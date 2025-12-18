ONU y niñez: quiénes asumieron la defensa de los niños y quiénes dieron la espalda

Ciudad de México.— Global Center for Human Rights alertó que la Asamblea General de la ONU aprobó en Nueva York una resolución sobre “Derechos del Niño” que socava la autoridad de los padres, debilita a la familia y abre la puerta al aborto bajo el eufemismo de “salud sexual y reproductiva”.
Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, alertó que el texto amplía “peligrosamente” el poder del Estado como supuesto “guardián” de los niños, facilitando su adoctrinamiento en ideología de género, incluso desde la primera infancia.
En tanto, Neydy Casillas señaló que Estados Unidos, Argentina, Paraguay e Israel rompieron el consenso y votaron en contra.
“Gracias a esta coalición, la resolución no podrá ser utilizada como precedente automático, un logro clave para frenar futuros abusos”, puntualizó.
Además, Argentina y Paraguay, dijo Casillas, tuvieron el valor de romper el consenso del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), impidiendo que agendas ideológicas fueran presentadas “falsamente” como una posición unánime de América Latina.
Sin embargo, acusó que también hubo silencio y complicidad de gobiernos de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Hungría, Italia y Polonia que decidieron no defender a los niños ni a los padres.
“A días de celebrar el nacimiento de Dios hecho Niño, protegido por una familia, estos Estados permitieron que el Estado y los organismos internacionales avancen sobre ambos”, indicó.
Finalmente, Global Center for Human Rights afirmó que los niños no pertenecen al Estado y defender la vida, la familia y la soberanía no puede esperar”.
Mariami, bebé que recibió una arteria capaz de crecer con su corazón
Madrid.— A los siete meses de vida, Mariami entró a un quirófano con un corazón que no podía seguir su propio ritmo y salió con una arteria pulmonar capaz de crecer junto a ella, un avance médico que marca un antes y un después en la cirugía cardiaca infantil en España y en Europa.
Diagnóstico temprano y decisión inédita
Mariami nació con una malformación congénita cardiaca que comprometía el funcionamiento de una de sus válvulas. En escenarios habituales, este tipo de afecciones conduce a una cadena de intervenciones quirúrgicas conforme el niño crece, debido a que los implantes tradicionales no se adaptan al desarrollo del corazón infantil.
El equipo médico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, España, optó por una vía distinta. En lugar de implantar una prótesis que exigiría recambios periódicos, decidieron realizar un trasplante parcial de corazón mediante la implantación de una arteria pulmonar procedente de un donante de la misma edad que la paciente. El objetivo fue claro: permitir que el tejido trasplantado creciera al mismo ritmo que el corazón de Mariami.
Primer trasplante parcial de corazón en un bebé en España
La intervención convirtió a Mariami en la primera bebé menor de un año en Europa y la primera paciente en España en recibir un trasplante parcial de corazón con estas características. La cirugía se realizó con éxito y su evolución clínica fue favorable desde las primeras horas posteriores al procedimiento.
Tras permanecer únicamente dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos, la menor pasó a planta de hospitalización, donde continuó su recuperación. El equipo médico confirmó que la nueva arteria pulmonar se integró adecuadamente y cumplía su función sin complicaciones inmediatas.
Técnica compleja con precedentes pioneros
El procedimiento reunió tres hitos quirúrgicos en una sola intervención. Por un lado, el trasplante parcial de válvulas cardiacas. Por otro, la utilización de grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptora. Además, se recurrió a una donación en asistolia controlada, técnica que el propio hospital había introducido en España en años anteriores.
La Oficina Regional de Trasplantes de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes avalaron todo el proceso, desde la identificación del donante hasta la coordinación de los equipos implicados. El trasplante consistió en implantar únicamente las válvulas necesarias, sin sustituir el músculo cardiaco, dado que Mariami no presentaba fallo muscular que justificara un trasplante completo.
Crecimiento como factor clave en cardiología infantil
Hasta ahora, los niños que requerían un recambio valvular recibían implantes fabricados con materiales biológicos o sintéticos que no crecen, una limitación que obliga a múltiples cirugías a lo largo de la infancia y la adolescencia.
Con esta estrategia, el tejido valvular humano trasplantado mantiene su capacidad de adaptación al crecimiento corporal. El jefe de Cirugía Cardíaca Infantil del Gregorio Marañón, Juan Miguel Gil-Jaurena, explicó que esta alternativa evita las reintervenciones sucesivas que afrontaban los pacientes pediátricos con implantes convencionales.
Manuela Camino, jefa de Trasplante Cardíaco Infantil del centro, subrayó que esta vía abre una solución duradera para malformaciones y cardiopatías congénitas graves, especialmente aquellas en las que las válvulas no se desarrollan de forma adecuada desde el nacimiento.
Realidad que afecta a miles de familias
En España nacen alrededor de 4 mil niños cada año con cardiopatías congénitas, lo que equivale a unos 10 bebés cada día y a uno de cada 100 nacimientos. Se trata de la malformación congénita más frecuente y una de las principales causas de cirugía cardiaca infantil.
El caso de Mariami introduce una alternativa terapéutica especialmente relevante para los pacientes más pequeños, quienes se benefician en mayor medida de soluciones que acompañan su crecimiento y reducen la exposición repetida a intervenciones de alto riesgo.
Donación de corazones infantiles
La técnica también amplía las posibilidades de aprovechamiento de las donaciones de corazón infantil, que son limitadas. Según los especialistas, este modelo permite abrir hasta tres escenarios nuevos: el uso de válvulas de corazones sanos sin receptor adecuado por tamaño, la utilización de válvulas de corazones con músculo no funcional y el llamado trasplante dominó, en el que las válvulas de un niño que recibe un trasplante completo pueden beneficiar a uno o dos pacientes adicionales.
Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, señaló que el procedimiento refleja la coordinación del Sistema Nacional de Salud y agradeció a la familia donante por hacer posible una nueva oportunidad de vida.
Reacciones institucionales y médicas
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, calificó la intervención como un hito para la sanidad pública madrileña y reconoció el trabajo del Servicio de Cardiología del Gregorio Marañón, al que definió como un referente nacional.
En la misma línea, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, expresó públicamente su reconocimiento a los profesionales y a las familias donantes.
Desde el ámbito clínico, los especialistas coincidieron en que el trasplante parcial de corazón podría convertirse en la primera opción de tratamiento para determinados casos en el futuro, sin excluir las cirugías convencionales cuando no exista un donante adecuado en un tiempo razonable.
Vida cotidiana tras el quirófano: madre e hija
Mientras los datos clínicos y las cifras dimensionan el avance médico, en la habitación del hospital la escena es distinta. Maka Dandurishvili, madre de Mariami, relató que su hija se encuentra bien, juega, tiene energía y mantiene la rutina propia de un bebé de su edad.
Iglesia católica en España: “el aborto no debe ser normalizado”
Madrid.- La Iglesia católica de España que la eliminación de límites legales al aborto tiene consecuencias sociales profundas y exigieron políticas públicas claras en favor de la vida y la familia.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello calificó el aborto como un problema estructural que ya impacta el presente y el futuro de España.
A través de una carta pastoral que difundió en un video, Argüello recordó que la celebración del nacimiento de Jesús coloca a la vida humana en el centro del mensaje cristiano y llamó a no ignorar lo que ocurre fuera de los templos.
Te puede interesar: Iglesia advierte riesgos de proyecto de aborto en la SCJN
En su mensaje, difundido a través de una carta pastoral, advirtió que el aborto no puede asumirse como un hecho normal dentro de la vida social.
Más de 100 mil abortos al año en España
“En España se producen más de 100 mil abortos al año”, advirtió monseñor Luis Argüello en su mensaje difundido desde Valladolid.
El arzobispo subrayó que ese número coincide con el déficit de crecimiento vegetativo del país.
“Mueren 100 mil personas más de las que nacen”, señaló, al advertir que el problema no es sólo sanitario o individual, sino social y demográfico.
Por esa razón, pidió que el aborto no sea tratado como un tema cerrado.
“Que el drama del aborto no sea naturalizado, no sea normalizado, sino que siga siendo para todos nosotros una llamada de atención”, expresó en el mensaje publicado por la Conferencia Episcopal Española.
Argüello también apuntó que muchas parejas enfrentan condiciones que complican la decisión de tener hijos. Mencionó la falta de vivienda accesible, la inestabilidad laboral y la movilidad obligada como factores que pesan en la vida familiar.
Políticas públicas para vida, matrimonio y natalidad
El presidente del Episcopado español pidió una respuesta concreta de las autoridades. Habló de una “alianza social” que involucre a gobiernos, instituciones y sociedad civil para impulsar políticas en favor de la vida y la familia, al tiempo que destacó el papel del matrimonio.
“El matrimonio es un verdadero signo de esperanza”, afirmó Argüello, al definirlo como “una alianza que se mantiene aún en medio de las dificultades”.
El arzobispo hizo un llamado a unir acciones espirituales y sociales.
“Unir oración, compromiso social y político y ayuda concreta”, dijo, al referirse al apoyo que necesitan las mujeres embarazadas que atraviesan situaciones difíciles, así como a la promoción de la adopción.
En México, alerta por posible fallo de la SCJN sobre aborto
La postura del Episcopado español se suma a la preocupación expresada por la Iglesia católica en México ante un posible giro legal de gran alcance.
El 14 de diciembre, la Arquidiócesis Primada de México publicó en su editorial dominical Desde la Fe un rechazo firme a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un supuesto proyecto de sentencia para despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo.
“Menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer”, señaló la Arquidiócesis.
Riesgos legales y falta de sustento científico
En el mismo texto, la Arquidiócesis en México cuestionó el fondo del supuesto proyecto y alertó que una sentencia de ese tipo ignoraría los riesgos físicos y emocionales que enfrentan las mujeres que abortan, así como datos sobre el desarrollo del sistema nervioso del embrión desde etapas tempranas.
“Vemos un proyecto de sentencia con deficiencias metodológicas, invasivo de las facultades constitucionales de los Congresos estatales y que, en la práctica, estaría haciendo del aborto un derecho absoluto, algo que no es aceptado a nivel internacional”, afirmó.
El editorial también señaló una contradicción en el debate público, al lamentar que en algunos discursos se defienda con mayor fuerza el sufrimiento animal que el de un ser humano en gestación.
Gaudium: pesebre del Vaticano con la Virgen María embarazada y miles de cintas en defensa de la vida
Ciudad del Vaticano.— El Vaticano instaló esta Navidad 2025 en el Aula Pablo VI un pesebre que incorpora la imagen de la Virgen María en estado de gestación y 28 mil cintas de colores que representan vidas preservadas del aborto mediante la oración y el acompañamiento de organizaciones católicas. La obra, titulada Gaudium, forma parte de las actividades navideñas de la Santa Sede.
Nacimiento con una representación inédita en el Aula Pablo VI
El pesebre mide cinco metros de largo, tres metros de alto y dos metros y medio de profundidad. La escena incluye los elementos tradicionales del nacimiento cristiano como San José, los Reyes Magos, pastores y animales. La composición integra dos imágenes alternadas de la Virgen María, una característica prevista por el diseño original de la obra.
Durante el tiempo de Adviento se exhibe una escultura de la Virgen embarazada. En Nochebuena, esta imagen será sustituida por otra representación de María arrodillada en adoración ante el Niño Jesús. El cambio se realizará conforme al calendario litúrgico de la Navidad.
28 mil cintas y su significado
Bajo la paja y el musgo del portal se colocaron 28 mil cintas de colores. Cada una simboliza una vida preservada del aborto mediante la oración y el apoyo brindado por organizaciones católicas a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Entre estas organizaciones se encuentran la iniciativa internacional 40 Días por la Vida y el Instituto Femenino de Salud Integral de Costa Rica.
En la cuna donde será colocado el Niño Jesús se añadieron 400 cintas con intenciones escritas por pacientes del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, de San José. Estas cintas forman parte integral del diseño del pesebre.
Obra Gaudium y su autora
Gaudium es obra de la artista costarricense de arte sacro Paula Sáenz. La autora informó que el pesebre fue concebido con dos imágenes intercambiables de la Virgen María para acompañar el tiempo de Adviento y la celebración de la Natividad.
Sáenz cuenta con trabajos de arte sacro realizados en Costa Rica y en el extranjero. Entre ellos se encuentran una escultura de la Virgen de los Ángeles destinada a la embajada de Costa Rica ante la Santa Sede y un mosaico con la misma advocación entronizado en 2021 en los Jardines Vaticanos.
Origen del proyecto y gestión diplomática
El proyecto del pesebre Gaudium surgió por iniciativa de Federico Zamora, embajador de Costa Rica ante la Santa Sede. La propuesta fue presentada al gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano con la previsión inicial de su instalación en 2027. Posteriormente, el calendario se modificó y la obra fue incluida en las celebraciones de la Navidad de este año.
La instalación se realizó en el Aula Pablo VI, espacio destinado a audiencias papales y encuentros institucionales dentro del Vaticano.
Mensaje del Papa León XIV
Durante la presentación del pesebre, el Papa León XIV agradeció a la artista Paula Sáenz Soto la donación del primer pesebre provida expuesto en el Vaticano. El Pontífice señaló que la obra incorpora una referencia a la protección de la vida desde la concepción junto al mensaje propio de la Navidad.
En su intervención, el Papa mencionó las 28 mil cintas de colores y explicó que representan vidas preservadas del aborto mediante la oración y el acompañamiento de organizaciones católicas a madres en situación de dificultad.
Navidad en el Vaticano y sus procedencias
La decoración navideña de la Plaza de San Pedro mantiene elementos de origen italiano. El árbol instalado en la plaza procede de Val d’Ultimo, en el valle de Ultental, ubicado en la región del Alto Adige.
El pesebre Gaudium, procedente de Costa Rica, se suma a estas expresiones navideñas con una propuesta centrada en la representación del embarazo de la Virgen María y en símbolos vinculados a la vida prenatal, integrados en las celebraciones de la Santa Sede durante la Navidad.
Familia y orden, ejes del proyecto del próximo presidente de Chile, José Antonio Kast
Santiago.— José Antonio Kast Rist asumirá la presidencia de Chile e inicia un periodo de transición rumbo a la toma de posesión en marzo de 2026 con un discurso que coloca a la familia y la fe como parte de la identidad que busca imprimir a su gobierno.
Tras imponerse en la segunda vuelta celebrada el domingo 14 de diciembre de 2025 y desde su primer mensaje público colocó a la familia en el centro de su vida y de su proyecto político al agradecer el respaldo recibido durante años y encomendar su mandato a Dios con una petición explícita de sabiduría, templanza y fortaleza para asumir el desafío.
Triunfo electoral con agenda definida
En su discurso como presidente electo anunció que su administración retomará referencias explícitas a Dios, la patria y la familia como ejes de cohesión social y sostuvo que esos principios han sustentado la solidez de Chile a lo largo del tiempo.
Seguridad y Estado de derecho como prioridad
Kast vinculó la violencia con el miedo cotidiano de las familias y afirmó que el Estado debe cumplir su función básica cuando se respetan las normas en todo el territorio nacional.
Aseguró que el respeto a la ley se restablecerá en todas las regiones sin excepciones ni privilegios y advirtió que el combate a la delincuencia será una tarea directa del gobierno con acciones orientadas a recuperar la seguridad en la vida diaria de la población.
Mensaje de unidad nacional
José Antonio Kast envió señales a la oposición al señalar que un gobierno no se construye únicamente con partidarios y al pedir altura de miras para asegurar la gobernabilidad.
En ese marco afirmó que ejercerá la presidencia para todos los chilenos y llamó a reducir la confrontación política tras una campaña con episodios de tensión al señalar que no se requiere agresión física verbal o digital para sostener las ideas en el debate público.
Raíces familiares y formación personal
Nacido en Santiago en 1966 José Antonio Kast es el menor de diez hermanos en una familia de origen alemán marcada por una vivencia católica constante uno de sus hermanos mayores optó por el sacerdocio.
Cursó estudios en el Colegio Alemán de Santiago y posteriormente Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile una formación que acompañó su ingreso a la vida pública con una visión de la política como servicio guiado por principios morales objetivos.
Fe y vida familiar en su trayectoria pública
Casado desde 1991 con María Pía Adriasola, Kast es padre de nueve hijos y se declara católico practicante una identidad que ha expresado de forma reiterada en entrevistas al afirmar que su condición de padre de familia y su fe anteceden a su rol político.
Descendiente de inmigrantes alemanes y criado en un hogar católico ha sostenido posiciones provida y profamilia a lo largo de su carrera.
“Dios, patria y familia” como síntesis programática
Durante su trayectoria Kast ha impulsado una agenda que ha resumido en la tríada “Dios, patria y familia” con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer y la libertad religiosa como pilares.
