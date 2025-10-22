Polonia y su histórica Reforma Fiscal que beneficia a padres con dos o más hijos

Varsovia, Polonia.- El gobierno polaco aprobó una reforma fiscal que elimina el Impuesto Sobre la Renta para padres con al menos dos hijos, en una acción que pone en primer plano a la familia.

La medida representa un cambio profundo en la política de Estado: no solo busca aliviar la carga fiscal, sino reconocer que la familia es el pilar de la sociedad.

Lee: Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que impulsará el PAN en CDMX

Apoyo concreto a la familia

La ley, firmada por el presidente Karol Nawrocki, libera del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los contribuyentes que tengan a su cargo dos o más hijos, siempre que sus ingresos anuales no superen los 140 mil zlotys, aproximadamente 32 mil 973 euros.

“La familia es el corazón de la nación y debe ser también el centro de la economía”, declaró Nawrocki, de acuerdo con información del diario La Gaceta.

La medida incluye tanto a progenitores biológicos como adoptivos o tutores legales, ampliando así su alcance.

Beneficios reales y alcance social

Según estimaciones de la presidencia polaca, una familia promedio podría ahorrar alrededor de 235 euros mensuales gracias a la exención.

Yahoo Noticias precisó que el ahorro será visible plenamente en la declaración de impuestos 2026, que se presentará en 2027.

Dignidad humana, valores y protección de la vida

La reforma no solo tiene un componente económico, también un fuerte significado social: al reducir la carga tributaria de quienes asumen la responsabilidad de dos o más hijos, el Estado reconoce la dignidad del acto de criar, educar y proteger la vida familiar.

“Las familias con bajos ingresos, que ya pagan poco o ningún impuesto sobre la renta, apenas notarán cambios, mientras que las de ingresos altos serán las más beneficiadas”, explicó Piotr Juszczyk, asesor fiscal y jefe de la consultora inFakt, en declaraciones publicadas por iTimes Español.

Desde esta perspectiva, el Estado actúa desde el respeto a la vida familiar como un bien público imprescindible.

Una reforma integral

Esta exención del Impuesto Sobre la Renta es parte de un paquete más amplio denominado “armadura fiscal”, que contempla también la reducción del IVA del 23% al 22% y la abolición del impuesto sobre las ganancias de capital.

La reforma llega en un momento en que Polonia enfrenta retos demográficos y económicos, y apuesta por la familia como centro de su estrategia de recuperación y crecimiento.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH