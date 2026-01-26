Píldora abortiva sin controles clínicos: investigación revela fallas en supervisión y distribución

Ciudad de México.— La fundadora y presidenta de Live Action, Lila Rose, presentó hallazgos de una investigación sobre los peligros de la píldora abortiva y exige que a las autoridades sanitaras de Estados Unidos que tomen “medidas correctivas inmediatas”.

A través de una investigación de Live Action documentada en video, se revela La distribución de la píldora abortiva por correo y mediante servicios de telesalud y expone prácticas de dispensación, reportes de eventos adversos y testimonios de mujeres que requirieron atención hospitalaria.

Hallazgos sobre aprobación y supervisión

Live Action difundió un libro blanco y un material audiovisual que analizan la aprobación y el uso de la mifepristona desde el año 2000 en Estados Unidos. De acuerdo con el documento, el medicamento permaneció en el mercado bajo un proceso de aprobación acelerado, con ampliaciones posteriores de acceso sin una revisión pública completa de los datos de seguridad ni del sistema de notificación de eventos adversos.

Ante ello, la organización solicitó acciones al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a la Administración de Alimentos y Medicamentos respecto a la aprobación, distribución y vigilancia del fármaco.

Prácticas de dispensación documentadas

La investigación incluyó llamadas telefónicas a instalaciones de Planned Parenthood en distintos estados para solicitar información sobre el acceso a la píldora abortiva. Según el reporte, en esas interacciones no se solicitó verificación de edad gestacional, ecografía ni pruebas de detección, tampoco se revisaron contraindicaciones médicas ni el estado Rh. El material señala que el envío del medicamento se realizó por correo, incluso a direcciones alternativas, sin seguimiento posterior a la paciente.

El informe sostiene que estas prácticas equiparan la operación a la de un dispensario de medicamentos, sin los pasos clínicos habituales de una consulta médica presencial, lo que incrementa la probabilidad de complicaciones que requieren atención de urgencia.

Datos sobre eventos adversos

Una carta citada en la investigación refiere un análisis del Centro de Ética y Políticas Públicas con base de datos de reclamaciones de seguros. El análisis reporta una tasa cercana al 11 % de eventos adversos graves, entre ellos sepsis, infección y hemorragia. La cifra contrasta con la tasa consignada en la etiqueta del medicamento autorizada por la FDA.

El informe también documenta que, ante la presencia de complicaciones, a las pacientes se les indicó acudir a servicios de urgencias sin informar el antecedente del uso de la píldora abortiva. Esta práctica, según el documento, afecta la calidad de los registros de seguridad y la vigilancia farmacológica.

Testimonios de pacientes

Shanyce Thomas, víctima de píldora abortiva, relató que, tras recibir el tratamiento farmacológico, presentó una infección grave que derivó en hospitalización, soporte con oxigenación por membrana extracorpórea y un periodo de coma inducido. El tratamiento incluyó múltiples transfusiones y una histerectomía parcial realizada para preservar su vida.

Mientras, Mayra Rodríguez, ex empleada de Planned Parenthood, declaró que recibió llamadas de mujeres que describían dolor y sangrado tras ingerir la píldora abortiva. Indicó que las pacientes solicitaban orientación después del uso del medicamento y que no contaban con seguimiento clínico directo.

Posicionamientos legislativos

Durante la conferencia de prensa, legisladores federales se refirieron al impacto del aborto por correspondencia. Mark Harris señaló que el acceso por correo elimina controles propios de la atención médica presencial.

Por su parte, Andy Biggs indicó que los servicios de urgencias atienden complicaciones asociadas al uso del fármaco y que estas se registran como abortos espontáneos, con efectos en los sistemas hospitalarios.

En tanto, Michael Cloud mencionó casos en los que el medicamento habría sido administrado sin consentimiento.

Troy Downing expuso una experiencia familiar relacionada con su postura sobre el tema y cuestionó las implicaciones sociales del acceso a sustancias químicas para la interrupción del embarazo.

Solicitudes a autoridades sanitarias

Live Action pidió suspender la aprobación de la mifepristona como abortivo, restringir su distribución por correo, telesalud y farmacias minoristas, y limitar su uso a entornos con evaluación médica presencial y seguimiento. También solicitó restablecer requisitos completos de notificación de eventos adversos y transparentar la evidencia científica utilizada para ampliar el acceso al medicamento.

Ryan Anderson, del Centro de Ética y Políticas Públicas, explicó que el análisis se centró en resultados observados en pacientes bajo el régimen actual sin consultas presenciales. El médico George Delgado señaló diferencias de riesgo a corto plazo entre métodos farmacológicos y otros procedimientos, y describió un entorno con limitada supervisión médica.

ebv