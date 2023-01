Providas son la voz de bebés que no pueden huir de abortistas: senador estadounidense

Florida.— El senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó su postura en favor de vida desde la concepción.

A través de un articulo de opinión publicado en el Diario Las Américas, Marco Rubio aseguró que el aborto es el asesinato de un ser humano no nacido y la dignidad y el valor de una vida humana no están ligados a las circunstancias de su concepción.

El senador destacó que los estadounidenses que participarán en la Marcha por la Vida el viernes 20 de enero en Washington continúan con una tradición que no se ha interrumpido durante casi medio siglo.

Pero a diferencia de las marchas del pasado, esta ocasión no estará dirigida a derrocar Roe vs. Wade, porque se inaugura una nueva tradición para mantener firme la solidaridad con las mujeres y los bebes no nacidos.

El hecho que todavía estén marchando pacíficamente demuestra que el trabajo aún no ha terminado porque millones de bebés estadounidenses todavía están en peligro de muerte.

“Su trabajo, y el mío, no terminará hasta que este país sea verdaderamente seguro para las mujeres y los no nacidos. Los bebés que están por nacer no pueden huir del abortista. No pueden protestar por la violación de su derecho más básico, su derecho a la vida, pues no tienen voz propia. Nosotros debemos ser su voz”, señaló el senador republicano.

Finalmente, Marco Rubio externó que el apoyo a la vida no puede terminar después de una elección y el desmantelamiento del régimen legal en favor del aborto en Estados Unidos requiere más para apoyar a las madres embarazadas y primerizas, así como a sus pequeños bebes.

Texto original y completo en Diario Las Américas

ebv