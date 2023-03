Papa Francisco ha impulsado la Iglesia desde hace una década con su pontificado

Roma.— El papa Francisco no tiene dudas sobre qué pedirle al mundo como regalo por el décimo aniversario en el trono de Pedro: “Paz, necesitamos paz”

Por medio de un podcast, Su Santidad, aseguró que su recuerdo más lindo que tiene en lo que va del pontificado, es la reunión con los ancianos de todo el mundo de septiembre del 2014.

“Los viejos son sabiduría y me ayudan mucho. Yo también soy viejo, ¿verdad?” papa francisco

Mientras que sus peores momentos, el papa los vincula al horror de la guerra, como las visitas a los cementerios militares de Redipuglia y Anzio, para la conmemoración del desembarco de Normandía; luego, la vigilia para evitar la guerra en Siria y ahora, “la barbarie” que se vive desde hace más de un año en Ucrania.

“Detrás de las guerras está la industria armamentista, eso es diabólico”, dice Francisco, que lamenta ser el papa al que le ha tocado la época “de la Tercera Guerra Mundial”: “No me lo esperaba… Pensé que Siria era una cosa singular, luego llegaron las demás”.

“Me duele ver a los chicos muertos, tanto rusos como ucranianos, no me importa, me duele que no regresen”, dice.

Francisco regala, a su vez, sus “tres sueños para la Iglesia, para el mundo, para los que gobiernan el mundo, para la humanidad: hermandad, lágrimas, sonrisas.”

JAHA