¿Qué dicen los líderes del mundo sobre la incursión en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?

Roma.— El papa León XIV lamentó que el año 2025, quedara marcado por la devastación de la guerra y por la muerte del papa Francisco.

El pontífice expresó este mensaje durante la última audiencia general del año, celebrada ante miles de fieles en la plaza de San Pedro.

Durante su catequesis, León XIV destacó que el año también incluyó acontecimientos significativos para la Iglesia católica.

Mencionó la peregrinación de millones de fieles con motivo del Año Santo, convocado como Jubileo, según el calendario oficial del Vaticano.

“El año que ha pasado ha estado marcado por eventos importantes”, señaló el pontífice ante los asistentes, quienes permanecieron en la plaza pese a las bajas temperaturas.

El papa habló desde el atrio de la basílica de San Pedro, como parte de las audiencias semanales que mantiene el Vaticano.

Dolor por la guerra y la muerte del papa Francisco

Durante su mensaje, León XIV recordó momentos que calificó como dolorosos para la Iglesia y la comunidad internacional. Mencionó el fallecimiento del papa Francisco, ocurrido en abril, a quien sucedió tras el cónclave celebrado ese mismo mes, de acuerdo con información de la Santa Sede.

El pontífice también denunció los escenarios de guerra que continuaron afectando a distintas regiones del planeta. Afirmó que los conflictos armados siguieron provocando devastación y sufrimiento humano, según expresó ante los fieles reunidos.

“El año también estuvo marcado por los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta”, afirmó León XIV. El papa incluyó estas palabras en el contexto de una reflexión espiritual de cierre de año.

El líder de la Iglesia católica invitó a los creyentes a presentar ante Dios lo vivido durante el año.

Señaló la importancia de encomendarse a la Providencia y pedir la renovación de la gracia y la misericordia en los días venideros.

León XIV recomendó realizar un examen de conciencia al concluir el año. Invitó a meditar sobre los dones recibidos y a evaluar la respuesta personal ante ellos, según explicó durante la audiencia general.

El Jubileo y la peregrinación de millones de fieles

El papa también celebró la experiencia del Jubileo, iniciado por Francisco y que él mismo clausurará el próximo 6 de enero. El Año Santo atrajo a millones de peregrinos de todo el mundo, quienes llegaron a Roma para cruzar la Puerta Santa, informó el Vaticano.

Durante su catequesis, León XIV destacó que numerosos fieles rezaron ante la Tumba de San Pedro. Señaló que esta peregrinación reafirmó la adhesión de los creyentes a Cristo y a la vida sacramental de la Iglesia.

“Muchos peregrinos han venido desde todas las partes del mundo”, afirmó el pontífice. Indicó que esta experiencia recordó que la vida cristiana se concibe como un camino con una meta trascendente.

Antes de la audiencia general, León XIV recorrió la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil. Durante el recorrido, bendijo a niños y saludó a fieles provenientes de distintos países, según Vatican News.

Entre los asistentes se encontraba un grupo de 35 jóvenes palestinos que viajaron a Roma con motivo del Jubileo. El papa los saludó durante el recorrido, de acuerdo con información difundida por la Santa Sede.

Clausura del año con el Te Deum en San Pedro

León XIV cerrará el año litúrgico con la última misa del 2025 en la basílica de San Pedro. Durante la celebración se entonará el tradicional himno del Te Deum, como señal de agradecimiento, informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

La misa reunirá a fieles, clero y representantes de la Curia romana. El himno forma parte de una tradición histórica de la Iglesia para agradecer por el año que concluye.

El Vaticano señaló que esta celebración marcará el cierre oficial de las actividades públicas del pontífice durante el año. La ceremonia se realizará horas después de la audiencia general celebrada en la plaza vaticana.

JAHA