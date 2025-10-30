Política, economía y salud en la mira: China multará a influencers que no tengan título universitario

Beijing, China.– En China, tener una opinión ya no será suficiente: ahora, los influencers deberán mostrar su título universitario antes de hablar en redes sobre política, salud, economía o cualquier tema considerado “profesional” por el gobierno.

Quienes no lo hagan, enfrentarán multas de hasta 100 mil yuanes, unos 258 mil pesos mexicanos, o la eliminación definitiva de sus cuentas.

Control digital bajo el argumento de “mejorar la calidad”

La Administración Estatal de Radio y Televisión de China y el Ministerio de Cultura y Turismo presentaron la regulación con la intención, de “mejorar la calidad del contenido digital y fortalecer la confianza pública”.

El anuncio fue publicado el 28 de octubre en un comunicado oficial difundido por la agencia estatal Xinhua.

Desde 2022, el periodista Arjun Kharpal, de la cadena estadounidense CNBC, advirtió sobre el desarrollo de un paquete de medidas para regular la influencia digital China.

“El gobierno chino busca evitar la difusión de información inexacta y mantener la estabilidad social”, explicó Kharpal en su reporte del 15 de junio de 2021.

El control no es nuevo. China ya había limitado el uso de tecnologías como el deepfake, prohibido contenidos “sexualmente sugestivos” y penalizado los videos que muestren derroche o lujos excesivos.

Sin embargo, la nueva normativa sube el nivel de vigilancia: ahora no basta con ser popular, hay que tener un diploma.

Hablar de salud o finanzas, solo con acreditación

La norma establece que cualquier influencer que hable de medicina, leyes, política o economía debe contar con un título universitario o certificación profesional.

Los organismos supervisores podrán solicitar evidencia y aplicar sanciones inmediatas.

“La regulación busca proteger al público de información engañosa y promover un entorno en línea más responsable”, informó el medio Global Times.

Plataformas como Douyin —la versión china de TikTok— y Weibo implementarán mecanismos automáticos para identificar y reportar cuentas que infrinjan las reglas. Los usuarios sancionados podrían quedar bloqueados de por vida.

Crece la tensión sobre la libertad de expresión

El tema reavivó el debate sobre los límites del control estatal en el entorno digital.

De acuerdo con expertos citados por la BBC News, la medida podría “restringir la libertad de expresión al reservar el derecho a opinar solo a quienes cuenten con un título universitario”.

En las redes sociales chinas hay distintos tipos de reacciones. Algunos usuarios aplaudieron la decisión como un freno a la desinformación; otros la calificaron de “censura disfrazada de profesionalismo”.

