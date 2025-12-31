Mundo
Puerto Rico otorga reconocimiento legal a niños por nacer
Las reformas son aplaudidas por la sociedad civil
Washington.— Puerto Rico promulgó dos leyes que modificaron el marco legal sobre el reconocimiento del nonato y reactivaron un debate histórico sobre vida, derechos y atribuciones del Estado.
La gobernadora Jenniffer González Colón firmó ambas medidas y afirmó que las disposiciones vigentes sobre aborto permanecieron sin cambios formales, según información oficial del gobierno de Puerto Rico.
Las nuevas leyes ampliaron el reconocimiento legal del ser humano concebido tanto en el derecho civil como en el derecho penal.
El anuncio generó atención dentro y fuera de la isla por su posible impacto jurídico y social. El tema volvió al centro de la discusión pública, donde confluyeron posturas jurídicas, médicas y políticas.
Las autoridades explicaron que las reformas buscaron armonizar definiciones legales existentes con conceptos ya presentes en otros ordenamientos.
Reconocimiento del nonato en el Código Civil de Puerto Rico
El eje central del cambio legislativo fue el Proyecto de Ley Senatorial 504, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. La medida modificó disposiciones del Código Civil para establecer que todo ser humano se considera persona natural.
La nueva definición incluyó explícitamente al ser humano concebido en el vientre materno, en cualquier etapa del embarazo.
El texto legal reconoció personalidad jurídica al nonato desde la concepción, siempre que el reconocimiento resultara favorable y aplicable, según la redacción aprobada.
Rivera Schatz explicó que la reforma buscó actualizar el derecho civil conforme a lo que describió como una realidad biológica.
Durante la discusión legislativa, sostuvo que el cambio fortaleció la protección de quienes no pudieron expresarse por sí mismos, de acuerdo con declaraciones recogidas por el Senado de Puerto Rico.
Sociedad civil aplaude reformas
El Comité Nacional por el Derecho a la Vida, con sede en Washington, señaló que la legislación representó un reconocimiento formal de la dignidad de la vida no nacida dentro del derecho civil puertorriqueño, según su posicionamiento institucional.
Especialistas en derecho civil indicaron que el concepto de nasciturus ya existía en figuras jurídicas previas, aunque con alcances limitados.
La reforma amplió ese reconocimiento al definir al concebido como persona natural para efectos legales específicos, conforme al texto aprobado.
León XIV califica al 2025 como año de contrastes
Invitó a ofrecer lo vivido este 2025
Roma.— El papa León XIV lamentó que el año 2025, quedara marcado por la devastación de la guerra y por la muerte del papa Francisco.
El pontífice expresó este mensaje durante la última audiencia general del año, celebrada ante miles de fieles en la plaza de San Pedro.
Durante su catequesis, León XIV destacó que el año también incluyó acontecimientos significativos para la Iglesia católica.
Mencionó la peregrinación de millones de fieles con motivo del Año Santo, convocado como Jubileo, según el calendario oficial del Vaticano.
“El año que ha pasado ha estado marcado por eventos importantes”, señaló el pontífice ante los asistentes, quienes permanecieron en la plaza pese a las bajas temperaturas.
El papa habló desde el atrio de la basílica de San Pedro, como parte de las audiencias semanales que mantiene el Vaticano.
Dolor por la guerra y la muerte del papa Francisco
Durante su mensaje, León XIV recordó momentos que calificó como dolorosos para la Iglesia y la comunidad internacional. Mencionó el fallecimiento del papa Francisco, ocurrido en abril, a quien sucedió tras el cónclave celebrado ese mismo mes, de acuerdo con información de la Santa Sede.
El pontífice también denunció los escenarios de guerra que continuaron afectando a distintas regiones del planeta. Afirmó que los conflictos armados siguieron provocando devastación y sufrimiento humano, según expresó ante los fieles reunidos.
“El año también estuvo marcado por los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta”, afirmó León XIV. El papa incluyó estas palabras en el contexto de una reflexión espiritual de cierre de año.
El líder de la Iglesia católica invitó a los creyentes a presentar ante Dios lo vivido durante el año.
Señaló la importancia de encomendarse a la Providencia y pedir la renovación de la gracia y la misericordia en los días venideros.
León XIV recomendó realizar un examen de conciencia al concluir el año. Invitó a meditar sobre los dones recibidos y a evaluar la respuesta personal ante ellos, según explicó durante la audiencia general.
El Jubileo y la peregrinación de millones de fieles
El papa también celebró la experiencia del Jubileo, iniciado por Francisco y que él mismo clausurará el próximo 6 de enero. El Año Santo atrajo a millones de peregrinos de todo el mundo, quienes llegaron a Roma para cruzar la Puerta Santa, informó el Vaticano.
Durante su catequesis, León XIV destacó que numerosos fieles rezaron ante la Tumba de San Pedro. Señaló que esta peregrinación reafirmó la adhesión de los creyentes a Cristo y a la vida sacramental de la Iglesia.
“Muchos peregrinos han venido desde todas las partes del mundo”, afirmó el pontífice. Indicó que esta experiencia recordó que la vida cristiana se concibe como un camino con una meta trascendente.
Antes de la audiencia general, León XIV recorrió la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil. Durante el recorrido, bendijo a niños y saludó a fieles provenientes de distintos países, según Vatican News.
Entre los asistentes se encontraba un grupo de 35 jóvenes palestinos que viajaron a Roma con motivo del Jubileo. El papa los saludó durante el recorrido, de acuerdo con información difundida por la Santa Sede.
Clausura del año con el Te Deum en San Pedro
León XIV cerrará el año litúrgico con la última misa del 2025 en la basílica de San Pedro. Durante la celebración se entonará el tradicional himno del Te Deum, como señal de agradecimiento, informó la Oficina de Prensa del Vaticano.
La misa reunirá a fieles, clero y representantes de la Curia romana. El himno forma parte de una tradición histórica de la Iglesia para agradecer por el año que concluye.
El Vaticano señaló que esta celebración marcará el cierre oficial de las actividades públicas del pontífice durante el año. La ceremonia se realizará horas después de la audiencia general celebrada en la plaza vaticana.
Ciencia y fe en favor de la salud mental
Llamó a unir ambas disciplinas
Washinton.— La salud mental se convirtió en una de las urgencias pastorales más visibles para la Iglesia católica en la sociedad contemporánea.
Así lo expuso el obispo de Phoenix, John P. Dolan, en una entrevista concedida a Vatican News, medio oficial del Vaticano.
Durante la conversación, el prelado estadounidense abordó el impacto que las enfermedades y trastornos mentales tuvieron en miles de familias.
Dolan habló desde una experiencia personal marcada por la pérdida de seres cercanos a causa del suicidio.
El obispo explicó que perdió a un hermano, dos hermanas y un cuñado, todos por suicidio, según relató.
Desde ese dolor, señaló que muchas familias enfrentaron situaciones de impotencia al acompañar a personas con crisis de salud mental.
Afirmó que esas familias observaron cómo un ser querido luchó ante sus propios ojos sin encontrar respuestas inmediatas.
El prelado advirtió sobre el riesgo de ofrecer soluciones simples ante problemáticas complejas relacionadas con la salud mental.
Señaló que no bastó con invitar a retomar prácticas religiosas ni limitar la atención al ámbito médico.
“¿Deberíamos simplemente decirles que vuelvan a la iglesia? No necesariamente funciona”, afirmó Dolan en la entrevista.
También cuestionó la idea de que una consulta psiquiátrica, por sí sola, resolviera la situación de fondo.
Alianza entre fe y ciencia en la atención de la salud mental
John P. Dolan afirmó que la pastoral de la salud mental debió atender a la persona de manera integral.
Explicó que la Iglesia buscó involucrar a la comunidad eclesial sin excluir la atención profesional especializada.
El obispo indicó que el acompañamiento incluyó invitar a las personas a la vida comunitaria y al mismo tiempo promover apoyo clínico.
Mencionó explícitamente a consejeros, psiquiatras y psicólogos como parte de ese proceso de atención conjunta.
Dolan rechazó cualquier contraposición entre fe y ciencia en el abordaje de los trastornos mentales.
Aseguró que la psiquiatría y la psicología no representaron una amenaza para la fe cristiana.
“Dios nos ha dado el don de la ciencia, de la psiquiatría y de la psicología”, declaró al medio vaticano.
El obispo sostuvo que ambos campos caminaron juntos en favor de la persona que sufrió una crisis.
Acompañar sin diagnosticar ni prescribir
Al explicar su lema episcopal, “Permanezcan en mi amor”, Dolan utilizó la imagen del corazón humano.
Comparó el latido que envía sangre a las periferias del cuerpo con la misión pastoral de la Iglesia.
Indicó que la pastoral de la salud mental llegó a las periferias humanas y sociales.
Subrayó que la Iglesia no buscó reparar ni diagnosticar a las personas en crisis.
“Siempre decimos que no diagnosticamos, no prescribimos, no tratamos la enfermedad, sino que acompañamos”, afirmó.
Explicó que ese acompañamiento nació del amor y no de un programa pastoral específico.
Tres acciones desarrolladas en la diócesis de Phoenix
El obispo detalló tres líneas de acción impulsadas en la diócesis de Phoenix, Arizona, según Vatican News.
La primera fue la formación del clero en primeros auxilios en salud mental.
Ese entrenamiento ayudó a sacerdotes y diáconos a identificar señales de crisis en las personas.
La segunda acción se centró en la defensa de derechos y el acompañamiento en contextos vulnerables.
Dolan mencionó programas de acompañamiento entre iguales en centros penitenciarios.
Indicó que la diócesis impulsó relaciones humanas dentro de entornos marcados por el aislamiento.
La tercera línea incluyó medidas estructurales en el sistema de atención.
El obispo informó que el condado de Maricopa duplicó las camas disponibles para crisis de salud mental.
Se pasó de 350 a 600 camas, según declaró Dolan a Radio Vaticana.
Reconoció que el esfuerzo resultó costoso, pero necesario para atender la demanda existente.
Formación espiritual y conciencia personal
La pastoral de la salud mental también se integró en la formación sacerdotal, explicó el obispo.
Dolan señaló que el seminario incorporó estos temas para evitar el silencio o el estigma.
Indicó que el objetivo fue fomentar conciencia personal y acompañamiento responsable.
Así acompañan hospitales a familias con bebés en cuidados intensivos
Ciudad de México.— La luz de las incubadoras no cambia en diciembre, pero dentro de las unidades de cuidados intensivos neonatales la Navidad encontró formas discretas de hacerse presente cuando un bebé pasa sus primeros días de vida en el hospital y su familia enfrenta una espera prolongada que altera cualquier celebración prevista.
Navidad distinta dentro de la UCIN
Para muchas familias, la hospitalización de un recién nacido convierte la Navidad en un periodo complejo marcado por la incertidumbre y la adaptación a un entorno médico permanente. En respuesta, equipos de enfermería y personal especializado de distintas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en Estados Unidos incorporaron una tradición simbólica que busca acompañar a padres y madres durante estas fechas sin alterar los cuidados clínicos.
Este año, la temática elegida fue “bebé lindo, suéter feo”, una iniciativa que consistió en vestir a los recién nacidos con pequeños suéteres de fieltro, gorros tejidos y accesorios navideños elaborados a mano, siempre bajo protocolos de seguridad hospitalaria.
Cleveland Clinic y la celebración en miniatura
En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Cleveland Clinic Children’s, los bebés participaron en un concurso simbólico de suéteres navideños. Gorros tejidos a crochet y prendas de fieltro acompañaron las incubadoras durante la jornada festiva.
Con autorización de los padres, la institución compartió las imágenes en sus redes sociales con un mensaje dirigido a las familias, en el que se observó a los recién nacidos caracterizados como muñecos de nieve, hombres de jengibre y personajes de películas clásicas de Navidad, incluidos atuendos inspirados en Una historia de Navidad y en el universo del Grinch.
Padres, enfermeras y cuidadores colaboraron en la colocación de los atuendos. Algunos bebés portaron suéteres al estilo tropical, otros aparecieron como pan de jengibre o con referencias a clásicos del cine navideño, todos adaptados al tamaño y condición clínica de cada paciente.
Acompañamiento a las familias
Therese Razzante, especialista en apoyo familiar de la UCIN, explicó que estas acciones forman parte del acompañamiento emocional que se ofrece a los padres durante estancias prolongadas. Señaló que compartir momentos simbólicos contribuye a generar un sentido de normalidad en un contexto médico exigente, además de fortalecer el vínculo entre las familias y el personal de salud.
Estas celebraciones, indicó, permiten a los padres reconocer hitos importantes, conservar recuerdos y transitar la hospitalización con apoyo institucional y humano.
Una pausa significativa para padres en espera
Para Casey y Tyler Graber, cuya hija Ava ha pasado más de 100 días en la UCIN, la actividad navideña representó un respiro dentro de una rutina hospitalaria extendida. Ambos relataron que ver a su hija con un atuendo navideño transformó su experiencia de las fiestas en el hospital y generó un recuerdo que planean compartir con su familia a lo largo del tiempo.
Iniciativas que se replican en otros hospitales
La experiencia no fue exclusiva de Ohio. En Michigan, el Hospital Infantil Helen DeVos también participó en la iniciativa al vestir a los bebés de su UCIN con suéteres de fieltro. Una recién nacida portó un atuendo con forma de regalo, mientras que un par de gemelos llevó suéteres coordinados y compartió un gorro de Papá Noel.
En Indiana, la colaboración se extendió a la comunidad educativa. Estudiantes de la Escuela Primaria Delaware Trail confeccionaron conjuntos navideños para los bebés hospitalizados en la UCIN del Hospital Comunitario Norte. Los atuendos incluyeron motivos del Grinch, hombres de jengibre, renos, árboles de Navidad, muñecos de nieve, coronas y tazas de chocolate caliente, todos diseñados para uso hospitalario.
Continuidad en la atención neonatal
Las unidades de cuidados intensivos neonatales concentran atención médica especializada para recién nacidos con condiciones complejas o prematuridad. En ese entorno, cada gesto que no interfiere con el tratamiento adquiere un valor particular para las familias que pasan semanas o meses dentro del hospital.
Primera Navidad de León XIV: un mensaje de paz y dignidad
Vaticano— En la primera Navidad de su pontificado, el Papa León XIV presidió la Misa de Nochebuena en el Vaticano con un mensaje centrado en la dignidad infinita de cada persona, revelada en el nacimiento de Jesús.
Previo a la Eucaristía, salió al atrio de la Basílica de San Pedro para saludar y agradecer a los miles de fieles que, pese a la lluvia y el frío, se congregaron dentro y fuera del templo. “Jesucristo que nace hoy para nosotros nos traiga la paz y el amor de Dios”, expresó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.
Durante la homilía, el Pontífice subrayó que Dios responde al dolor, la violencia y la opresión no con poder, sino enviando a un niño indefenso como palabra de esperanza y fuerza para levantarse. Frente a una economía que cosifica al ser humano, recordó que Dios se hace hombre para revelar el valor irrepetible de cada vida. La omnipotencia divina, dijo, se manifiesta en la fragilidad de un recién nacido, cuya luz ilumina toda noche humana y abre el horizonte de una vida nueva.
León XIV afirmó que la Navidad solo tiene sentido cuando hay espacio para el hombre, especialmente para los niños, los pobres y los excluidos, porque acoger al prójimo es acoger a Dios.
Definió esta celebración como fiesta de la fe, la caridad y la esperanza, virtudes que convierten a los creyentes en mensajeros de paz. Al finalizar la Misa, llevó en procesión la imagen del Niño Jesús hasta el pesebre de la Basílica, acompañado por niños y el canto del Venite adoremus.
Papa León XIV propone tregua navideña como gesto de humanidad
Previo a la Nochebuena, el Papa León XIV solicitó una tregua de 24 horas a la guerra. Un día sin armas, sin ataques, sin víctimas. Un respiro mínimo en medio de conflictos que no conceden pausas y que golpean, sobre todo, a familias y comunidades atrapadas en la violencia.
En medio de la guerra
Desde el Vaticano, el Papa León XIV expresó su preocupación ante la falta de respuesta a su petición de una tregua navideña, en particular por la negativa atribuida a Rusia. El Pontífice externó su tristeza que le provoca comprobar que ni siquiera la Navidad logra abrir una pausa en los combates.
León XIV solicitó de manera explícita que, al menos durante la fiesta del nacimiento de Jesucristo, se respete un día de paz en todo el mundo. Veinticuatro horas sin violencia como signo de humanidad compartida y como gesto mínimo de respeto a una fecha que millones de personas asocian con la vida, la familia y la esperanza.
Tierra Santa, Navidad en la fragilidad
El pontífice recordó la visita del cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la Franja de Gaza en plena antesala de la Navidad. El gesto pastoral se convirtió en un mensaje en sí mismo en una región marcada por la destrucción y la incertidumbre cotidiana.
Pizzaballa ingresó a Gaza el viernes 19 de diciembre y el domingo 21 celebró una Misa adelantada de Navidad. La presencia del Patriarca tuvo como propósito acompañar a una comunidad cristiana pequeña pero persistente que enfrenta condiciones extremas.
Una parroquia, una comunidad, una celebración posible
El Papa León XIV también compartió que mantuvo contacto directo con el párroco de la única parroquia católica en Gaza, el padre Gabriel Romanelli. En medio de una situación precaria, la comunidad intentó organizar una celebración navideña que mantuviera viva la dimensión espiritual de la fecha.
Un día de paz como gesto universal
La solicitud del Papa León XIV no se presentó como una solución política ni como una negociación entre partes. Fue una apelación directa a la conciencia de los actores involucrados y a las personas de buena voluntad en todo el mundo. Un día sin guerra, planteó el Pontífice, podría abrir una grieta simbólica en la lógica de la violencia permanente.
