Política, economía y salud en la mira: China multará a influencers que no tengan título universitario
Beijing, China.– En China, tener una opinión ya no será suficiente: ahora, los influencers deberán mostrar su título universitario antes de hablar en redes sobre política, salud, economía o cualquier tema considerado “profesional” por el gobierno.
Quienes no lo hagan, enfrentarán multas de hasta 100 mil yuanes, unos 258 mil pesos mexicanos, o la eliminación definitiva de sus cuentas.
Control digital bajo el argumento de “mejorar la calidad”
La Administración Estatal de Radio y Televisión de China y el Ministerio de Cultura y Turismo presentaron la regulación con la intención, de “mejorar la calidad del contenido digital y fortalecer la confianza pública”.
El anuncio fue publicado el 28 de octubre en un comunicado oficial difundido por la agencia estatal Xinhua.
Desde 2022, el periodista Arjun Kharpal, de la cadena estadounidense CNBC, advirtió sobre el desarrollo de un paquete de medidas para regular la influencia digital China.
“El gobierno chino busca evitar la difusión de información inexacta y mantener la estabilidad social”, explicó Kharpal en su reporte del 15 de junio de 2021.
El control no es nuevo. China ya había limitado el uso de tecnologías como el deepfake, prohibido contenidos “sexualmente sugestivos” y penalizado los videos que muestren derroche o lujos excesivos.
Sin embargo, la nueva normativa sube el nivel de vigilancia: ahora no basta con ser popular, hay que tener un diploma.
Hablar de salud o finanzas, solo con acreditación
La norma establece que cualquier influencer que hable de medicina, leyes, política o economía debe contar con un título universitario o certificación profesional.
Los organismos supervisores podrán solicitar evidencia y aplicar sanciones inmediatas.
“La regulación busca proteger al público de información engañosa y promover un entorno en línea más responsable”, informó el medio Global Times.
Plataformas como Douyin —la versión china de TikTok— y Weibo implementarán mecanismos automáticos para identificar y reportar cuentas que infrinjan las reglas. Los usuarios sancionados podrían quedar bloqueados de por vida.
Crece la tensión sobre la libertad de expresión
El tema reavivó el debate sobre los límites del control estatal en el entorno digital.
De acuerdo con expertos citados por la BBC News, la medida podría “restringir la libertad de expresión al reservar el derecho a opinar solo a quienes cuenten con un título universitario”.
En las redes sociales chinas hay distintos tipos de reacciones. Algunos usuarios aplaudieron la decisión como un freno a la desinformación; otros la calificaron de “censura disfrazada de profesionalismo”.
GDH
Mundo
Funeraria acompaña a padres tras la pérdida de sus bebés
Los padres merecen vivir su paternidad, incluso en el dolor
Madrid.— La funeraria En Vela se especializó en acompañar a familias tras la muerte de un bebé. Lo hacen ofreciendo apoyo espiritual y emocional en momentos de profundo dolor y pensando en la dignidad del pequeño fallecido.
El proyecto nació de la experiencia de Elena Acín, quien en 2018 participó en la Comunidad del Cordero en Francia. Durante la Semana Santa, vivió una ceremonia donde la muerte de una hermana religiosa se integró en la liturgia, revelando un profundo sentido espiritual.
“Fue como una flecha que bajó del cielo: esto es tan bello, lo quiero ofrecer a todo el mundo”, relató Elena para ACI Prensa. Esa vivencia la inspiró a fundar En Vela en Madrid, enfocada en la vocación de servicio a los padres que sufren estas pérdidas.
Al regresar a Madrid, Elena comenzó atendiendo a familias de adultos fallecidos. Durante la pandemia, constató cómo los ritos funerarios continuaban brindando consuelo, incluso cuando no se podían comprar flores ni celebrar ceremonias tradicionales.
El 16 de julio de 2020, En Vela recibió su primer encargo relacionado con un bebé fallecido a las nueve semanas de gestación.
A partir de ese momento, la funeraria desarrolló un itinerario espiritual con ocho estaciones de luz, inspirado en la liturgia de Navidad y la Pascua, para acompañar el “nacimiento al cielo” de los bebés.
La dignidad del bebé, presente en el ritual
El proceso incluye un icono de la Navidad que representa a María y el Niño, simbolizando la dignidad del bebé y la misión de los padres de acompañarlo incluso tras su muerte.
San José y un anciano encorvado ilustran las preguntas que los padres enfrentan, mientras los ángeles muestran la atención celestial hacia el niño.
El sepulcro de En Vela se ubica en el Cementerio Sacramental de San Lorenzo y San José, donde un ciprés marca el lugar. La tumba, pintada de dorado, contiene una imagen de la Virgen de la Ternura, colocando al Niño y a la Madre de Dios cara a cara. Lo anterior es un símbolo de acompañamiento y consuelo.
Para Elena Acín, la misión de En Vela no es simplemente “superar la muerte de un hijo”, sino que los padres puedan descubrir su vocación y vivir plenamente la paternidad o maternidad, incluso en medio del dolor.
JAHA
Mundo
“El Estado no debe ofrecer a la muerte”: médicos uruguayos sobre eutanasia
Llamaron a proteger la vida
Montevideo.— La reciente aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay abrió un debate ético y sanitario que va más allá del derecho individual a morir.
El Senado uruguayo aprobó el 15 de octubre la normativa con 20 votos a favor, estableciendo que cualquier persona mayor de 18 años, con enfermedades incurables o condiciones irreversibles que afecten gravemente su calidad de vida, podrá solicitar la eutanasia.
Una ley que redefine el papel médico
El médico y profesor universitario Diego Velasco Suárez, referente de la agrupación Prudencia Uruguay, analizó la ley desde la perspectiva de la bioética durante una entrevista con Radio María Uruguay.
Velasco recordó que el proyecto inició en 2020 con un enfoque que buscaba despenalizar la práctica, pero con el tiempo cambió de sentido.
Según explicó, el texto original impulsado por el diputado Ope Pasquet presentaba la eutanasia como una opción individual, pero el Frente Amplio propuso una versión donde el Estado debía garantizarla.
“El Estado ya no sólo desprotegió el derecho a la vida, sino que pasó a ofrecer la muerte”, señaló el especialista. Calificó esta modificación como “una violación institucional del primer derecho humano: el derecho a la vida”.
Velasco destacó que la nueva ley derogó el artículo 46 del Código de Ética Médica, que prohibía expresamente la eutanasia, y que esta decisión transformó el ejercicio profesional. “Se creó una nueva función, donde el médico tiene el deber de provocar la muerte”, afirmó.
Dudas éticas y sociales
El médico también advirtió sobre la amplitud del concepto “enfermedad incurable”, que abarca todas las patologías crónicas y discapacidades, incluso la vejez. Para él, esta definición puede derivar en discriminación institucionalizada.
“Es una ley que discrimina en el derecho a la vida, según la enfermedad, la edad o la condición económica”, declaró.
También criticó la figura de la firma a ruego, que permite a otra persona firmar por el solicitante. “No hay garantías reales, porque no hay constancia de la voluntad del paciente”, señaló.
Cuidados paliativos, una alternativa pendiente
Velasco Suárez subrayó que el verdadero reto está en fortalecer los cuidados paliativos, vigentes en Uruguay desde 2012, pero con cobertura limitada.
“La atención paliativa no es universal, ni de calidad, ni integral”, denunció. Explicó que existió un proyecto de ley para mejorar este servicio, pero fue modificado antes de votarse.
Según relató, el proyecto original incluía atención al final de la vida, pero ese capítulo fue eliminado. “Lo convirtieron en una ley sin atención al final de vida, algo absurdo”, dijo.
El especialista recordó que la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos ha insistido en que una atención médica integral y humana puede reducir drásticamente el deseo de adelantar la muerte. “Cuando hay acompañamiento de calidad, ese deseo desaparece en el 95% de los casos”, aseguró.
Un cambio cultural profundo
Velasco alertó sobre el impacto cultural que podría tener la presentación de la eutanasia como un derecho. “Una vez que se aprueba una ley, lo bueno y lo malo se mide según ella”, comentó.
En su opinión, este cambio podría debilitar los fundamentos éticos de la sociedad. “Todos los seres humanos valemos lo mismo, todos somos iguales en dignidad y derechos”, recordó.
Concluyó que la batalla es cultural y debe centrarse en informar sobre la ley y fortalecer los cuidados paliativos. “Dios no pierde batallas si uno actúa por Él”, expresó el médico.
JAHA
Mundo
La verdad detrás de la resonancia magnética a Trump: ¿qué es la insuficiencia venosa crónica?
Ciudad de México.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se sometió a una resonancia magnética antes de su viaje a Tokio y aunque aseguró que todo salió “perfecto”, en el verano pasado fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.
“Me hice una resonancia magnética y todo el procedimiento fue perfecto”, aseguró Trump, mientras viajaba a bordo del Air Force One rumbo a tierras japonesas.
El caso de Trump arroja luces sobre una enfermedad poco visible pero bastante frecuente, que merece explicación y atención.
Una imagen médica que llama la atención
De acuerdo con CBS Noticias, la resonancia magnética a la que fue sometido Trump, de 79 años de edad, se produjo después de que se observaran moretones morados en su mano derecha y una leve hinchazón en las piernas.
En julio pasado, la Casa Blanca reconoció que el mandatario había sido evaluado por un cuadro de hinchazón en las piernas y que se descubrió la insuficiencia venosa crónica.
Los moretones morados en la mano derecha han sido visibles en varias fotografías públicas, y aunque la Casa Blanca atribuye esas manchas a “irritación de tejidos blandos por apretones de manos frecuentes y al uso de aspirina como parte de la prevención cardiovascular”, para muchos especialistas se constituyen en una señal de que algo más circulatorio estaba ocurriendo.
Insuficiencia venosa crónica: ¿qué es y por qué importa?
La insuficiencia venosa crónica se presenta cuando las venas de las piernas, ya sea las superficiales, profundas o perforantes, pierden la capacidad de devolver eficazmente la sangre hacia el corazón.
“Es decir, las válvulas internas se debilitan o dañan y permiten el flujo retrógrado o el estancamiento de sangre”, explica MedlinePlus.
El sitio informativo en línea de salud, destaca que este estancamiento genera aumento de presión en las venas de las extremidades inferiores y, con el tiempo, puede causar hinchazón, cambios en la piel, varices y hasta úlceras venosas.
Entre las principales causas se encuentran antecedentes de trombosis venosa profunda, estar mucho tiempo sentado o de pie, obesidad, falta de ejercicio y el propio factor edad.
Según la Cleveland Clinic, esta enfermedad afecta aproximadamente a uno de cada veinte adultos, y su prevalencia aumenta con la edad.
Cómo se diagnostica y trata esta condición
Para diagnosticar la insuficiencia venosa crónica se emplea examen físico, historial clínico, y técnicas de imagen como el ultrasonido dúplex para visualizar el flujo venoso y la función de las válvulas.
“Una vez detectada, el tratamiento consiste en cambios en el estilo de vida como elevar las piernas, caminar, evitar permanecer mucho tiempo de pie o sentado sin moverse, uso de medias de compresión, y en casos más avanzados procedimientos para corregir venas afectadas”, precisa Cleveland Clinic.
Medios especializados como STAT News aseguran que el caso de Trump pone en evidencia lo común y poco tratado que puede ser este trastorno circulatorio.
El valor humano de atender la salud venosa
Aunque la insuficiencia venosa crónica se define como “benigna y común en personas mayores de 70 años”, según la Casa Blanca, no debe subestimarse: su manejo adecuado repercute en la calidad de vida, movilidad y bienestar general.
De acuerdo con The Washington Post, en el caso de Trump, la resonancia magnética refuerza que su equipo médico vigila su estado físico de cara a compromisos internacionales, pero también aporta una oportunidad para reflexionar sobre una condición silenciosa que afecta a millones.
GDH
Mundo
Global Center for Human Rights exige a OEA finalizar con la “captura ideológica”
Ciudad de México.— El presidente de Global Center for Human Rights (GCHR), Sebastián Schuff, advirtió sobre un nuevo episodio que compromete la credibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Arif Bulkan, actual vicepresidente y relator LGBT del organismo, fue nombrado juez de la Corte Caribeña de Justicia sin dejar su cargo en la Comisión. Para Schuff, esta situación constituye una violación directa a las normas que exigen independencia y neutralidad dentro del sistema interamericano.
Silencio institucional y trato desigual
Asimismo, Sebastián Schuff, dijo que mientras la CIDH guarda silencio ante el caso de Bulkan, otro comisionado, Carlos Bernal, fue apartado recientemente de los procesos relacionados con Perú por haber sido propuesto por ese país, aunque no mantiene ningún vínculo con su gobierno.
La diferencia de trato, señaló el GCHR, revela una preocupante parcialidad en la aplicación de las reglas internas del organismo.
Una crisis de confianza en el sistema interamericano
El contraste entre ambos casos evidencia una política de “doble vara” que afecta la confianza en la imparcialidad de la CIDH. Schuff lamentó que los funcionarios que defienden valores vinculados a la vida y la familia sean marginados, mientras los comisionados con posturas ideológicas reciben protección institucional.
Exigen freno a la captura ideológica
Ante este panorama, Global Center for Human Rights hizo un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para poner fin a lo que calificó como una “captura ideológica” del sistema interamericano de derechos humanos.
ebv
