Países Bajos prohíbe celulares en escuelas y reporta beneficios

Buscar una pareja con la idea de que te complete es un error, ya que se le exige al otro dar lo que uno mismo no tiene. En cambio, una verdadera pareja es un compañero o compañera de vida: alguien que apoya, no juzga, ayuda a levantarse en las caídas y busca crecer contigo, no competir. Elegir a esa persona es una de las decisiones más importantes en la vida.