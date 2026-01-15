Portugal escucha más llantos: 2025 trajo el mayor número de nacimientos en una década

Roma.— El papa León XIV cerró solemnemente la Puerta Santa y con ello puso fin al Año Jubilar que había inaugurado su predecesor, el papa Francisco.

El pontífice avanzó en procesión por el atrio del templo vaticano, acompañado por cardenales, obispos y miembros de la Curia romana.

Frente a la Puerta Santa, permaneció unos instantes en silencio y oración, antes de cerrarla a las 9:41 horas locales.

Con este gesto concluyó el Jubileo de la Esperanza, convocado el 24 de diciembre de 2024 por el papa Francisco.

Tras la muerte de Francisco, ocurrida en abril de 2025, León XIV asumió la responsabilidad de cerrar el Año Santo.

La Santa Sede señaló que esta circunstancia no se registraba desde el año 1700.

Por primera vez en más de tres siglos, un pontífice concluyó un Jubileo iniciado por otro papa.

Antes del rito, León XIV destacó el sentido pastoral del Año Jubilar.

Subrayó que la Puerta Santa simbolizó un espacio de acogida para personas cansadas y agobiadas.

Durante doce meses, millones de peregrinos cruzaron ese umbral en busca de indulgencia y renovación espiritual.

El Jubileo forma parte de una tradición que la Iglesia católica celebra aproximadamente cada 25 años.

El acto solemne contó con la presencia del presidente de Italia, Sergio Mattarella.

También asistieron representantes diplomáticos, religiosas, clérigos y fieles provenientes de distintos países.

Tras el cierre de la Puerta Santa, León XIV encabezó una procesión hacia el interior de la basílica.

Ahí presidió la misa de la Epifanía, con la que concluyó su primera Navidad como pontífice.

Un Jubileo que marcó a millones de peregrinos y transformó a Roma

Según cifras oficiales de la Santa Sede, más de 33.4 millones de fieles peregrinaron a la capital italiana como peregrinos.

Los grupos más numerosos llegaron desde Italia, Estados Unidos y España.

Además de la basílica de San Pedro, se abrieron Puertas Santas en otras tres basílicas papales.

San Juan de Letrán, Santa María La Mayor y San Pablo Extramuros formaron parte del recorrido jubilar.

En los días previos al 6 de enero, estas puertas también fueron cerradas. Cada ceremonia marcó el final del tiempo de indulgencia en esos templos.

Por indicación del papa Francisco, el Jubileo incluyó un gesto inédito: Se abrió una Puerta Santa en la cárcel romana de Rebibbia como signo de esperanza.

El Jubileo tiene raíces en la tradición judía del perdón y la liberación. La Iglesia católica adoptó esta práctica en el año 1300.

Desde el siglo XIV, los Jubileos ordinarios se celebran cada cuarto de siglo. El anterior ocurrió en el año 2000, durante el pontificado de Juan Pablo II.

Las autoridades realizaron obras urbanas para mejorar espacios públicos y zonas de alta afluencia en Roma.

El jefe de la Policía de Roma, Roberto Massucci, informó el despliegue de más de 70 mil agentes durante todos los eventos.

Tras el cierre solemne, la Puerta Santa será tapiada y permanecerá cerrada hasta la convocatoria de un nuevo Jubileo.

La Santa Sede ha señalado la posibilidad de un Jubileo extraordinario en 2033 ante los dos mil años de la muerte de Jesús de Nazaret.

