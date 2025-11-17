RedWeek la campaña que concientiza contra la persecución religiosa

Ciudad de México.— La campaña internacional #RedWeek de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ilumina a más de 600 iglesias y monumentos en noviembre para visibilizar la persecución religiosa que afectan a millones de cristianos en el mundo.

La iniciativa transformó el paisaje urbano en ciudades como Viena, Bogotá, Sídney y París, donde edificios emblemáticos se tiñeron de rojo como gesto solidario hacia quienes viven restricciones a su libertad de fe.

Una semana global para recordar a comunidades perseguidas

La campaña se desarrolla del 15 al 23 de noviembre y tendrá su jornada central el #RedWednesday, el 19 de noviembre.

ACN programó más de 100 eventos en Australia, Austria, Alemania, Portugal, Holanda, Reino Unido, Francia, Italia, Irlanda, Suiza, Hungría, Canadá, México y Colombia.

https://twitter.com/AyudaIglesNeces/status/1989982424164389314

ACN España anunció que se sumará plenamente en 2026 debido a la presentación del Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 en diócesis y delegaciones nacionales.

Testimonios que mostraron el rostro humano de la violencia

Dos testimonios marcaron esta edición. La hermana Gloria Narváez, religiosa colombiana secuestrada casi cinco años por extremistas islamistas en Malí, compartió su experiencia en México.

El padre Hans-Joachim Lohre, misionero alemán también secuestrado en Malí, relató su cautiverio en Suiza.

Alemania organiza siete eventos con la presencia de monseñor Wilfred Chikpa Anagbe, obispo de Nigeria. La catedral de Ratisbona se iluminó de rojo durante una misa solemne presidida en su honor.

Un mensaje visual que reunió a miles de personas

La campaña atrae más de 10 mil asistentes directos en oraciones, actos públicos, reuniones escolares, conciertos y marchas. ACN estimó que más de 500 mil personas siguieron la iniciativa a través de medios y plataformas digitales.

En Francia, las Noches de los Testigos destacan en varias ciudades. Por primera vez, monumentos como el Obelisco de la Concordia, el Puente Nuevo y el Puente de las Artes se iluminaron de rojo, creando un mensaje visible en el corazón de París.

Por su parte Alemania participa con más de 190 iglesias, mientras que Holanda ilumina otras 200. Portugal sumó espacios como Lisboa, Braga, Oporto y Viana do Castelo.

Catedrales del mundo se unieron a una misma causa

La iniciativa incluye la catedral basílica de San Miguel y la basílica de María Reina del Mundo en Canadá.

También participan la catedral de Las Lajas en Colombia, las catedrales de Worms y Ratisbona en Alemania y varios templos de Australia y Nueva Zelanda.

En Londres, la catedral de San Jorge recibió la iluminación del #RedWednesday y albergó la misa nacional de ACN Reino Unido. El catequista nigeriano Tobias Yayaha recibió ahí el premio Courage to be Christian.

Libertad religiosa, amenazada por el crimen organizado

El Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de ACN estimó que 413 millones de cristianos viven en países con restricciones graves a la libertad religiosa. Cerca de 220 millones enfrentaron persecución directa. Según los datos de ACN, uno de cada diez cristianos vive expuesto a violencia o discriminación por motivos de fe.

Te recomendamos: Alianza entre autócratas y crimen organizado: nueva amenaza global para la libertad religiosa

La investigadora Marcela Szymanski afirmó que el “autócrata” emergió como figura clave en el deterioro global de la libertad religiosa. Explicó que este actor “con dinero y armas ejerce control sobre grupos sociales” y, en ocasiones, “tiene un poder superior al gobierno legítimamente electo”. Añadió que estos grupos usan estrategias “violentas y no violentas” para eliminar opositores, incluyendo líderes religiosos con fuerte capacidad de convocatoria.

Szymanski advirtió que el crimen organizado también miró a ministros de culto como objetivos estratégicos. Señaló que “matar a un líder religioso es un triunfo del crimen sobre la comunidad”, pues una agresión así genera control y obediencia.

México y la frontera con la persecución

El historiador de la UNAM Jorge Traslosheros señaló que México vive una situación más grave de la que refleja el informe, que ubicó al país en la categoría de “discriminación”. Consideró que México “ya cruzó la frontera” hacia escenarios más complejos entre 2024 y 2025.

El académico recordó el aumento de desplazados por crimen organizado y por la impunidad que rodea estos casos. Citó al sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, quien describió “una cultura de corrupción y muerte” reflejada en vandalismos, agresiones y profanaciones que alcanzaron “26 casos por semana”.

Traslosheros mencionó disputas legales sobre símbolos religiosos. Explicó que un tribunal permitió el uso político de la figura de la Santa Muerte al considerar que no tenía carácter religioso, mientras sancionó a un candidato católico por participar en actos de culto.

JAHA