Posponen audiencia de Joaquín Guzmán López en EE.UU.

Jerusalén.– A pesar de que las bombas israelíes continúan cayendo sobre Gaza, cientos de peregrinos, tanto locales como extranjeros, no quisieron perderse la conmemoración del Viernes Santo en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Este año, la celebración ha estado marcada por un fuerte despliegue de seguridad y un ambiente de esperanza frente a la adversidad.

Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén (centro) en la procesión por el Domingo de Ramos en Jerusalén el 2 de abril de 2023.. (AP foto/Mahmoud Illean)

«Estamos aquí porque amamos a Israel y a Jesús. Este año traje un grupo de 100 personas. Me dijeron que estaba loca por venir con tanta gente, pero nadie tiene miedo», compartió Sueli Pasos, una brasileña residente en Roma y dueña de una agencia de viajes religiosos.

Tras los ataques del grupo Hamás el 7 de octubre de 2023 y la ofensiva militar de Israel sobre Gaza, miles de peregrinos cancelaron sus visitas a Tierra Santa durante la Semana Santa del año pasado.

Sin embargo, en 2024, muchos han decidido regresar, confiando en que la situación, aunque aún tensa, ha mejorado lo suficiente como para permitir el viaje.

Te puede interesar: “Seguiré hasta que Dios diga basta”: el Nazareno de Iztapalapa que un día fue Cristo

“Esperamos a que todo se calmara un poco”, explicó Pasos, señalando que la fe ha sido el principal motor para volver a Jerusalén.

Como ella, Mulu, una peregrina etíope, asegura que no se arrepiente de su decisión. Planea permanecer en Jerusalén durante once días y, aunque reconoce la tensión en el país, se siente segura y bienvenida. “La gente es muy agradable y la ciudad es muy bonita. No esperaba encontrarme con tanta gente”, expresó una de sus hijas.

También Margaret, una canadiense que ha vivido en Israel durante casi una década, se mostró sorprendida por el ambiente festivo de este año. “Hay más personas en la Ciudad Vieja que en años anteriores. Creo que muchos vinieron porque necesitan celebrar la vida, incluso en tiempos de guerra”, comentó.

Para Margaret, la mezcla de turistas, peregrinos y residentes –tanto judíos ortodoxos como cristianos– demuestra que, incluso en medio del conflicto, la espiritualidad y la esperanza siguen vivas. “Este es un buen momento para recordar el sufrimiento que se vive en Israel y Gaza, pero también para buscar consuelo en la fe”, concluyó.

ARH