Papa Francisco ya no se encuentra en “peligro inminente”

Roma. — El Papa Francisco llamó a promover la dignidad de la persona humana y priorizando a los más débiles a los ojos del mundo.

En el mensaje leído por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, subrayó la importancia de su compromiso en la protección de la vida en todas sus fases

“El niño no nacido representa, en el sentido más pleno, a todo hombre y mujer que no cuenta, que no tiene voz”, afirmó en ese sentido. “Ponernos de su lado significa solidarizarnos con todos los descartados del mundo”, añadió.

En ese sentido, el pontífice invitó así a los cristianos a promover una “civilización del amor”, que libere a las mujeres “de las presiones que las empujan a no dar a luz a su hijo”.

El Papa Francisco aseguró también que se necesita una “mirada del corazón” para reconocer a los niños no nacidos como “uno de nosotros”.

“La vida es sagrada, creada por Dios para un destino grande y hermoso”, afirmó. “Una sociedad justa no se construye eliminando a los niños no deseados que aún no han nacido, a los ancianos que ya no son autosuficientes o a los pacientes terminales”., añadió.

Para concluir, el sucesor de Pedro pidió a la Santísima Virgen María que vele por quienes promueven la vida humana, y les pidió a los miembros del Movimiento que sigan rezando por él y por su salud.

El Papa Francisco sigue “tranquilo” en el hospital

El papa Francisco pasó “una noche tranquila” y tras despertarse retomó el tratamiento, así como la fisioterapia motora y respiratoria, además de seguir en vídeo la predicación esta mañana de los ejercicios espirituales de la Cuaresma, informaron fuentes vaticanas.

Francisco continúa alternando altos flujos de oxígeno con cánulas nasales por el día y la ventilación mecánica, con una máscara, por la noche, añadieron las fuentes.

Explicaron que el pontífice está informado de los aluviones registrados en Bahía Blanca (Argentina) y ha mostrado su cercanía al sufrimiento de los afectados.

JAHA