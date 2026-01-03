¿Quién gobernará Venezuela?

Ciudad de México.- Después de confirmar que Nicolás Maduro se encuentra apresado en Estados Unidos, y dar detalles, en una conferencia de prensa, de la operación “Resolución Absoluta”, que las fuerzas armadas estadunidenses llevaron a cabo la madrugada de este sábado en Caracas, Donald Trump afirmó que su administración “va a gobernar” el país.
El presidente de los Estados Unidos agregó que su equipo de seguridad liderará el proceso de transición.
En la conferencia de prensa aseguró que elegirán a las “personas adecuadas” en Venezuela para llevar a cabo la transición, y que los venezolanos “ya son libres”.
Aseguró que las Fuerzas Armadas estadunidenses permanecerán en Venezuela el tiempo que dure la transición.
A la pregunta de si María Corina Machado podría gobernar Venezuela, respondió que “no estaría capacitada para manejar una situación como esta” al referirse a la Premio Nobel de la Paz 2026, quien se mantiene en Venezuela después de regresar de Oslo.
El petróleo, uno de los intereses
Trump también aseguró que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir “miles de millones de dólares” para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela.
“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país”, anunció Trump durante su reunión con la prensa en su residencia en Mar-a-Lago para explicar detalles del operativo de hoy en Caracas.
El mandatario consideró que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un “fracaso total” durante mucho tiempo: “Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo”, añadió.
Además, acusó al chavismo de confiscar y vender unilateralmente crudo estadounidense.
“Nunca tuvimos un presidente que hiciera algo al respecto. Se llevaron toda nuestra propiedad”.
Mundo
¿Qué dicen los líderes del mundo sobre la incursión en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
Ciudad de México.- La captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por las Fuerzas Armadas de los EU generó una serie de reacciones a favor y en contra en todo el mundo.
Esto fue la postura de algunos mandatarios de América Latina y el mundo:
El presidente de Argentina, Javier Milei, respaldó la captura de Nicolás Maduro y lo califica como dictador, sostiene que la presión internacional es necesaria para restaurar la democracia.
PRINCIPIO DE REVELACIÓN— Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026
En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión.
De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender pero sólo…
Gabriel Boric, presidente de Chile, hizo un llamado al respeto del derecho internacional y a una solución pacífica y multilateral.
Desde Chile mantendremos plena coherencia con nuestros principios y valores.— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026
Esto no se trata de apoyar ni justificar dictaduras —Chile no lo hace—, sino de quién decide y con qué legitimidad sobre el futuro de un país. Hoy es Venezuela, con la excusa del narcoterrorismo y la… pic.twitter.com/D9lbQlkJcx
De Colombia, Gustavo Petro, pidió desescalar la tensión militar y darle prioridad al diálogo.
El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
Colombia…
En Ecuador, Daniel Noboa escribió que a todos los chavistas les llega su hora:
A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 3, 2026
A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador.
Pedro Sánchez, presidente de España, dice que su país no reconocerá una intervención que viola el derecho internacional.
España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026
Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de…
El ruso Vladimir Putin pone un ejemplo: “¿Tiene Rusia derecho a secuestrar a Zelensky y gobernar Ucrania hasta que encuentre una transición segura y adecuada?”
President Trump says U.S. "will run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition."— Vladimir Putin News (@vladimirputiniu) January 3, 2026
Do Russia has right to Kidnap Zelensky and Run Ukraine Until Russia find a safe and proper transition.
En México, Claudia Sheinbaum condenó la intervención militar e hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional.
El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente:— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de…
Esta es la postura del Gobierno de México sobre lo ocurrido en Venezuela
Más tarde citó a Benito Juárez “el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Mientras que Luiz Inacio Lula da Silva, president de Brasil, dijo que es un precedente peligroso para toda la comunidad internacional.
Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.— Lula (@LulaOficial) January 3, 2026
Atacar países, em…
Mundo
Revelan detalles de la operación de Trump que derrocó a Maduro
Trump publicó la primera foto de Maduro capturado en su red social
Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado en una rueda de prensa que la operación para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue “exitosa” y “limpia” y se produjo en “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”. La operación lleva el nombre de “Resolución Absoluta”.
Después de dar su postura Trump dio la palabra a el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, quien reveló los detalles de la misión para capturar esta madrugada en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Detalló que los hechos de este día son “la culminación de meses de planificación y ensayos”.
“Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo”, aseguró Caine en una rueda de prensa junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y otros miembros del Gabinete, que fue televisada en todo el mundo.
Caine reveló los detalles de la compleja misión para apresar a Maduro:
“Una extracción tan precisa que implicó el despegue de más de 150 aeronaves”, mencionó aviones cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana y bombarderos estratégicos, que sorprendieron a Caracas.
El presidente de EU retomó la conferencia para dar un mensaje contundente, aseguró que la operación militar estadounidense en Venezuela es un “aviso” a otros países y un ejemplo de que “del dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo”.
En su red social en Truth compartió una foto de Nicolás Maduro apresado.
Dignidad Humana
Sangre misionera en 2025 en México y el mundo
Informe Fides reporta 17 ejecuciones
Ciudad de México.- El cierre del año 2025 arrojó cifras preocupantes para la Iglesia Católica y sus agentes de pastoral. El balance anual sobre misioneros ejecutados en el mundo, publicado por la Agencia Fides, confirma una tendencia al alza: 17 misioneros fueron asesinados por causa de su labor, tres más que en 2024. Sin embargo, al poner la lupa sobre México, la realidad territorial supera esos datos.
México, la persecución religiosa y la realidad nacional
Aunque el reporte internacional de Fides es un referente, para el caso mexicano presenta una omisión. El informe solo documenta el asesinato del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, en Guerrero, cuyo cuerpo fue hallado el 6 de octubre cerca de Mezcala, tras su desaparición en Cocula.
Los datos del Centro Católico Multimedial (CCM) obligan a señalar que el los casos de otros dos clérigos víctimas de la violencia este mismo año en nuestro país: el padre Marcelo Pérez Pérez, asesinado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas —una voz en la defensa de los pueblos indígenas—, y el padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, ejecutado en el Estado de México.
Esto subraya la gravedad de la situación en México: en los últimos 30 años, el CCM ha registrado al menos 95 ataques violentos contra sacerdotes e instalaciones religiosas. Estos hechos, que incluyen secuestros, extorsiones y ataques armados, colocan al país entre los más peligrosos del mundo para ejercer el ministerio sacerdotal, aterrorizando a comunidades donde el clero es, a menudo, el último bastión de defensa de los derechos humanos.
Jorge Atilano, Director para el Diálogo Nacional por la Paz, de la Conferencia del Episcopado, hizo énfasis en la persecución y menazas que reciben los sacerdotes en México, en una entrevista para TV Azteca.
“Por un lado es conocido el número de sacerdotes que han sido asesinados, pero no es tan conocida la cantidad de sacerdotes que son extorsionados, amenazados o levantados”.
Misioneros y agentes pastorales en América: El mapa de la tragedia
En el resto del continente, la violencia también se ejerció contra los misioneros. Mientras que en Haití, las monjas Evanette Onezaire y Jeanne Voltaire fueron asesinadas el 31 de marzo en Mirebalais por bandas armadas. En Estados Unidos, el padre Arul Carasala fue acribillado en su propia rectoría en Seneca, Kansas, el 3 de abril.
Un blanco global: El recuento en otros continentes
África se mantiene como el continente más letal con 10 víctimas documentadas. Nigeria es el país más afectado con cinco asesinatos, incluyendo a los sacerdotes Sylvester Okechukwu, Godfrey Chukwuma Oparaekwe y Matthew Era. En Burkina Faso, los catequistas Mathias Zongo y Christian Tientga, ejecutados por yihadistas, mientras que en Sierra Leona, Kenia y Sudán la guerra civil y el crimen común cobraron la vida de otros religiosos.
Asia reportó dos víctimas: el padre Donald Martin, primer sacerdote católico birmano asesinado en el actual conflicto civil de Myanmar, y el laico Mark Christian Malaca en Filipinas. Europa registró el asesinato del sacerdote Grzegorz Dymek en Polonia, estrangulado en su parroquia en febrero.
Más de 600 víctimas en el siglo XXI
Desde el año 2000, al menos 626 misioneros y agentes pastorales fueron asesinados en el mundo. El informe destaca que el término “misionero” abarca a todo bautizado con labor apostólica. Históricamente, 1994 sigue siendo el año más negro con 274 víctimas debido al genocidio de Ruanda.
En la actualidad, la cifra de 17 víctimas en 2025 enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes, en palabras del CCM, cumplen un papel clave en la paz social y la defensa de los marginados.
Fuentes: Informe Fides, Aleteia y registros del Centro Católico Multimedial (CCM).
Mundo
León XIV califica al 2025 como año de contrastes
Invitó a ofrecer lo vivido este 2025
Roma.— El papa León XIV lamentó que el año 2025, quedara marcado por la devastación de la guerra y por la muerte del papa Francisco.
El pontífice expresó este mensaje durante la última audiencia general del año, celebrada ante miles de fieles en la plaza de San Pedro.
Durante su catequesis, León XIV destacó que el año también incluyó acontecimientos significativos para la Iglesia católica.
Mencionó la peregrinación de millones de fieles con motivo del Año Santo, convocado como Jubileo, según el calendario oficial del Vaticano.
Puerto Rico otorga reconocimiento legal a niños por nacer
“El año que ha pasado ha estado marcado por eventos importantes”, señaló el pontífice ante los asistentes, quienes permanecieron en la plaza pese a las bajas temperaturas.
El papa habló desde el atrio de la basílica de San Pedro, como parte de las audiencias semanales que mantiene el Vaticano.
Dolor por la guerra y la muerte del papa Francisco
Durante su mensaje, León XIV recordó momentos que calificó como dolorosos para la Iglesia y la comunidad internacional. Mencionó el fallecimiento del papa Francisco, ocurrido en abril, a quien sucedió tras el cónclave celebrado ese mismo mes, de acuerdo con información de la Santa Sede.
El pontífice también denunció los escenarios de guerra que continuaron afectando a distintas regiones del planeta. Afirmó que los conflictos armados siguieron provocando devastación y sufrimiento humano, según expresó ante los fieles reunidos.
“El año también estuvo marcado por los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta”, afirmó León XIV. El papa incluyó estas palabras en el contexto de una reflexión espiritual de cierre de año.
El líder de la Iglesia católica invitó a los creyentes a presentar ante Dios lo vivido durante el año.
Señaló la importancia de encomendarse a la Providencia y pedir la renovación de la gracia y la misericordia en los días venideros.
León XIV recomendó realizar un examen de conciencia al concluir el año. Invitó a meditar sobre los dones recibidos y a evaluar la respuesta personal ante ellos, según explicó durante la audiencia general.
El Jubileo y la peregrinación de millones de fieles
El papa también celebró la experiencia del Jubileo, iniciado por Francisco y que él mismo clausurará el próximo 6 de enero. El Año Santo atrajo a millones de peregrinos de todo el mundo, quienes llegaron a Roma para cruzar la Puerta Santa, informó el Vaticano.
Durante su catequesis, León XIV destacó que numerosos fieles rezaron ante la Tumba de San Pedro. Señaló que esta peregrinación reafirmó la adhesión de los creyentes a Cristo y a la vida sacramental de la Iglesia.
“Muchos peregrinos han venido desde todas las partes del mundo”, afirmó el pontífice. Indicó que esta experiencia recordó que la vida cristiana se concibe como un camino con una meta trascendente.
Antes de la audiencia general, León XIV recorrió la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil. Durante el recorrido, bendijo a niños y saludó a fieles provenientes de distintos países, según Vatican News.
Entre los asistentes se encontraba un grupo de 35 jóvenes palestinos que viajaron a Roma con motivo del Jubileo. El papa los saludó durante el recorrido, de acuerdo con información difundida por la Santa Sede.
Clausura del año con el Te Deum en San Pedro
León XIV cerrará el año litúrgico con la última misa del 2025 en la basílica de San Pedro. Durante la celebración se entonará el tradicional himno del Te Deum, como señal de agradecimiento, informó la Oficina de Prensa del Vaticano.
La misa reunirá a fieles, clero y representantes de la Curia romana. El himno forma parte de una tradición histórica de la Iglesia para agradecer por el año que concluye.
El Vaticano señaló que esta celebración marcará el cierre oficial de las actividades públicas del pontífice durante el año. La ceremonia se realizará horas después de la audiencia general celebrada en la plaza vaticana.
