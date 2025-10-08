Papa León XIV: “La amistad con Cristo, camino de fraternidad y paz”

Ciudad del Vaticano.- “La amistad con Cristo es la raíz del testimonio cristiano y la fuente de toda fraternidad y paz”.
Con esta frase central, el papa León XIV dirigió su mensaje para la XL Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), publicado por Vatican News en la Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Rosario.
León XIV: Continuidad en actitud de acogida pero nuevas reformas en la Iglesia son 'improbables'
Desde Roma, el pontífice agradeció a los jóvenes su participación en el reciente Jubileo.
“Ha sido un acontecimiento precioso para renovar el entusiasmo de la fe y compartir la esperanza que arde en nuestros corazones”, destacó León XIV.
El mensaje del sumo pontífice es una invitación a preparar el camino rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre, justo en el Domingo de Cristo Rey.
Testimonio que nace de la amistad
El papa subrayó que el testimonio cristiano no es un discurso ideológico, sino una transformación interior que lleva a servir con alegría.
“El testimonio cristiano nace de la amistad con el Señor, crucificado y resucitado para la salvación de todos”, afirmó León XIV.
En su reflexión, destacó que Jesús no busca seguidores pasivos, sino amigos.
“El Señor no nos quiere como siervos ni como ‘activistas’ de un partido; nos llama a estar con él como amigos, para que nuestra vida sea renovada”, expresó el Santo Padre.
Jóvenes llamados a ser testigos
León XIV invitó a los jóvenes a reconocer el ejemplo de los amigos de Jesús en los Evangelios, como Juan el Bautista o el apóstol Juan, quienes dieron testimonio de la luz.
“Invito a cada uno de ustedes a seguir buscando a los amigos y testigos de Jesús en la Biblia. En esa relación viva con Cristo encontrarán el verdadero sentido de la vida”, señaló.
Asimismo, retomó palabras del papa Francisco en la encíclica Dilexit nos:
“Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura”.
Con este espíritu, el Papa León XIV lanzó un mensaje de aliento e hizo una petición a los jóvenes:
“Caminar junto a otros, mostrarles que Dios se ha hecho cercano a cada persona y ser signos de esperanza ante las dificultades”.
Fraternidad que construye la paz
En la parte final del mensaje, el papa profundizó en la amistad con Cristo como fuente de fraternidad y de paz verdadera, insistiendo en que este vínculo renueva la vida social y familiar.
“De la amistad con Cristo, que es don del Espíritu Santo en nosotros, nace una forma de vivir que lleva consigo el carácter de la fraternidad”, afirmó.
Para León XIV, un joven que vive en amistad con Cristo irradia humanidad.
“Lleva consigo a todas partes el ‘calor’ y el ‘sabor’ de la fraternidad, quien entra en contacto con él se siente atraído por una cercanía desinteresada, compasión sincera y ternura fiel”.
El sumo pontífice concluyó su mensaje invitando a mirar a Cristo en la cruz.
“Mientras agonizaba, confió la Virgen María como madre a Juan, y a ella Juan como hijo. Ese último don de amor es para todos nosotros”.
El mensaje de León XIV coloca en el centro de la JMJ 2025 una idea fundamental: la fe que se vive como amistad transforma corazones, inspira respeto por la dignidad humana y renueva el compromiso por la paz y la familia.
¿Una moneda con el rostro de Trump? Estados Unidos evalúa un diseño histórico en el dólar
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando la emisión de una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, previsto para el 4 de julio de 2026.
Aunque la propuesta aún está en fase de diseño, ha generado un intenso debate legal y político.
Dignidad en riesgo: Illinois lleva a tribunales el despliegue militar ordenado por Trump
Diseño preliminar y controversia legal
El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, compartió en redes sociales los primeros borradores del diseño de la moneda.
El anverso presenta el perfil de Trump con la palabra “Libertad” y las fechas “1776-2026”.
El reverso muestra al presidente con el puño cerrado frente a una bandera estadounidense, acompañado de la frase “Lucha, lucha, lucha”, en referencia a sus palabras tras un intento de asesinato en 2024.
Sin embargo, esta propuesta enfrenta desafíos legales. Una ley de 1866 establece que solo las personas fallecidas pueden aparecer en las monedas estadounidenses para evitar la impresión de que el país es una monarquía.
Además, una legislación de 2020, firmada por Trump, autoriza la emisión de monedas conmemorativas para el 250 aniversario, pero prohíbe retratos de personas vivas en el reverso de las monedas.
Reacciones políticas y sociales
La propuesta ha generado reacciones divididas. Un portavoz del Departamento del Tesoro afirmó que el diseño refleja el espíritu perdurable del país y su democracia, incluso frente a obstáculos.
Por otro lado, críticos argumentan que la inclusión de la imagen de un presidente vivo podría contravenir las normas establecidas para las monedas conmemorativas.
Próximos pasos
El Departamento del Tesoro señaló que proporcionará más detalles sobre el diseño de la moneda una vez que finalice el cierre del gobierno.
Mientras tanto, el debate sobre la legalidad y el simbolismo de la propuesta continúa en el ámbito público y político.
Niñez hiperestimulada: el ‘popcorn brain’ muestra cómo las pantallas impactan en su desarrollo
Madrid.- Un niño que no logra concentrarse ni seguir instrucciones puede estar bajo el efecto conocido como popcorn brain. Este fenómeno, derivado del exceso de estímulos digitales breves, impacta su atención, emociones y vínculos en plena infancia.
¿Qué es el ‘popcorn brain’ y cómo surgió?
El término popcorn brain lo acuñó el informático David M. Levy en 2011, de la Universidad de Washington.
Levy lo usó para describir mentes tan acostumbradas a la multitarea electrónica que les resultaba tediosa la vida lenta fuera del mundo digital.
Este concepto no es un diagnóstico clínico, sino una metáfora que alude a pensamientos fragmentados, saltos mentales y la urgencia constante de nueva estimulación.
Uso intensivo de pantallas: cifras que alarman.
En España, el tiempo diario que los menores dedican a redes sociales creció notablemente entre 2020 y 2024:
TikTok: de 65 a 103 minutos (incremento del 59 %)
Instagram: de 63 a 87 minutos (aumento del 38 %)
El estudio El dilema digital: La infancia en una encrucijada, de Qustodio, destaca que vídeos breves, notificaciones constantes y juegos ávidos de recompensas inmediatas aceleran el ritmo mental de los menores.
Éxito Educativo.
Según expertos, las plataformas están diseñadas para enganchar al usuario: cuanto más veloz y sobresaliente el contenido, más difícil resulta desconectar.
Señales de alerta: lo que los padres deben observar.
Te puede interesar:
Dificultad para mantener la atención
Cambios rápidos de foco
Problemas para retener información
Incapacidad para seguir instrucciones secuenciales
Sobrecarga mental, frustración, procrastinación
Ansiedad elevada
Dificultad para regular emociones
Sensación de aburrimiento o desinterés
En lo cognitivo, puede traducirse en menor atención sostenida y dificultad para tareas prolongadas.
Además, en el ámbito emocional, aparece impaciencia ante recompensas no inmediatas. En el social, disminuye la capacidad de escucha profunda y las conversaciones genuinas.
"Siempre he sido buen hijo": el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
¿Por qué importa en la infancia?
La infancia marca una etapa crucial del desarrollo cerebral, emocional y social. Cuando ese periodo se ve afectado por la sobreestimulación digital, el riesgo radica en que se debiliten habilidades como la tolerancia a la frustración, la concentración prolongada o la conexión interpersonal.
Además, el hábito de cambio constante entre estímulos puede dificultar que los niños aprendan a aburrirse, reflexionar o sostener intereses profundos en el mundo offline.
Propuestas de acción: desde el hogar y la educación.
Aunque no hay intervención legislativa específica aún, varias legisladoras y organizaciones promueven una ley de bienestar digital infantil.
Además, buscan regular publicidad dirigida a menores, limitar la intensidad de algoritmos para uso infantil y fomentar educación digital equilibrada.
Mientras tanto, estas prácticas pueden marcar la diferencia:
Establecer límites de uso de pantallas y supervisar contenido
Incentivar actividades que requieren espera y concentración (lectura, juegos de mesa, deporte)
Crear espacios y horarios sin dispositivos (comidas, antes de dormir)
Dialogar con los niños sobre lo que consumen y cómo les hace sentir
Ser modelo: los adultos deben demostrar que saben desconectarse.
Dignidad en riesgo: Illinois lleva a tribunales el despliegue militar ordenado por Trump
CHICAGO, Illinois.– El gobierno de Illinois y la ciudad de Chicago interpusieron una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump por el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional en territorio estatal, argumentando que la medida es “ilegal, peligrosa e inconstitucional”.
El recurso judicial denuncia que la militarización de las calles atenta contra la dignidad humana y el orden civil, pilares fundamentales del Estado de Derecho.
¿Los católicos defendieron la elección de Trump?
Illinois y Chicago acusan invasión y violación a la soberanía estatal
La acción legal, presentada ante un tribunal de distrito en Illinois, busca frenar la llamada “federalización” de la Guardia Nacional, autorizada por Trump el fin de semana para reforzar su campaña contra la delincuencia y la migración.
“El despliegue de militares federalizados en Illinois por parte de los demandados es manifiestamente ilegal”, destaca la demanda, de acuerdo con información de CNN.
La demanda también señala que el despliegue de efectivos militares en Chicago carece de justificación en términos de seguridad pública, ya que “no existen hechos que sustenten una amenaza real”.
El gobernador J. B. Pritzker condenó la decisión presidencial y calificó el operativo como una invasión a la soberanía estatal.
“Quieren crear una zona de guerra para justificar el envío de más tropas. Tienen que irse de aquí cuanto antes”, declaró el mandatario local, en entrevista con CNN.
Autoridades locales y civiles denuncian criminalización de comunidades
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió públicamente la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Chicago es una zona de guerra y las tropas fueron enviadas para proteger instalaciones y personal federal”, aseguró Kristi Noem, en entrevista para Fox News.
La afirmación provocó la indignación de autoridades locales y de organizaciones civiles, que la consideraron un intento de criminalizar a comunidades enteras.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, señaló que la presencia de tropas federales no solo viola el principio de respeto entre niveles de gobierno, sino que también pone en riesgo a familias y poblaciones vulnerables.
“Esto es autoritarismo disfrazado de seguridad. Nuestras calles necesitan oportunidades, no soldados”, declaró el alcalde en rueda de prensa.
Organizaciones apelan a la dignidad y el respeto a la vida
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois advirtió que la medida “intimida a las comunidades inmigrantes y genera un clima de miedo en barrios donde la gente solo busca vivir con dignidad y respeto”.
“La separación entre el poder militar y la ley civil es una garantía esencial que no puede ser violada por razones políticas”, dijo la organización a través de un comunicado.
La demanda también subraya que el presidente ha hecho comentarios “amenazantes y despectivos” hacia Chicago en los últimos meses, lo que refuerza la percepción de que su decisión responde a motivaciones partidistas.
Funcionarios del estado recordaron que una jueza federal en Oregón bloqueó recientemente un despliegue similar en Portland, al considerar que “esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”.
Mientras el tribunal decide sobre el caso, Chicago continúa bajo un ambiente de tensión.
Diversas organizaciones humanitarias y líderes religiosos piden respeto a la dignidad de las personas, apelando a la unidad y la defensa de la vida ante lo que consideran una escalada sin precedentes de poder militar sobre población civil.
Cómo unas células invisibles protegen al cuerpo: el Nobel que transformó la medicina
Ciudad de México.- En 1995, el inmunólogo japonés Shimon Sakaguchi identificó una clase inédita de células del sistema inmune. Hasta ese momento, muchos científicos sostenían que la tolerancia inmunológica se limitaba al proceso en el que el timo (El timo es un órgano pequeño del sistema linfático, situado en la parte superior del pecho. Su función principal es entrenar y madurar a los linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que forma parte esencial del sistema inmunitario. elimina células dañinas, conocido como tolerancia central).
Sakaguchi demostró que el cuerpo guardaba un mecanismo adicional.
Propuso que existían células encargadas de vigilar y contener reacciones inmunes excesivas. Ese hallazgo abrió un debate en la comunidad científica y lo obligó a enfrentar escepticismo.
Por su parte, en 2001, los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell encontraron la pieza que faltaba:
Descubrieron que ratones vulnerables a enfermedades autoinmunes tenían mutaciones en un gen al que llamaron Foxp3. Poco después, relacionaron ese mismo gen con una enfermedad autoinmune rara en humanos, conocida como IPEX.
Dos años después, en 2003, Sakaguchi logró unir ambos caminos. Demostró que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las células descubiertas en 1995. Así nacía el concepto de células T reguladoras, conocidas hoy como Tregs, los “guardianes invisibles” del sistema inmune.
¿Por qué son esenciales las células T reguladoras?
Las Tregs actúan como un sistema de seguridad biológico. Supervisan la actividad de otras células inmunitarias para que no ataquen los tejidos del propio organismo.
En la práctica, esto significa que las Tregs pueden evitar que una respuesta de defensa contra una infección termine dañando órganos y provocando enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, artritis reumatoide o esclerosis múltiple.
Además, los investigadores explican que esta función tiene otra implicación directa: los trasplantes.
La capacidad de las Tregs para frenar respuestas inmunitarias ayuda a que el cuerpo tolere mejor los órganos trasplantados, reduciendo el riesgo de rechazo.
En paralelo, los tratamientos que modulan estas células ya se prueban en ensayos clínicos. Algunos buscan potenciar la acción de las Tregs en pacientes con autoinmunidad.
Otros exploran lo contrario: inhibirlas para que el cuerpo responda con más fuerza contra tumores.
Durante la pandemia de covid-19, el papel de las células T fue crucial. Su memoria de largo plazo permitió organizar respuestas más rápidas en pacientes previamente expuestos a ciertos coronavirus.
Una historia de ciencia con rostro humano.
El comité del Nobel subrayó que estos descubrimientos marcaron un antes y un después en la inmunología moderna. No solo aportaron conocimiento, sino que pueden ofrecer esperanza a millones de personas en todo el mundo.
Sakaguchi persistió cuando sus teorías eran cuestionadas. Brunkow y Ramsdell sumaron datos genéticos que confirmaron la relevancia clínica. Décadas después, sus trayectorias convergieron en un reconocimiento que no celebra un laboratorio, sino la capacidad humana de descubrir lo invisible.
Sobre el premio Nobel de Medicina 2025.
El 6 de octubre de 2025, la Asamblea Nobel distinguió a Sakaguchi, Brunkow y Ramsdell “por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”. La decisión puso en primer plano a las células T reguladoras, consideradas hoy un componente indispensable del sistema inmune.
El jurado destacó que el conocimiento de las Tregs permitió diseñar nuevas estrategias de inmunoterapia. Algunas ya muestran resultados positivos en cáncer y autoinmunidad. Otras apuntan a mejorar la calidad de vida de quienes esperan un trasplante.
Papa León XIV: “La amistad con Cristo, camino de fraternidad y paz”
Asesinato de sacerdotes: Iglesia de México mantiene la fe y dice “no nos rajamos”
¿Una moneda con el rostro de Trump? Estados Unidos evalúa un diseño histórico en el dólar
Envejecimiento pulmonar: científicos revelan cómo el exceso de peso afecta respirar
JC Chávez Jr. vs. Jake Paul: la pelea que lo sacó del abismo y le devolvió la dignidad
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
