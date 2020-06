OMS advierte fase peligrosa de contagios

Washington.— La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó no suspender el DACA que apoya a migrantes que estudian y que llegaron en la infancia, los llamados dreamers.

El fallo les permitirá renovar sus permisos que les otorga licencia para trabajar y los protege de la deportación mientras realizan sus estudios universitarios.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo protegió el DACA que pretendía ser extinguido por la administración de Donald Trump.

La iniciativa estaba en marcha desde 2009 en el gobierno de Barack Obama, según datos de la cadena CNN.

El DACA no concede ciudadanía a migrantes estudiantes, solo los hace inmunes durante el tiempo académico y tampoco ampara a quienes estén señalados por algún delito.

Estudios revelan que 80% de los beneficiados del programa son de origen mexicano.

John Roberts, presidente del tribunal, quien dio el voto a favor y contribuyó a que continúe el DACA dijo que es un política sólida.

Otro factor que ayudó a no suspender el plan como pretendía la administración de Trump es que Estados Unidos vive un año electoral.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals) es una decisión migratoria que beneficia a ciertos inmigrantes no documentados que llegaron como niños y que cuentan con cierto nivel educativo, en particular los dreamers.

