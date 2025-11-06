“Nosotros dos”: el nuevo documento del Vaticano sobre el valor del matrimonio hombre-mujer

Ciudad de México. El Vaticano alista un nuevo documento basado en el matrimonio exclusivo entre hombre y mujer, como la expresión de un amor cristiano profundo.
El texto lleva por nombre “Nosotros dos: en alabanza de la monogamia. Nota doctrinal sobre el valor del matrimonio, la comunión exclusiva y la pertenencia mutua”, y será presentado oficialmente a finales de noviembre por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
La monogamia como camino de amor fiel
El anuncio fue realizado en Roma por el secretario del Dicasterio, padre Armando Matteo, quien explicó que el documento responde a una solicitud de varios obispos africanos durante el Sínodo sobre la Sinodalidad.
“Los propios prelados africanos pidieron a la Santa Sede una orientación clara respecto de la situación pastoral derivada de la poligamia”, declaró Matteo el 30 de septiembre pasado.
El sacerdote precisó que el texto no busca emitir condenas, sino ofrecer un marco doctrinal y pastoral para acompañar con caridad y verdad a los fieles.
“La monogamia no es un ideal inalcanzable, sino la expresión más profunda del amor cristiano: exclusivo, total y fiel”, añadió en declaraciones citadas por Vatican News.
Matrimonio hombre-mujer, un predominio en México
En el país, la mayoría de los matrimonios continúan siendo entre hombre y mujer. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios, de los cuales 480 mil 333 fueron uniones entre hombre y mujer.
El informe del organismo publicado el 15 de octubre de 2025 señala que los estados de Hidalgo y Oaxaca no registraron ningún matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en el resto del país sí hubo casos.
La edad promedio para casarse también ha cambiado. En 2015, las mujeres se casaban a los 27.9 años y los hombres a los 30.8; para 2024, el promedio subió a 32.1 y 35 años, respectivamente.
Un vínculo de comunión y pertenencia
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe adelantó que el documento subraya que el matrimonio cristiano “no es solo una institución natural, sino un signo sacramental del amor fiel entre Cristo y su Iglesia”.
El texto busca reafirmar el valor de la comunión exclusiva y la pertenencia mutua, destacando que el vínculo entre un hombre y una mujer representa una alianza permanente que promueve estabilidad familiar y bien social.
El Vaticano confirmó que la presentación de “Nosotros dos” se realizará en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, con la participación de representantes del Dicasterio y obispos de distintos países que colaboraron en su elaboración.
Continuidad con los Sínodos sobre la Familia
El nuevo documento da seguimiento a los Sínodos sobre la Familia celebrados en 2014 y 2015, en los que también se abordaron los desafíos pastorales relacionados con la fidelidad conyugal y las segundas uniones.
“El matrimonio monógamo es una vocación de entrega total entre dos personas que se pertenecen en fidelidad y libertad”, indicó Matteo durante la presentación del texto Mater Populi Fidelis, donde adelantó los ejes principales de la nueva nota doctrinal.
El matrimonio, una realidad viva en México
Los datos del INEGI muestran que, aunque los matrimonios han disminuido 3 % respecto a 2023, la unión entre hombre y mujer continúa siendo la forma más extendida en todo el país. Quintana Roo, Sinaloa y Campeche registraron las tasas más altas, mientras que Tlaxcala y Ciudad de México tuvieron las más bajas.
CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights
Washington.— Global Center for Human Rights denunció que el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Arif Bulkan asumió a la vez, como juez de la Corte de Justicia del Caribe, en clara violación a las normas del sistema interamericano y los estándares internacionales de la ONU.
En entrevista con el escritor Agustín Laje, María Anne Quiroga, de Global Center for Human Rights, sacó a la luz la situación de Arif Bulkan.
María Anne Quiroga dijo que el comisionado está actuando como juez y parte ya que sumió la titularidad de juez en un tribunal superior del Caribe, mientras es parte acusadora en el Sistema Interamericano, incumpliendo un principio básico del derecho y la función pública.
Desde sus dos puestos, dijo Quiroga, Arif Bulkan puede validar como juez las perspectivas que promueve como comisionado, por ejemplo, desde sus relatorías sobre personas LGBTI y pueblos indígenas.
LEE Global Center for Human Rights denuncia manipulación del dolor infantil para legalizar el aborto
De acerdo con Global Center for Human Rights, este doble cargo genera un conflicto de intereses que viola las normas de la misma CIDH, del Sistema Interamericano y los estándares internacionales de la ONU, destruyendo la independencia y la imparcialidad de todo el Sistema.
Mientras Bulkan no presente su renuncia, la CIDH pierde toda legitimidad.
María Anne Quiroga detalló que básicamente, ya no puede exigir a los Estados que cumplan lo que ella misma no cumple.
Explicó que la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum, militante abortista y LGBTI, en lugar de resolver la irregularidad, guarda un “silencio vergonzoso”. Mientras tanto, la CIDH se enfoca en discriminar al Comisionado conservador Carlos Bernal Pulido, al prohibirle contra el Reglamento participar en deliberaciones sobre el Perú.
“Si no se resuelve pronto la situación, los Estados, que recién se están enterando de la inaceptable conducta del juez-comisionado, pedirían que se rinda cuentas ante el Consejo Permanente“, indicó.
Finalmente, Quiroga anunció que se va a realizar una campaña de firmas para pedir la renuncia de Bulkan y que esto “es sólo la punta del iceberg: Los numerosos abusos, el continuo incumpliento de las normas y el colapso de la neutralidad institucional de la CIDH se está convirtiendo en una amenaza para los Estados, para la Corte IDH y para todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, concluyó.
Paula Leitón: la deportista que transformó el acoso en empatía
Su cuerpo ha sido motivo de ataque
Madrid.— Paula Leitón, integrante de la selección española de waterpolo, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, tras su triunfo, recibió una ola de comentarios sobre su físico. Respondió con una frase que recorrió el mundo: “Tengo la espalda lo suficientemente ancha como para que me resbalen los comentarios”.
La jugadora explicó que eligió centrarse en celebrar la victoria con su equipo y sus seres queridos. “Para mí lo importante era celebrar ese oro y hacerlo con la gente que quería”, comentó.
Su experiencia quedó reflejada en su libro XXL, donde relata su historia y busca inspirar a niñas, jóvenes, padres y educadores. A través de sus palabras, plantea una pregunta necesaria: ¿qué ocurre cuando esos comentarios recaen sobre quienes aún están formando su identidad?
La influencia familiar y la empatía como valor
Leitón recordó que creció siendo más alta y fuerte que sus compañeras, algo evidente desde los seis años. “A los diez ya era tan alta como mi entrenador”, narró. Aseguró que la fortaleza emocional que desarrolló se debió en gran parte a su entorno familiar.
“Mi madre siempre me decía: este es el cuerpo que tienes, aprende a quererlo y cuidarlo”, señaló. También subrayó el papel de los padres para fomentar empatía: “Si no te gusta que te digan cosas, tú tampoco lo hagas”.
Más para leer: “Creer en ti y tener fe en Dios te lleva a la victoria”: El Hijo del Santo
La deportista reflexionó sobre el impacto que pueden tener los comentarios en la infancia. “¿Qué pasaría si esos mensajes los recibiera una niña sin la madurez necesaria? La sociedad opina sin pensar en las consecuencias”, advirtió.
Redes sociales y salud mental
Leitón destacó que muchos mensajes de acoso surgen desde el anonimato en redes sociales. Alertó sobre el daño que pueden causar en la autoestima infantil y el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. “Antes de decir cualquier barbaridad, piensen en cómo lo puede estar pasando esa persona”, afirmó.
De la alberca a las aulas: hábitos saludables y educación emocional
Actualmente, Paula Leitón participa en el programa educativo Alimentando el futuro de una generación, impulsado por el grupo Aramark. El proyecto reúne a deportistas de élite que promueven una alimentación equilibrada y la práctica del deporte como base de la salud física y mental.
En sus charlas escolares, la campeona comparte su historia para inspirar a los estudiantes. “Les explico cómo me enamoré del waterpolo y cómo, gracias a mi cuerpo, cumplí mi sueño”, comentó.
Además, reconoció los avances en la enseñanza de gestión emocional en las escuelas, aunque consideró que falta capacitación docente sobre el acoso escolar. “Todavía hoy es la víctima quien debe irse del colegio. Eso debe cambiar”, afirmó.
Leitón aseguró que nunca sufrió bullying escolar, pero sí presión social por su apariencia. Por ello, promueve entre los jóvenes el amor propio y la aceptación de la diversidad corporal. “Cada persona es diferente, y eso está bien”, concluyó.
Miles de personas sin alimentos: la ONU declara emergencia por hambruna en Sudán
La Organización de las Naciones Unidas declaró emergencia por hambruna en Sudán. El aviso llega una semana después de que la ciudad de El Fasher, capital de Darfur Norte, cayera bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
El hambre ya afecta también a otras 20 zonas del país, incluidas varias en la región de Kordofán.
El hambre avanza entre los combates
De acuerdo con un nuevo informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), al menos 375 mil personas viven en situación de hambruna en Darfur y Kordofán. Además, más de 6.3 millones enfrentan hambre extrema en todo Sudán.
“La falta de alimentos y el colapso de los medios de vida son los síntomas más graves de una crisis provocada por el hombre”, señaló el informe de la CIF publicado en Roma.
“El Fasher y Kadugli presentan niveles extremadamente altos de desnutrición y muerte”, agregó el informe.
La ONU pide acceso humanitario urgente
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió detener los enfrentamientos y permitir la entrada de ayuda.
“La crisis en Sudán se está saliendo de control. Las partes deben sentarse a negociar y poner fin a esta pesadilla de violencia de inmediato”, advirtió Guterres, en un mensaje emitido desde Nueva York.
La coordinadora humanitaria de la ONU en Sudán, Clementine Nkweta-Salami, denunció que las milicias impiden el paso de la ayuda a zonas críticas.
“Las Fuerzas de Apoyo Rápido están bloqueando la entrega de alimentos y medicinas. Esto está poniendo en riesgo la vida de miles de civiles”, dijo en un comunicado oficial difundido por la agencia AP News.
Desplazamiento y denuncia internacional
Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 36 mil personas han huido de sus hogares en Kordofán y Darfur en solo una semana.
La mayoría busca refugio en campamentos improvisados con acceso limitado a agua y comida.
Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) expresó su “profunda preocupación” por los asesinatos y abusos registrados en El Fasher.
“Los hechos podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad”, señaló el fiscal de la CPI, Karim Khan.
Voces desde el terreno
El padre Jorge Naranjo, misionero comboniano que trabaja en Puerto Sudán, advirtió que la raíz del conflicto va más allá de las fronteras del país.
“Toda guerra tiene causas internas, pero también hay actores externos que la alimentan”, declaró al medio Vatican News.
El sacerdote explicó que muchos jóvenes desplazados de Darfur han llegado a sus escuelas.
“Algunos vieron destruidas sus universidades y ahora estudian con nosotros. La gente busca rehacer su vida pese a todo”, relató.
Una emergencia provocada por la guerra
La ONU señala que la hambruna en Sudán no es consecuencia de fenómenos naturales, sino del conflicto armado que desde 2023 enfrenta al Ejército con las FAR.
Los bloqueos de carreteras, la destrucción de cultivos y el saqueo de almacenes han paralizado la distribución de alimentos.
“Sudán se enfrenta a una catástrofe alimentaria sin precedentes”, advirtió el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en su último boletín.
Los organismos internacionales urgen un alto al fuego y la apertura inmediata de corredores humanitarios para evitar más muertes por hambre.
Insulto y humillación en Miss Universo: la mexicana Fátima Bosch levanta la voz por la dignidad y el respeto
Bangkok, Tailandia.- Miss México, Fátima Bosch, fue objeto de insulto y humillación por el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, durante una reunión con las concursantes.
El hecho, que se volvió viral en cuestión de horas, abrió un debate global sobre el respeto y la dignidad de las mujeres en los escenarios internacionales.
El incidente ocurrió en el hotel Chatrium Riverside Bangkok, donde las participantes se preparaban para la final del concurso. Durante una charla de coordinación, Itsaragrisil interrumpió a la mexicana y la cuestionó por no publicar contenido sobre Tailandia en sus redes sociales.
Insulto público y salida del salón
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el directivo tailandés le lanzó una advertencia a Miss México, acompañada de un insulto.
“Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta”, dijo Nawat Itsaragrisil, quien enseguida pidió apoyo de seguridad para retirarla del recinto.
Fátima Bosch se levantó de su asiento y respondió.
“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país, y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, expresó la mexicana.
Bosch abandonó la sala acompañada de Miss Irak, mientras varias concursantes mostraron su apoyo. El público que observó la transmisión en vivo reaccionó de inmediato en defensa de Fátima Bosch, calificando el hecho como humillante y fuera de lugar.
Fátima Bosch alza la voz por respeto y dignidad
Fuera del salón, la tabasqueña conversó con la prensa y explicó lo sucedido.
“Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y eso no es justo, porque estoy aquí haciendo todo correctamente”, declaró a medios locales en Bangkok.
Más tarde, desde su cuenta de Instagram, la joven de 25 años compartió un mensaje dirigido a todas las mujeres que la apoyaron.
“Creo que el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas. Nadie puede callar nuestra voz, y nadie me hará eso a mí. Si tener una corona te quita la dignidad, tienes que irte”, afirmó la mexicana en redes sociales.
Sus declaraciones generaron un movimiento de respaldo en distintos países. En Tailandia, decenas de personas se reunieron fuera del hotel para recibirla entre aplausos y gritos de “México, México”. Bosch agradeció emocionada, saludando y formando un corazón con las manos.
Reacción del certamen y disculpas públicas
La polémica alcanzó rápidamente a la organización internacional de Miss Universo. En un comunicado difundido en redes sociales, el organismo expresó:
“Lo que ocurrió en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada. Hoy y siempre, México está contigo, Fátima”, señaló Miss Universo México.
Horas después, Nawat Itsaragrisil ofreció disculpas a través de una transmisión en TikTok:
“Si alguien no se sintió bien, si alguien fue afectado, me disculpo con cada uno”, declaró el empresario tailandés.
La organización global confirmó que la mexicana continuaría en la competencia.
“Nuestra misión es empoderar a las mujeres, no intimidarlas”, sostuvo Miss Universe Organization en su pronunciamiento público.
Un episodio que expone los límites del poder
El caso de Fátima Bosch trascendió el mundo de los certámenes de belleza para convertirse en una lección sobre dignidad y respeto.
Bosch, que representó a México desde su triunfo en el certamen nacional en Tabasco, defendió con firmeza su integridad personal.
“No soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas”, dijo en un video compartido en las redes sociales.
