Papa León XIV: “La amistad con Cristo, camino de fraternidad y paz”

Ciudad del Vaticano.- “La amistad con Cristo es la raíz del testimonio cristiano y la fuente de toda fraternidad y paz”.

Con esta frase central, el papa León XIV dirigió su mensaje para la XL Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), publicado por Vatican News en la Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Rosario.

Desde Roma, el pontífice agradeció a los jóvenes su participación en el reciente Jubileo.

“Ha sido un acontecimiento precioso para renovar el entusiasmo de la fe y compartir la esperanza que arde en nuestros corazones”, destacó León XIV.

El mensaje del sumo pontífice es una invitación a preparar el camino rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre, justo en el Domingo de Cristo Rey.

Testimonio que nace de la amistad

El papa subrayó que el testimonio cristiano no es un discurso ideológico, sino una transformación interior que lleva a servir con alegría.

“El testimonio cristiano nace de la amistad con el Señor, crucificado y resucitado para la salvación de todos”, afirmó León XIV.

En su reflexión, destacó que Jesús no busca seguidores pasivos, sino amigos.

“El Señor no nos quiere como siervos ni como ‘activistas’ de un partido; nos llama a estar con él como amigos, para que nuestra vida sea renovada”, expresó el Santo Padre.

Jóvenes llamados a ser testigos

León XIV invitó a los jóvenes a reconocer el ejemplo de los amigos de Jesús en los Evangelios, como Juan el Bautista o el apóstol Juan, quienes dieron testimonio de la luz.

“Invito a cada uno de ustedes a seguir buscando a los amigos y testigos de Jesús en la Biblia. En esa relación viva con Cristo encontrarán el verdadero sentido de la vida”, señaló.

Asimismo, retomó palabras del papa Francisco en la encíclica Dilexit nos:

“Cristo muestra que Dios es proximidad, compasión y ternura”.

Con este espíritu, el Papa León XIV lanzó un mensaje de aliento e hizo una petición a los jóvenes:

“Caminar junto a otros, mostrarles que Dios se ha hecho cercano a cada persona y ser signos de esperanza ante las dificultades”.

Fraternidad que construye la paz

En la parte final del mensaje, el papa profundizó en la amistad con Cristo como fuente de fraternidad y de paz verdadera, insistiendo en que este vínculo renueva la vida social y familiar.

“De la amistad con Cristo, que es don del Espíritu Santo en nosotros, nace una forma de vivir que lleva consigo el carácter de la fraternidad”, afirmó.

Para León XIV, un joven que vive en amistad con Cristo irradia humanidad.

“Lleva consigo a todas partes el ‘calor’ y el ‘sabor’ de la fraternidad, quien entra en contacto con él se siente atraído por una cercanía desinteresada, compasión sincera y ternura fiel”.

El sumo pontífice concluyó su mensaje invitando a mirar a Cristo en la cruz.

“Mientras agonizaba, confió la Virgen María como madre a Juan, y a ella Juan como hijo. Ese último don de amor es para todos nosotros”.

El mensaje de León XIV coloca en el centro de la JMJ 2025 una idea fundamental: la fe que se vive como amistad transforma corazones, inspira respeto por la dignidad humana y renueva el compromiso por la paz y la familia.

