Papa Francisco advierte a Italia sobre la disminución de la tasa de natalidad

Vaticano.— El Papa Francisco participó en la tercera edición de los “Estados Generales de la Natalidad”, en el Auditorio Conciliación de Roma.

“El reto de la natalidad es una cuestión de esperanza. Pero cuidado, la esperanza no es, como a menudo se piensa, optimismo, no es un vago sentimiento positivo sobre el futuro. No es una ilusión ni una emoción; es una virtud concreta. Y tiene que ver con opciones concretas”, dijo el pontífice.