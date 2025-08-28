Minneapolis: depresión, enfermedad y un grito de auxilio, el entorno detrás de la masacre

Minneapolis.- Antes de convertirse en el tirador que acabó con la vida de dos niños en la escuela católica Annunciation, Robin Westman había dejado señales de una mente atormentada.

En los cuadernos y videos que grabó, habló de depresión, de sentirse enfermo, de un supuesto cáncer por vapeo, y de la misión suicida que llevaba planeando desde hacía cinco años.

Entre garabatos con el sistema de escritura cirílico aparecían frases desgarradoras: “ayúdame”, “no quiero”, “mátame”. Todo reflejaba un grito desesperado de alguien que nunca encontró alivio.

Un pasado marcado por vínculos frágiles

Westman tenía una relación directa con la escuela Annunciation, de donde fue estudiante y su madre trabajó en esa misma institución hasta su jubilación en 2021.

Sin embargo, los lazos familiares se habían visto debilitados tras el divorcio de sus padres en 2013.

Según el diario Minnesota Star Tribune, Mary Grace Westman, su madre, respondió entre lágrimas a una llamada de prensa y dijo que no sabía si su hijo era el tirador antes de colgar.

Ese silencio refleja el dolor de una familia sorprendida por una tragedia que nunca imaginó vivir.

Salud mental ausente y señales ignoradas

Los diarios de Westman ofrecen un retrato íntimo de su fragilidad emocional.

KRTV News Great Falls, una estación de televisión afiliada a la CBS, reveló que Robin Westman escribía sobre sentirse atrapado en un cuerpo enfermo, con un cáncer de pulmón derivado del vapeo, y confesaba su depresión.

Incluso, el presunto tirador de la escuela católica, en uno de los escritos que dejó le pidió perdón a su familia:

“Lo siento por lo que esto significará para ustedes, son los únicos a quienes pido perdón”.

También dejó en claro que su plan no era improvisado, pues llevaba al menos cinco años pensándolo como una “misión suicida”.

La policía de Minneapolis confirmó que en 2018 hubo un reporte de bienestar sobre Westman, pero el caso fue cerrado sin seguimiento. No tenía antecedentes penales ni historial documentado de atención psicológica.

Esa ausencia de acompañamiento es ahora un punto clave para entender cómo un joven de 23 años llegó a un desenlace tan devastador.

Identidad, aislamiento y un entorno que no alcanzó a sostenerlo

En 2020, un juez aprobó su cambio legal de nombre de Robert a Robin, a petición de su madre y esa transición de identidad, respaldada por la familia, no estuvo acompañada de un círculo de apoyo que atendiera su soledad y sus problemas emocionales.

Los escritos que Robin Westman dejó luego de cometer la masacre y el suicidio, son un reflejo de su aislamiento, pues a sus familiares les pidió que cambiaran de nombre después de su muerte y “siguieran adelante”.

Respeto y amor frente a la tragedia

La comunidad católica de Minneapolis reaccionó con dolor y unión. El arzobispo expresó en un comunicado que su “corazón está roto” y pidió el fin de la violencia armada.

De acuerdo con la agencia AP News, el gobernador de Minnesota ofreció apoyo inmediato a las familias y a las escuelas para reforzar la seguridad y el acompañamiento psicológico.

Los testimonios de los sobrevivientes y las muestras de solidaridad confirman que el respeto y el amor siguen siendo los valores que sostienen a las familias en medio de la pérdida.

Detrás de las cifras y los titulares, la historia de Robin Westman refleja lo que ocurre cuando la salud emocional se deja al margen: un entorno que no escuchó a tiempo un grito de auxilio.

