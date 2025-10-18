OMS: Alzheimer y otros trastornos neurológicos afectan a casi la mitad de la población mundial

Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que los trastornos neurológicos afectan actualmente a más del 40% de la población mundial, es decir, a más de 3 mil millones de personas.

El reporte “Global status report on neurology” advierte que, pese a esa carga masiva, menos de un tercio de los países cuenta con políticas nacionales para enfrentar estas enfermedades.

La neurología entre salud y dignidad humana

Según la OMS, alrededor de 11 millones de muertes al año se vinculan con afecciones del sistema nervioso.

Las 10 principales enfermedades neurológicas responsables de muerte y discapacidad en 2021 incluyen: accidente cerebrovascular, encefalopatía neonatal, migraña, Alzheimer y otras demencias, neuropatía diabética, meningitis, epilepsia idiopática, complicaciones neurológicas del parto prematuro, trastornos del espectro autista y cánceres del sistema nervioso.

El Alzheimer, en particular, constituye una de las enfermedades que más impactan en calidad de vida y mortalidad.

“Con más de una de cada tres personas en el mundo viviendo con afecciones que afectan el cerebro, debemos hacer todo lo posible para mejorar la atención médica que necesitan”, declaró el subdirector general de la OMS, Jeremy Farrar.

Este llamado subraya una exigencia ética: garantizar la dignidad humana brindando acceso equitativo al cuidado neurológico.

Desigualdades que rompen familias

El informe denuncia que los países de bajos ingresos tienen hasta 80 veces menos neurólogos que los de altos ingresos, pese a que la carga de estas enfermedades es elevada en todas las regiones.

Además, solo el 32% de los países dispone de una política nacional para trastornos neurológicos, y apenas el 18% informa que ha asignado recursos presupuestales.

“Muchas de estas afecciones neurológicas pueden prevenirse o tratarse eficazmente; sin embargo, los servicios siguen estando fuera del alcance de la mayoría, especialmente en zonas rurales y marginadas”, se lee en el informe.

Esta brecha enfrenta a familias con la carga del cuidado prolongado, en muchas ocasiones asumiendo la responsabilidad sin apoyos estatales.

El reporte muestra que solo el 25% de los países incluye los trastornos neurológicos en sus paquetes de cobertura sanitaria universal.

Las unidades de ictus, neurología pediátrica, rehabilitación y cuidados paliativos suelen estar concentradas en zonas urbanas, dejando aisladas comunidades enteras.

Llamado a la acción mundial

La OMS insta a que los gobiernos eleven la salud cerebral como prioridad política mediante liderazgo decidido e inversión constante.

También propone ampliar el acceso al cuidado neurológico a través de la cobertura sanitaria universal y fortalecer los sistemas de salud para evitar fragmentación.

Además, pide acciones intersectoriales como educación, ambientes saludables y prevención de factores de riesgo, para proteger la función cerebral desde la niñez.

En la inauguración del Congreso Mundial de Neurología en Seúl, República de Corea, la OMS presentó una hoja de ruta global para que la salud cerebral sea un estándar accesible para todos.

GDH