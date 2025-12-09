Nacer sin dolor: desafío humano de vivir sin la señal que protege al cuerpo

Ciudad de México.- La insensibilidad congénita al dolor (CIP) revela una paradoja humana profunda: niños y adultos que viven sin la alarma biológica más elemental.

Las familias detectan la condición cuando observan heridas que no provocan llanto, y desde ese momento emprenden un aprendizaje constante para proteger a quienes no sienten quemaduras, fracturas o lesiones internas.

La CIP abarca un conjunto de trastornos neurológicos poco frecuentes que impiden percibir dolor físico.

Por ello, la Organización Nacional de Enfermedades Raras explica que las complicaciones incluyen heridas que cicatrizan con dificultad, infecciones invisibles para el paciente y secuelas de traumatismos repetidos.

Los profesionales de la salud enfrentan retos complejos porque las lesiones no generan señales que permitan una atención temprana.

Además, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos detalla que la CIP se divide en dos grupos.

El primero reúne trastornos del desarrollo, donde las neuronas sensoriales no se forman o mueren tempranamente.

El segundo presenta terminaciones nerviosas que no logran transmitir la señal de daño al cerebro.

Ambos escenarios tienen un origen genético y reflejan mutaciones hereditarias autosómicas recesivas o dominantes. Las variantes identificadas permiten avanzar en asesoramiento genético para las familias.

¿Por qué importa este diagnóstico?

El diagnóstico de la CIP suele llegar después de múltiples incidentes. Los familiares reportan quemaduras, golpes o infecciones que pasan inadvertidas para la persona afectada.

La Red Nacional de Organizaciones de Enfermedades Raras subraya que el tratamiento se centra en el manejo de heridas y en la prevención de riesgos.

Los hogares aprenden a revisar la piel, detectar cambios visuales y vigilar cualquier señal de infección.

La supervisión constante permite sostener una vida activa, aunque requiere atención diaria. La médica genetista Gioconda Alyea destaca que la educación temprana ayuda a los niños a reconocer señales alternativas de lesión.

Los grupos de apoyo internacionales fortalecen esa red.

Ofrecen información confiable, acercan estudios clínicos y acompañan a las familias en decisiones médicas complejas. Su función educativa crea comunidades donde las experiencias impulsan nuevas estrategias de cuidado.

Historias que muestran la vida sin dolor

La CIP no es teoría en la vida de Steven Pete. Desde bebé mostró signos de analgesia congénita, una condición descrita por el NCATS como la incapacidad de sentir dolor pese a conservar el tacto.

Te puede interesar: Estudiar con hijos en brazos: panorama actual de la maternidad estudiantil en México

Durante la dentición, comenzó a morderse la lengua sin manifestar molestia. Sus padres detectaron la gravedad cuando observaban heridas sin explicación aparente.

A la fecha, Steven convive con fracturas que no provocan alarma.

Durante su infancia, un salto desde un columpio terminó en una fractura expuesta que no generó dolor. Aprendió a observar señales externas como hinchazón, coloración o movilidad limitada para identificar daño físico.

La incomprensión social marcó su historia

Fue separado temporalmente de su familia por sospechas de abuso infantil, hasta que una nueva fractura confirmó su condición genética.

Su hermano Chris, quien también vivía con analgesia congénita, encontró obstáculos médicos y sociales que agravaron su salud y su ánimo. La falta de apoyo deterioró su bienestar emocional.

Steven Pete.

Aun así, Steven construye una vida plena.

Trabaja en servicios de salud comunitaria, formó una familia y participa en iniciativas de apoyo.

Su experiencia muestra que la información adecuada y el acompañamiento permiten enfrentar los riesgos de la CIP sin perder autonomía ni proyectos personales.

ARH