Porque el idioma del hogar se vuelve motivo de miedo en otro país

Estados Unidos.- En la Unión Americana, hablar español puede ser un acto cotidiano o una forma de resistencia. Lo que para millones de familias hispanas significa identidad, amor y pertenencia, para otros sigue siendo motivo de sospecha.

Un video viral en TikTok mostró como un conductor de Uber hispano en Austin, Texas, fue insultado por una familia que lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades migratorias. ¿Su “falta”? No hablar inglés con fluidez.

“No me gustó la discriminación por mi color e idioma”, dijo el conductor.

Su caso refleja lo que miles de latinos viven en silencio: el temor de que su lengua materna los convierta en blanco de burla o exclusión.

Hablar español en público sigue generando reacciones incómodas.

De acuerdo con el Instituto Brookings, el 22 por ciento de los latinos en Estados Unidos ha sufrido discriminación por su acento o idioma.

Lo más grave es que un 16 por ciento evita denunciar delitos por miedo a ser cuestionado, y un 14 por ciento prefiere no hablar español en espacios públicos.

El reciente fallo de la Suprema Corte de la Unión Americana, que permite a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener o interrogar a personas según su idioma o apariencia, profundiza la incertidumbre.

Expertos del Brookings Institution advirtieron que la medida “pone a millones de ciudadanos latinos en riesgo de ser tratados como sospechosos por su forma de hablar”.

En muchos hogares, las familias hispanas enfrentan un dilema doloroso.

Enseñar el español a sus hijos o evitarlo para protegerlos de la discriminación. El idioma que une generaciones también se ha vuelto una línea de vulnerabilidad.

La discriminación lingüística no se limita a las calles.

Un estudio de la Universidad de California en Irvine mostró que muchas personas con dominio limitado del inglés enfrentan desventajas en los tribunales.

Los investigadores entrevistaron a 85 hispanohablantes del suroeste del país y descubrieron que, ante la falta de intérpretes, algunos dependen de familiares —incluso de niños— para entender los procesos legales.

Esa falta de acceso al idioma judicial puede cambiar el rumbo de una vida.

Como: decisiones mal interpretadas, juicios injustos y miedo a pedir ayuda. Para las familias migrantes, cada palabra mal entendida puede significar la pérdida de derechos básicos.

El español: herencia, orgullo y refugio

A pesar del estigma, el español sigue siendo el idioma del hogar para más de 42 millones de personas en Estados Unidos.

Se habla en cocinas, escuelas, iglesias y parques. Es el idioma de las canciones que abuelas enseñan a sus nietos, de las oraciones antes de dormir y de las historias que recuerdan de dónde vienen.

Sin embargo, también es el idioma que muchos aprenden a esconder.

Padres que piden a sus hijos “hablar inglés afuera”, adolescentes que cambian de lengua para evitar miradas, trabajadores que bajan la voz en el transporte.

Cada gesto es una forma de protección ante un entorno que todavía asocia lo hispano con lo ajeno.

ARH