Niñez hiperestimulada: el ‘popcorn brain’ muestra cómo las pantallas impactan en su desarrollo

Madrid.- Un niño que no logra concentrarse ni seguir instrucciones puede estar bajo el efecto conocido como popcorn brain. Este fenómeno, derivado del exceso de estímulos digitales breves, impacta su atención, emociones y vínculos en plena infancia.

¿Qué es el ‘popcorn brain’ y cómo surgió?

El término popcorn brain lo acuñó el informático David M. Levy en 2011, de la Universidad de Washington.

Levy lo usó para describir mentes tan acostumbradas a la multitarea electrónica que les resultaba tediosa la vida lenta fuera del mundo digital.

Este concepto no es un diagnóstico clínico, sino una metáfora que alude a pensamientos fragmentados, saltos mentales y la urgencia constante de nueva estimulación.

Uso intensivo de pantallas: cifras que alarman.

En España, el tiempo diario que los menores dedican a redes sociales creció notablemente entre 2020 y 2024:

TikTok: de 65 a 103 minutos (incremento del 59 %)

Instagram: de 63 a 87 minutos (aumento del 38 %)

El estudio El dilema digital: La infancia en una encrucijada, de Qustodio, destaca que vídeos breves, notificaciones constantes y juegos ávidos de recompensas inmediatas aceleran el ritmo mental de los menores.

Según expertos, las plataformas están diseñadas para enganchar al usuario: cuanto más veloz y sobresaliente el contenido, más difícil resulta desconectar.

Señales de alerta: lo que los padres deben observar.

Dificultad para mantener la atención

Cambios rápidos de foco

Problemas para retener información

Incapacidad para seguir instrucciones secuenciales

Sobrecarga mental, frustración, procrastinación

Ansiedad elevada

Dificultad para regular emociones

Sensación de aburrimiento o desinterés

En lo cognitivo, puede traducirse en menor atención sostenida y dificultad para tareas prolongadas.

Además, en el ámbito emocional, aparece impaciencia ante recompensas no inmediatas. En el social, disminuye la capacidad de escucha profunda y las conversaciones genuinas.

¿Por qué importa en la infancia?

La infancia marca una etapa crucial del desarrollo cerebral, emocional y social. Cuando ese periodo se ve afectado por la sobreestimulación digital, el riesgo radica en que se debiliten habilidades como la tolerancia a la frustración, la concentración prolongada o la conexión interpersonal.

Además, el hábito de cambio constante entre estímulos puede dificultar que los niños aprendan a aburrirse, reflexionar o sostener intereses profundos en el mundo offline.

Propuestas de acción: desde el hogar y la educación.

Aunque no hay intervención legislativa específica aún, varias legisladoras y organizaciones promueven una ley de bienestar digital infantil.

Además, buscan regular publicidad dirigida a menores, limitar la intensidad de algoritmos para uso infantil y fomentar educación digital equilibrada.

Mientras tanto, estas prácticas pueden marcar la diferencia:

Establecer límites de uso de pantallas y supervisar contenido

Incentivar actividades que requieren espera y concentración (lectura, juegos de mesa, deporte)

Crear espacios y horarios sin dispositivos (comidas, antes de dormir)

Dialogar con los niños sobre lo que consumen y cómo les hace sentir

Ser modelo: los adultos deben demostrar que saben desconectarse.

