Nacer sin dolor: desafío humano de vivir sin la señal que protege al cuerpo

Ciudad de México.- La insensibilidad congénita al dolor (CIP) revela una paradoja humana profunda: niños y adultos que viven sin la alarma biológica más elemental.
Las familias detectan la condición cuando observan heridas que no provocan llanto, y desde ese momento emprenden un aprendizaje constante para proteger a quienes no sienten quemaduras, fracturas o lesiones internas.
La CIP abarca un conjunto de trastornos neurológicos poco frecuentes que impiden percibir dolor físico.
Por ello, la Organización Nacional de Enfermedades Raras explica que las complicaciones incluyen heridas que cicatrizan con dificultad, infecciones invisibles para el paciente y secuelas de traumatismos repetidos.
Los profesionales de la salud enfrentan retos complejos porque las lesiones no generan señales que permitan una atención temprana.
Además, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos detalla que la CIP se divide en dos grupos.
El primero reúne trastornos del desarrollo, donde las neuronas sensoriales no se forman o mueren tempranamente.
El segundo presenta terminaciones nerviosas que no logran transmitir la señal de daño al cerebro.
Ambos escenarios tienen un origen genético y reflejan mutaciones hereditarias autosómicas recesivas o dominantes. Las variantes identificadas permiten avanzar en asesoramiento genético para las familias.
¿Por qué importa este diagnóstico?
El diagnóstico de la CIP suele llegar después de múltiples incidentes. Los familiares reportan quemaduras, golpes o infecciones que pasan inadvertidas para la persona afectada.
La Red Nacional de Organizaciones de Enfermedades Raras subraya que el tratamiento se centra en el manejo de heridas y en la prevención de riesgos.
Los hogares aprenden a revisar la piel, detectar cambios visuales y vigilar cualquier señal de infección.
La supervisión constante permite sostener una vida activa, aunque requiere atención diaria. La médica genetista Gioconda Alyea destaca que la educación temprana ayuda a los niños a reconocer señales alternativas de lesión.
Los grupos de apoyo internacionales fortalecen esa red.
Ofrecen información confiable, acercan estudios clínicos y acompañan a las familias en decisiones médicas complejas. Su función educativa crea comunidades donde las experiencias impulsan nuevas estrategias de cuidado.
Historias que muestran la vida sin dolor
La CIP no es teoría en la vida de Steven Pete. Desde bebé mostró signos de analgesia congénita, una condición descrita por el NCATS como la incapacidad de sentir dolor pese a conservar el tacto.
Durante la dentición, comenzó a morderse la lengua sin manifestar molestia. Sus padres detectaron la gravedad cuando observaban heridas sin explicación aparente.
A la fecha, Steven convive con fracturas que no provocan alarma.
Durante su infancia, un salto desde un columpio terminó en una fractura expuesta que no generó dolor. Aprendió a observar señales externas como hinchazón, coloración o movilidad limitada para identificar daño físico.
La incomprensión social marcó su historia
Fue separado temporalmente de su familia por sospechas de abuso infantil, hasta que una nueva fractura confirmó su condición genética.
Su hermano Chris, quien también vivía con analgesia congénita, encontró obstáculos médicos y sociales que agravaron su salud y su ánimo. La falta de apoyo deterioró su bienestar emocional.
Steven Pete.
Aun así, Steven construye una vida plena.
Trabaja en servicios de salud comunitaria, formó una familia y participa en iniciativas de apoyo.
Su experiencia muestra que la información adecuada y el acompañamiento permiten enfrentar los riesgos de la CIP sin perder autonomía ni proyectos personales.
La Virgen de la Macarena regresa a la Basílica de la Esperanza en Sevilla tras restauración
Sevilla.- La Virgen de la Macarena regresó a su capilla en la Basílica de la Esperanza, en Sevilla, después de una restauración que buscó corregir los cambios aplicados en junio y que desataron una fuerte inconformidad entre sus devotos.
El punto más sensible fueron sus cejas y pestañas, que alteraron la expresión tradicional de la imagen y generaron reclamos públicos durante semanas.
Miles de fieles acudieron desde temprano para volver a verla y comprobar si el trabajo actual devolvió la mirada que consideran parte esencial de su identidad espiritual.
Una intervención que buscó corregir los errores anteriores
El restaurador Pedro Manzano asumió la tarea después de la intervención realizada por el profesor Francisco Arquillo el pasado junio, la cual dejó a la imagen con pestañas más largas, cejas modificadas y una expresión distinta, lo que provocó críticas y desconcierto entre los devotos.
“He procurado, con la mayor sensibilidad posible, restituir su integridad devocional y devolver esa mirada que tantos reconocen como refugio, consuelo y promesa”, explicó Manzano en una carta publicada por la Hermandad.
A través de un comunicado, la Hermandad aclaró que la restauración incluyó limpieza de policromía, corrección de volumen en los párpados, retiro de elementos agregados y tratamiento especializado para proteger la madera de la imagen.
Expertos confirman que recuperó su expresión original
Al presentar los avances, Manzano y la comisión técnica revisora mostraron que la imagen recuperó la forma de los ojos, el tono de la piel y la suavidad característica del rostro que había quedado alterado en la intervención previa.
“La virgen ha recuperado todo su esplendor. La limpieza permitió ver de nuevo su policromía barroca y la expresión volvió a ser la de siempre”, destacó el historiador del arte Jesús Romanov, en declaraciones a medios locales.
Estas correcciones respondieron a las críticas de junio pasado, cuando los fieles señalaron a través de las redes sociales que, tras la restauración anterior, “habían apagado su mirada”.
La señal en el pie que puede salvar vidas
Ciudad de México.- Un leve engrosamiento en el dedo de una persona con diabetes puede implicar un riesgo comparable al de una mujer que detecta un bulto en el seno.
Por eso, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) advierte que el 20 % de las infecciones en el pie diabético termina en amputación, una cifra que revela la urgencia de reforzar la prevención.
El CGCOP lanzó la campaña “Callus Zero, amputatio nulla”, centrada en la prevención del pie diabético en España.
Las cifran indican que el 34 % de las personas con diabetes desarrolla una úlcera en el pie y la mitad de ellas se infecta.
Además, una de cada cinco infecciones termina en amputación.
El organismo indica que una persona con diabetes que tuvo una úlcera presenta el doble de riesgo de morir que quien no la tuvo.
La mortalidad tras una amputación por pie diabético supera el 56 % a cinco años. Este dato ubica el problema entre las complicaciones más graves asociadas a la diabetes.
Especialistas explican que muchas úlceras neuropáticas comienzan con un pequeño engrosamiento o zona endurecida que no recibe atención a tiempo.
Detectarlo temprano evita infecciones profundas y hospitalizaciones largas.
La atención oportuna reduce intervenciones quirúrgicas, días de hospitalización y costos sanitarios, además de preservar movilidad e independencia.
El CGCOP recomienda revisar planta, talones, dorso y espacios entre los dedos para detectar irritaciones, grietas, humedad o lesiones. También sugiere revisar el interior del calzado para descartar roces u objetos.
Higiene sencilla y segura
Lavar con agua tibia y jabón suave, secar con cuidado y usar calcetines limpios de fibras naturales sin costuras. También recomiendan hidratar la piel con cremas adecuadas.
Coloración anormal, aumento de temperatura, inflamación, dolor nuevo, secreción o mal olor requieren consulta inmediata con personal especializado.
Los expertos piden no usar productos agresivos, no emplear instrumentos cortantes, evitar caminar descalzo y no aplicar calor directo en los pies.
El calzado debe adaptarse al uso diario, ofrecer buena protección y tener suficiente espacio si existen deformidades. En personas de alto riesgo, se aconseja calzado terapéutico evaluado por podólogos.
El sarampión repunta en el mundo y preocupa a la OMS: ¿cuál es la situación en México?
Ciudad de México.- El repunte global de casos de sarampión, una enfermedad que parecía bajo control, encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La OMS estimó 11 millones de contagios en todo el mundo en 2024, lo que representó un incremento respecto a 2019, antes de la pandemia.
En su último informe, publicado el 28 de noviembre de 2025 en su sitio oficial, la OMS advirtió que aunque entre el año 2000 y 2024 la vacunación evitó alrededor de 59 millones de muertes por sarampión, es decir, una reducción del 88%, cada deceso “sigue siendo inaceptable”.
Un retroceso global que pone en jaque la erradicación
De acuerdo con la OMS, los aumentos más notables en casos ocurrieron en 2024: un crecimiento del 86% en la Región del Mediterráneo Oriental, 47% en Europa y 42 % en Asia Sudoriental, comparado con 2019.
En 2024, hasta 59 países registraron brotes “grandes o disruptivos”, casi el triple de la cantidad de 2021, alertó la Organización Mundial de la Salud.
“El virus del sarampión es el más contagioso que existe, y estos datos muestran una vez más cómo aprovecha cualquier brecha en nuestras defensas colectivas”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través del informe.
¿Qué ocurre en las Américas y por qué se perdió la inmunidad regional?
Durante la pandemia, la inmunización se vio interrumpida en numerosos países. Tras una breve recuperación, la región de las Américas perdió el estatus de “libre de sarampión” en noviembre de 2025, tras registrarse reintroducción y circulación del virus principalmente en países como Canadá, Estados Unidos y México.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al 7 de noviembre de 2025 se habían reportado 12 mil 596 casos confirmados en 10 países del continente, con 28 muertes, 23 de ellas en México.
La OPS advirtió que el 89% de los contagios corresponden a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido, y los brotes activos se concentran en comunidades con baja cobertura de vacunación.
México hoy: un brote extendido y una alerta sanitaria
En México, los datos oficiales revelan una situación crítica. Según el último informe de la Secretaría de Salud, hasta el 12 de noviembre de 2025 se registraron 5 mil 252 casos acumulados.
Las entidades más afectadas incluyen al estado de Chihuahua, con 4 mil 440 casos acumulados, seguido por Jalisco (186), Michoacán (150), Guerrero (128) y Sonora (102).
La OMS resaltó que en 2024 se detectaron 11 millones de casos, cifra que marca un claro retroceso en la lucha contra la enfermedad.
Mundo
Suicidio asistido no avanza en Europa del Este
En Eslovenia, se rechazó su legalización
Liubliania.— El 23 de noviembre de 2025 los ciudadanos de Eslovenia rechazaron la legalización del suicidio asistido. Con un 53.4 % de votos en contra y 46.6 % a favor, la propuesta quedó derogada.
La ley, aprobada por el Parlamento en julio, habría permitido que adultos con enfermedad terminal o sufrimiento intolerable solicitaran asistencia médica para morir, siempre que dos médicos independientes aprobaran la solicitud y se comprobara competencia mental del paciente.
La ley no entrará en vigor y la constitucionalidad del derecho a morir con asistencia quedó nuevamente en suspenso, al menos durante un año, según las normas que regulan los referéndums vinculantes en ese país.
Argumentos detrás del rechazo: ética, medicina y apoyo social
Los sectores que impulsaron el voto negativo señalaron riesgos éticos, ambigüedades legales y posibles presiones sobre personas vulnerables.
Médicos de distintos colegios profesionales advirtieron que términos como “sufrimiento insoportable” o “enfermedad terminal” carecían de definiciones estandarizadas. Esa falta de precisión podía generar decisiones médicas difíciles de evaluar con criterios uniformes.
Varios especialistas insistieron en fortalecer los cuidados paliativos y los servicios de apoyo social antes de introducir mecanismos que involucraran la intervención directa del Estado y del personal sanitario en procesos de muerte asistida. Aleš Primc, uno de los líderes de la campaña, declaró después del referéndum que “la compasión ha triunfado”.
Eslovenia se mantiene en mayoría europea en favor de la vida
El rechazo en las urnas marcó un punto relevante dentro de la conversación europea sobre el final de la vida. La decisión no solo detuvo temporalmente la legislación nacional, sino que también reordenó la discusión pública hacia la atención, el acompañamiento y los cuidados médicos disponibles para personas con enfermedades terminales.
Para distintos analistas locales, este resultado mostró que una parte importante de la población eslovena priorizó fortalecer sistemas de cuidado antes que modificar la legislación penal sobre la muerte asistida.
El voto en contra situó a Eslovenia dentro del grupo mayoritario de países europeos que mantienen prohibido el suicidio asistido. Ese grupo incluye a Irlanda, Polonia, Hungría, Italia, Dinamarca, Rumania, Bulgaria y Croacia, entre otros.
La decisión eslovena se interpretó como un recordatorio de que, aun en Europa Occidental, las reformas sobre el final de la vida encuentran límites culturales, éticos y jurídicos.
El caso esloveno también subrayó la importancia de la participación ciudadana en temas sensibles. El referéndum validó la idea de que decisiones vinculadas al valor de la vida humana requieren deliberación pública amplia y no solo negociación parlamentaria.
Cuidados paliativos, la propuesta alternativa
Diversos observadores señalaron que el voto reflejó preocupaciones sobre dilemas clínicos, la protección de personas vulnerables y los riesgos de interpretaciones amplias de conceptos como “sufrimiento insoportable”.
La reacción social posterior al rechazo fortaleció la expectativa de impulsar mejoras en cuidados paliativos. Además de atención domiciliaria y apoyo psicológico para familias que acompañan procesos terminales.
Para organizaciones médicas y comunitarias, el resultado significó una oportunidad para poner en el centro políticas que fortalezcan la calidad de vida.
En Eslovenia, la votación generó conversaciones sobre la vulnerabilidad, el dolor y la responsabilidad colectiva hacia quienes enfrentan enfermedades avanzadas.
Diversas organizaciones locales señalaron que el debate fortaleció la reflexión sobre el valor de la vida, la importancia del apoyo familiar y la necesidad de servicios de salud que acompañen a las personas con dignidad durante sus últimas etapas.
