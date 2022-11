Mueren dos bomberos tras choque entre avión y camión en aeropuerto de Lima

Lima.— Al menos dos bomberos aeronáuticos murieron este viernes en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú.

Este viernes, un avión que se desplazaba por la pista de despegue, se impactó con un camión en el que iban rescatistas.

La concesionaria del terminal Lima Airport Partners (LAP), lamentó la muerte de ambos elementos de rescate y expresó su solidaridad con sus familias.

Al tiempo de revelar que se están realizando las indagatorias, la firma se puso a disposición de las autoridades para esclarecer los hechos.

Momento exacto en el que se produce el choque entre un camión de bomberos y el Airbus A320 Neo de LATAM en el aeropuerto Jorge Chávez en Lima. @n_larenas pic.twitter.com/wvQHQcP86g — Mateo Artieda (@Mateoartiu) November 18, 2022

Además, anunció que se suspenden todas sus actividades hasta las 13:00 horas del sábado.

Por ello, recomendó a los viajeros ponerse en contacto con sus aerolíneas para determinar una reprogramación.

La nave de la compañía Latam, que iba a volar a la ciudad surandina de Juliaca, sufrió el incendio del ala derecha y la cola, lo que impidió su despegue y, a continuación, se produjo la evacuación de sus pasajeros y de la tripulación.

Se salvaron todos. Aquí lo cuenta un pasajero pic.twitter.com/qlVadkKVfw — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 18, 2022

Tras la colisión, también puede observarse una zona del avión gravemente afectada.

A su vez, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que los equipos de la concesionaria LAP “están brindando la atención necesaria a los pasajeros”.

“Se vienen realizando las investigaciones para determinar las causas del incidente”, agregó el ministerio a través de su cuenta en Twitter.

Sobre el accidente registrado, esta tarde, con el vuelo LA2213, operado por @LATAM_PER, que cubría la ruta Lima – Juliaca, Lima Airport Partners #LAP informa a la comunidad lo siguiente: pic.twitter.com/ex8nRa4jY3 — Lima Airport Partners (@LAPJorgeChavez) November 18, 2022

De igual manera, el Ministerio de Salud informó que las unidades de emergencia están atendiendo a los pasajeros que sufrieron contusiones y lesiones leves en la evacuación.

