Puerto Rico otorga reconocimiento legal a niños por nacer

Vaticano— En la primera Navidad de su pontificado, el Papa León XIV presidió la Misa de Nochebuena en el Vaticano con un mensaje centrado en la dignidad infinita de cada persona, revelada en el nacimiento de Jesús.

Previo a la Eucaristía, salió al atrio de la Basílica de San Pedro para saludar y agradecer a los miles de fieles que, pese a la lluvia y el frío, se congregaron dentro y fuera del templo. “Jesucristo que nace hoy para nosotros nos traiga la paz y el amor de Dios”, expresó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

Durante la homilía, el Pontífice subrayó que Dios responde al dolor, la violencia y la opresión no con poder, sino enviando a un niño indefenso como palabra de esperanza y fuerza para levantarse. Frente a una economía que cosifica al ser humano, recordó que Dios se hace hombre para revelar el valor irrepetible de cada vida. La omnipotencia divina, dijo, se manifiesta en la fragilidad de un recién nacido, cuya luz ilumina toda noche humana y abre el horizonte de una vida nueva.

León XIV afirmó que la Navidad solo tiene sentido cuando hay espacio para el hombre, especialmente para los niños, los pobres y los excluidos, porque acoger al prójimo es acoger a Dios.

Definió esta celebración como fiesta de la fe, la caridad y la esperanza, virtudes que convierten a los creyentes en mensajeros de paz. Al finalizar la Misa, llevó en procesión la imagen del Niño Jesús hasta el pesebre de la Basílica, acompañado por niños y el canto del Venite adoremus.

Papa León XIV propone tregua navideña como gesto de humanidad

Previo a la Nochebuena, el Papa León XIV solicitó una tregua de 24 horas a la guerra. Un día sin armas, sin ataques, sin víctimas. Un respiro mínimo en medio de conflictos que no conceden pausas y que golpean, sobre todo, a familias y comunidades atrapadas en la violencia.

En medio de la guerra

Desde el Vaticano, el Papa León XIV expresó su preocupación ante la falta de respuesta a su petición de una tregua navideña, en particular por la negativa atribuida a Rusia. El Pontífice externó su tristeza que le provoca comprobar que ni siquiera la Navidad logra abrir una pausa en los combates.

León XIV solicitó de manera explícita que, al menos durante la fiesta del nacimiento de Jesucristo, se respete un día de paz en todo el mundo. Veinticuatro horas sin violencia como signo de humanidad compartida y como gesto mínimo de respeto a una fecha que millones de personas asocian con la vida, la familia y la esperanza.

Tierra Santa, Navidad en la fragilidad

El pontífice recordó la visita del cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la Franja de Gaza en plena antesala de la Navidad. El gesto pastoral se convirtió en un mensaje en sí mismo en una región marcada por la destrucción y la incertidumbre cotidiana.

Pizzaballa ingresó a Gaza el viernes 19 de diciembre y el domingo 21 celebró una Misa adelantada de Navidad. La presencia del Patriarca tuvo como propósito acompañar a una comunidad cristiana pequeña pero persistente que enfrenta condiciones extremas.

Una parroquia, una comunidad, una celebración posible

El Papa León XIV también compartió que mantuvo contacto directo con el párroco de la única parroquia católica en Gaza, el padre Gabriel Romanelli. En medio de una situación precaria, la comunidad intentó organizar una celebración navideña que mantuviera viva la dimensión espiritual de la fecha.

Un día de paz como gesto universal

La solicitud del Papa León XIV no se presentó como una solución política ni como una negociación entre partes. Fue una apelación directa a la conciencia de los actores involucrados y a las personas de buena voluntad en todo el mundo. Un día sin guerra, planteó el Pontífice, podría abrir una grieta simbólica en la lógica de la violencia permanente.

