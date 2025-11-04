“No estás solo”: El papa León XIV pide rezar por quienes piensan en el suicidio

La intención de oración corresponde al mes de noviembre y fue presentada en el video del papa

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió rezar por todas las personas que enfrentan pensamientos suicidas, para que encuentren en su comunidad el apoyo y el amor que necesitan y se abran a la vida.

#OremosJuntos para que las personas que están combatiendo con pensamientos suicidas encuentren en su comunidad el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan y se abran a la belleza de la vida. #IntencióndeOración #ClickToPray @clicktopray_es @PhoenixDiocese pic.twitter.com/vRmjmI1gzw — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 4, 2025

La intención de oración corresponde al mes de noviembre y fue presentada en el video del papa, difundido por la Red Mundial de Oración con el apoyo de la diócesis de Phoenix, Arizona, y Vatican Media.

El mensaje del León XVI: apoyo, escucha y comunidad

“Te pedimos este mes por todas las personas que viven en la oscuridad y la desesperación, que puedan encontrar siempre una comunidad que los acoja, los escuche y los acompañe”, expresó el Santo Padre en el video publicado el 4 de noviembre en los canales oficiales de la Red Mundial de Oración del papa.

La intención de León XIV se centra en quienes atraviesan situaciones límite, invitando a la Iglesia a ser un espacio de acompañamiento y contención.

Lee: “Miren al cielo, no al teléfono”: el mensaje del papa León XIV a los jóvenes

“Todos, también los creyentes, podemos ser vulnerables a la tristeza sin esperanza”, dijo el pontífice.

Su Santidad también alentó a buscar la ayuda profesional necesaria.

“Hacernos prójimos con respeto y ternura”, pidió el papa León XIV.

Un problema que crece en todo el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año mueren unas 720 mil personas por suicidio, casi 2 mil cada día. Más de la mitad de los casos ocurren antes de los 50 años y, entre jóvenes de 15 a 29 años, es la tercera causa de muerte.

En el Catecismo de la Iglesia Católica se recuerda que el suicidio contradice el amor a la vida, pero también se reconoce que los trastornos psíquicos graves pueden disminuir la responsabilidad personal.

Por ello, el papa insiste en que la Iglesia acompañe con cercanía a las familias y a quienes sufren.

Phoenix, un ejemplo de pastoral para la salud mental

Las imágenes del video fueron grabadas en la diócesis de Phoenix, en Estados Unidos, que ha hecho de la salud mental una prioridad pastoral.

La diócesis cuenta con una oficina específica para este tema, promueve espacios de escucha, organiza cursos de formación y celebra cada año una misa en memoria de quienes murieron por suicidio.

“El mensaje del papa me llega muy de cerca al corazón”, señaló el obispo de Phoenix, monseñor John Dolan, de acuerdo con Vatican News.

“He vivido en primera persona el dolor del suicidio. Perdí a mi hermano, a dos hermanas y a un cuñado. Pero confiamos en un Padre amoroso y en la fuerza de caminar juntos. Si estás luchando con pensamientos suicidas, recuerda: no estás solo y eres profundamente amado”, destacó el Sumo Pontífice.

Un llamado para toda la Iglesia

El Vaticano informó que, con motivo de esta intención de oración, se celebrará en Roma un congreso internacional del 5 al 7 de noviembre, organizado por la asociación de Ministros Católicos para la Salud Mental, con el patrocinio de la Pontificia Academia para la Vida.

El encuentro reunirá a líderes pastorales de varios países para compartir experiencias y estrategias de acompañamiento.

La Red Mundial de Oración del Papa también organizará momentos de oración común y proyectará El video del papa de noviembre durante las sesiones.

La intención forma parte del camino espiritual del Año Santo 2025, en el que las oraciones del Pontífice se suman a la preparación para la indulgencia jubilar.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH