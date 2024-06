OMS pide vigilar gripe aviar tras muerte en México

Roma.— El Papa Francisco reflexionó sobre la libertad que concede el Espíritu Santo al ser humano y cómo se expresa en el servicio al prójimo.

Su Santidad recordó el nombre con el que se conocía al Espíritu Santo desde los inicios: “Ruaj”, que significa soplo, viento, aliento.

Según precisó el Pontífice, este nombre “contiene la primera revelación fundamental sobre la persona y la función del Espíritu Santo”. Lo anterior, explicó Francisco, es porque la imagen del viento “sirve ante todo para expresar el poder del Espíritu divino”.

Remarcó además, que “el viento es una fuerza arrolladora e indomable”, capaz incluso “de mover océanos”. También subrayó que Jesús expresó otra característica del viento: su libertad.

El Santo Padre señaló que la libertad que concede el Espíritu Santo es “muy especial, muy distinta de la que se entiende comúnmente”.

“No es libertad para hacer lo que uno quiera, sino libertad para hacer libremente lo que Dios quiera. No libertad para hacer el bien o el mal, sino libertad para hacer el bien y hacerlo libremente, es decir, por atracción, no por compulsión. En otras palabras, libertad de hijos, no de esclavos”, expresó.

Finalmente, el Papa Francisco aseguró que dicha libertad es contraria al egoísmo, pues nos hace pensar en el otro y no sólo en uno mismo.

