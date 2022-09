Papa Francisco pide a jóvenes encontrarse con quienes son diferentes a ellos

California.- Científicos estadunidenses han desarrollado un tratamiento antiviral intranasal para covid-19 que disminuye la carga viral en animales infectados y limita la transmisión del virus.

Los medicamentos actuales destinados a tratar el coronavirus abordan los síntomas del virus, pero hacen poco para bloquear la diseminación viral.

Para cuando las personas dan positivo a la enfermedad, el virus SARS-CoV-2 ya se ha instalado en su sistema respiratorio.

Con cada respiración, las personas expulsan partículas virales invisibles al aire, un proceso conocido como desprendimiento viral.

Pero investigadores de los Institutos Gladstone, en California, presentaron un tratamiento intranasal de dosis única que protege contra la infección grave por covid-19.

En un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los expertos muestran que este tratamiento, llamado partícula de interferencia terapéutica (TIP), también disminuye la cantidad de virus que se desprende de animales infectados y limita la transmisión del virus.

Históricamente, ha sido un desafío excepcional para los antivirales y las vacunas limitar la transmisión de virus respiratorios, incluido el SARS-CoV-2″, comentó el investigador Leor Weinberger, autor principal de la investigación.

Este estudio muestra que una sola dosis intranasal de TIP reduce la cantidad de virus transmitido y protege a los animales que entraron en contacto con ese animal tratado”, explicó.

Bastante prometedor.

Para la investigación se trataron hámsteres infectados con covid-19 con TIP antivirales y luego se midió diariamente la cantidad de virus en la nariz de los animales.

En comparación con los hámsteres que no recibieron los TIP (llamados animales de control), los animales tratados tenían menos virus en sus fosas nasales en cada momento.

Para el día 5, todos los animales de control todavía excretaban altos niveles de virus, mientras que el virus era indetectable en cuatro de cada cinco animales tratados con TIP, remarcaron los investigadores.

Sabemos que la cantidad de virus que se propaga es proporcional a cuán infeccioso es alguien”, comentó Weinberger.

Si se puede reducir la diseminación viral, es muy probable que también se reduzca la cantidad de contactos secundarios que probablemente se infecten, lo que a su vez disminuirá la diseminación general del virus y ayudará a mantener seguras a las personas vulnerables, abundó.

ARH