millones de deportaciones en EE.UU. dejaron huérfanas a miles de mascotas. Esa estadística silenciosa revela un dolor profundo que pocas voces han contado, pero que exige comprensión y acción.
Desde junio de 2025, en el condado de Los Ángeles llegaron 28 animales —22 perros y 6 gatos— cuyos dueños fueron detenidos o deportados.
En Florida, refugios como los del condado de Palm Beach recibieron al menos 19 mascotas por motivos similares.
En Miami, el refugio Adopt and Save a Life Rescue Mission admitió más de 19 perros, gatos y aves en meses recientes.
Los refugios enfrentan sobrepoblación, deudas eléctricas, faltas de espacio, medicinas y voluntarios.
En Los Ángeles, el Departamento de Cuidado Animal observa que los animales llegan en confusión y trauma emocional.
Estos animales dependen solo de la solidaridad local para no perderse en el abandono o, en casos extremos, enfrentar eutanasia.
Las mascotas son seres sintientes que aman sin condiciones. Cuando separan a sus dueños de forma abrupta, pierden hogar, rutina y cariño.
Además, la respuesta compasiva impulsa iniciativas como casas temporales, adopciones urgentes o protocolos veterinarios adaptados para mantener su bienestar.
Ese trabajo representa un puente entre el dolor humano y la solidaridad animal.
Además, mostrar cómo pequeñas acciones restauran esperanza es un acto profundamente humano.
Mundo
El Salvador “impone” filtros de disciplina en las escuelas: uniforme limpio, cabello ordenado y saludo obligatorio
El Salvador.— El uniforme está listo, impecable y planchado desde la noche anterior. El motivo no es una ceremonia especial, sino el cumplimiento de una norma que cambió la rutina de miles de familias salvadoreñas: los estudiantes deben llegar con uniforme limpio, corte de cabello adecuado y saludar con respeto al entrar a clases.
Filtros de disciplina
El Ministerio de Educación de El Salvador ordenó a los directores de las escuelas públicas situarse en las puertas de ingreso cada mañana para verificar cuatro aspectos: limpieza del uniforme, cabello en orden, presentación personal adecuada y saludo respetuoso. Sólo después de cumplir con estos requisitos los alumnos pueden ingresar a las aulas.
El lineamiento fue establecido en un memorándum de carácter obligatorio firmado por la nueva ministra de Educación, Karla Edith Trigueros, capitana del Ejército y médica de profesión. La disposición advierte que la omisión de estas revisiones será considerada falta grave de responsabilidad administrativa para los directores.
“Al incentivar este tipo de medidas, se siembra en cada estudiante la semilla de una ciudadanía consciente y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad”, puntualizó Karla Trigueros.
Una ministra con disciplina militar
Trigueros, recientemente asumió cargo, su trayectoria militar y participación en la logística del Plan Nacional de Vacunación durante la pandemia de COVID-19 marcaron su perfil público. Ahora, como ministra, ha iniciado su gestión trasladando al ámbito educativo conceptos de disciplina castrense: orden, presentación y respeto como ejes de la convivencia escolar.
“De esta manera, se enseña a los más pequeños a respetar las normas de aseo y convivencia, garantizando desde la Primera Infancia la formación de ciudadanos integrales, con valores y principios”, dijo Karla Trigueros.
El presidente Nakib Bukele aseguró que la disciplina en las escuelas es parte de la construcción de un país con ciudadanos responsables y preparados para los retos del futuro.
Voces críticas
El gobierno salvadoreño sostiene que estas disposiciones buscan fortalecer valores cívicos y construir entornos educativos más ordenados. Se asegura que la disciplina personal es la base para una educación integral que forme ciudadanos responsables.
“Con sus uniformes impecables y una actitud ejemplar, estudiantes demuestran que la formación integral y el respeto son valores fundamentales”, señaló Karla Trigueros.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y parte del magisterio advierten que el énfasis en la apariencia puede desviar la atención de los problemas de fondo del sistema educativo, como la falta de infraestructura, la capacitación docente y la calidad de los contenidos académicos.
Educación bajo el signo del orden
La escuela salvadoreña se encuentra ahora en el centro de un debate nacional. Para algunos, estas reglas representan un paso necesario hacia la recuperación del civismo; para otros, simbolizan una creciente militarización de la vida escolar.
“Este acto diario de disciplina es crucial en su formación, sentando las bases de una nueva generación de ciudadanos conscientes y responsables”, indicó Karla Trigueros.
Mundo
Brasil blinda las redes: Diputados refuerzan la protección de la infancia
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una ley que amplió las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a menores en redes sociales.
Ahora las autoridades exigen verificaciones de edad más estrictas y vinculó cuentas de menores de 16 años a las de sus padres.
También obliga a las plataformas a informar contenidos de aparente explotación o abuso sexual.
Diputados vetaron la autodeclaración de edad como control para contenidos para adultos El presidente Lula advirtió que sin supervisión “la sociedad estará bajo constante amenaza”.
Sin embargo, algunos legisladores de oposición denunciaron censura, pero ganaron voces que visibilizaron la urgencia de proteger a menores.
El escándalo involucró al influenciador Hytalo Santos, acusado de explotación infantil en Instagram tras un video viral de Felca
Expertos, familias y activistas celebraron la ley como un avance con rostro humano. Redujeron la vulnerabilidad de la niñez digital al exigir controles más sólidos, responsabilizando a empresas y empoderando a los padres.
Esta ley da esperanza, porque se califica a Brasil como preponderar el bienestar infantil sobre algoritmos o conflictos políticos.
La ley avanza al Senado para su aprobación definitiva. Misma que entrará en vigor un año después de la firma presidencial.
Mientras, familias, educadores y especialistas esperan que el cambio transforme el entorno digital, con infancia protegida y tecnología al servicio del cuidado.
