Papa confió a la Virgen María almas de víctimas por lluvias en México

Madrid. — Durante la temporada de Halloween y Día de Muertos, distintas autoridades y organizaciones reforzaron las medidas de protección hacia los animales, especialmente los gatos negros, ante el riesgo de maltrato o uso en rituales.

En España, el Ayuntamiento de Tarrasa decidió suspender la adopción de gatos negros desde octubre y hasta el 10 de noviembre.

La medida busca evitar que los felinos fueran utilizados en prácticas esotéricas o supersticiosas durante estas fechas.

El consistorio explicó en un comunicado oficial que la decisión se tomó “siguiendo el criterio de prudencia aplicado por diversas entidades de protección animal”, con el propósito de “prevenir posibles situaciones de riesgo para estos animales derivadas de supersticiones o usos irresponsables”.

El gobierno local restringió los procesos de adopción y acogida en su Centro de Animales Domésticos, salvo en casos justificados y evaluados por su equipo técnico. “La medida no implica discriminación alguna, sino una protección adicional orientada a garantizar su bienestar”, detalló la autoridad municipal.

México también advierte sobre rituales con animales

En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre un incremento de casos de maltrato y sacrificio de animales de compañía durante las celebraciones de Día de Muertos.

La dependencia informó que estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local. A través de comunicados en redes sociales, la SSC exhortó a los ciudadanos a mantener a sus mascotas dentro del hogar y a reportar cualquier sospecha de maltrato o desaparición al número 55 5208 9898 o mediante la Unidad de Contacto del secretario.

“Cuidar a los compañeros de vida es una responsabilidad compartida”, expresó la autoridad capitalina al recordar que los animales dependen totalmente de sus cuidadores para su seguridad y bienestar.

Supersticiones históricas y educación social

Las supersticiones que asocian a los gatos negros con la mala suerte o la brujería tienen un origen medieval. En ese entonces, según los registros, indican que durante la Edad Media se creía que los felinos negros eran símbolo de poderes ocultos o malignos.

Estas ideas sobrevivieron a los siglos y aún influyen en actitudes de miedo o rechazo hacia los animales negros. En redes sociales, la organización Animalitos en Espera pidió no dar en adopción gatos o perros de color negro durante Halloween y Día de Muertos. Cada año, señaló, aumentaban los reportes de animales abandonados tras estas festividades.

Autoridades piden protección para animales de compañía

Durante octubre y noviembre, las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre el aumento de riesgos para animales de compañía como perros y gatos.

La Policía capitalina informó que los casos de maltrato y sacrificio asociados a rituales relacionados con el Día de Muertos solían incrementarse en esta temporada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local.

La dependencia llamó a la población a mantener a los animales dentro del hogar y evitar que salgan sin supervisión.

Maltrato animal y libertad religiosa en México

El Código Penal capitalino, en sus artículos 350 Bis y 350 Ter, sanciona los actos de crueldad o maltrato hacia cualquier especie animal. Lo anterior, incluso cuando ocurren en contextos rituales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que estas normas no vulneran la libertad religiosa, ya que su finalidad es proteger a los seres sintientes.

En el estado de Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales castiga con prisión de seis meses a tres años, además de multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), el uso de animales en rituales.

JAHA