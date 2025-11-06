“Nosotros dos”: el nuevo documento del Vaticano sobre el valor del matrimonio hombre-mujer

Ciudad de México. El Vaticano alista un nuevo documento basado en el matrimonio exclusivo entre hombre y mujer, como la expresión de un amor cristiano profundo.

El texto lleva por nombre “Nosotros dos: en alabanza de la monogamia. Nota doctrinal sobre el valor del matrimonio, la comunión exclusiva y la pertenencia mutua”, y será presentado oficialmente a finales de noviembre por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

La monogamia como camino de amor fiel

El anuncio fue realizado en Roma por el secretario del Dicasterio, padre Armando Matteo, quien explicó que el documento responde a una solicitud de varios obispos africanos durante el Sínodo sobre la Sinodalidad.

“Los propios prelados africanos pidieron a la Santa Sede una orientación clara respecto de la situación pastoral derivada de la poligamia”, declaró Matteo el 30 de septiembre pasado.

El sacerdote precisó que el texto no busca emitir condenas, sino ofrecer un marco doctrinal y pastoral para acompañar con caridad y verdad a los fieles.

“La monogamia no es un ideal inalcanzable, sino la expresión más profunda del amor cristiano: exclusivo, total y fiel”, añadió en declaraciones citadas por Vatican News.

Matrimonio hombre-mujer, un predominio en México

En el país, la mayoría de los matrimonios continúan siendo entre hombre y mujer. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios, de los cuales 480 mil 333 fueron uniones entre hombre y mujer.

El informe del organismo publicado el 15 de octubre de 2025 señala que los estados de Hidalgo y Oaxaca no registraron ningún matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en el resto del país sí hubo casos.

La edad promedio para casarse también ha cambiado. En 2015, las mujeres se casaban a los 27.9 años y los hombres a los 30.8; para 2024, el promedio subió a 32.1 y 35 años, respectivamente.

Un vínculo de comunión y pertenencia

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe adelantó que el documento subraya que el matrimonio cristiano “no es solo una institución natural, sino un signo sacramental del amor fiel entre Cristo y su Iglesia”.

El texto busca reafirmar el valor de la comunión exclusiva y la pertenencia mutua, destacando que el vínculo entre un hombre y una mujer representa una alianza permanente que promueve estabilidad familiar y bien social.

El Vaticano confirmó que la presentación de “Nosotros dos” se realizará en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, con la participación de representantes del Dicasterio y obispos de distintos países que colaboraron en su elaboración.

Continuidad con los Sínodos sobre la Familia

El nuevo documento da seguimiento a los Sínodos sobre la Familia celebrados en 2014 y 2015, en los que también se abordaron los desafíos pastorales relacionados con la fidelidad conyugal y las segundas uniones.

“El matrimonio monógamo es una vocación de entrega total entre dos personas que se pertenecen en fidelidad y libertad”, indicó Matteo durante la presentación del texto Mater Populi Fidelis, donde adelantó los ejes principales de la nueva nota doctrinal.

El matrimonio, una realidad viva en México

Los datos del INEGI muestran que, aunque los matrimonios han disminuido 3 % respecto a 2023, la unión entre hombre y mujer continúa siendo la forma más extendida en todo el país. Quintana Roo, Sinaloa y Campeche registraron las tasas más altas, mientras que Tlaxcala y Ciudad de México tuvieron las más bajas.

