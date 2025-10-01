Mujer vivió 117 años y la ciencia confirmó que la paz familiar alargó su vida

María Branyas Morera, reconocida como la persona más longeva del planeta hasta su fallecimiento el 19 de agosto de 2024, dejó no solo un récord de 117 años, sino también un legado científico y humano.

En el Día Internacional de las Personas Mayores hablamos con el investigador que ha estudiado el caso de María Branyas, la persona más longeva del mundo hasta su fallecimiento en 2023 con 117 años.



¿Cual es el secreto de su longevidad?

Investigadores descubrieron que su perfil molecular mostraba una edad biológica 23 años más joven que la cronológica, pero también que su vida estuvo marcada por la serenidad, el contacto con la familia y la ausencia de excesos.

La ciencia confirma un envejecimiento saludable

El estudio publicado en la revista Cell Reports Medicine en septiembre de 2025, con la participación de más de 40 investigadores, determinó que las células de Branyas “se comportaban como si tuvieran 94 años”.

When Maria Branyas Morera died last year at 117 years and 168 days old, she was the oldest known person in the world. Before she died, she asked doctors to study her. @LeighKiniry reports on what they found. pic.twitter.com/UbCWcdO2kc — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 25, 2025

En entrevista con BBC Mundo, el doctor Manel Esteller, jefe del grupo de Epigenética del Cáncer en el Instituto Josep Carreras, destacó que la longevidad de Branyas no fue el resultado de un solo gen, sino de la combinación de factores genéticos, hábitos saludables y una vida social activa.

“Sus genes le dieron un plus, pero fue lo que hizo después con su vida lo que le dio casi 30 años más de supervivencia”, subrayó el especialista.

Familia, estabilidad y vida sin excesos

Más allá de lo biológico, el testimonio de la propia María Branyas ante el Libro de los Récords Guinness refleja que su estilo de vida fue fundamental:

“Orden, tranquilidad, buena conexión con la familia y los amigos, contacto con la naturaleza, estabilidad emocional, falta de preocupaciones y arrepentimientos, mantener una actitud positiva y alejarse de la gente tóxica”.

Sus hábitos incluían dieta mediterránea, largos periodos de lectura, caminatas al aire libre, cuidado de su jardín y convivencia con sus perros.

Incluso superó la infección por covid-19 a los 113 años, sin presentar secuelas graves.

Una referencia mundial en longevidad

El interés científico que despertó Branyas radica en que sus células mostraron resistencia a la inflamación crónica y a enfermedades comunes en la vejez.

El estudio reveló un metabolismo lipídico altamente eficiente, con niveles bajos de colesterol dañino y altos de colesterol “bueno”.

“Su cerebro funcionaba muy bien, recordaba su niñez y canciones, se interesaba por la actualidad, y nunca mostró signos de demencia prematura”, explicó Esteller.

Sin embargo, la propia María insistía en que la longevidad no dependía solo de la ciencia.

“Creo que la longevidad también se trata de tener suerte. Suerte y buena genética”, reconoció Branyas, en entrevista difundida por el Guinness World Records en 2023.

Legado científico y humano

El caso de María Branyas abre una nueva perspectiva en la investigación del envejecimiento saludable.

Aunque expertos como Mayana Zatz, de la Universidad de São Paulo, advirtieron en Nature que “las conclusiones que se basan en un solo individuo son limitadas”, su perfil molecular se convirtió en referencia global para explorar cómo factores genéticos y de estilo de vida pueden influir en una vejez digna y con calidad.

🇺🇸🇪🇸 | DATO: A sus 117 años, la estadounidense-española Maria Branyas, no solo es la persona más longeva del mundo, sino que ha entrado en la historia como la 11ª más anciana jamás registrada.



Desde su nacimiento en 1907, ha sido testigo de más de un siglo de cambios. pic.twitter.com/D24GZkwAxs — UHN Plus (@UHN_Plus) March 31, 2024

Con el estudio del perfil molecular de la española María Branyas, la ciencia confirma que la unión familiar, los vínculos sociales sanos, la ausencia de excesos y una actitud positiva son determinantes para alcanzar un envejecimiento saludable.

