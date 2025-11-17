Mundo
#RedWeek la campaña que concientiza contra la persecución religiosa
Se esperan más de 100 eventos
Ciudad de México.— La campaña internacional #RedWeek de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ilumina a más de 600 iglesias y monumentos en noviembre para visibilizar la persecución religiosa que afectan a millones de cristianos en el mundo.
La iniciativa transformó el paisaje urbano en ciudades como Viena, Bogotá, Sídney y París, donde edificios emblemáticos se tiñeron de rojo como gesto solidario hacia quienes viven restricciones a su libertad de fe.
Una semana global para recordar a comunidades perseguidas
La campaña se desarrolla del 15 al 23 de noviembre y tendrá su jornada central el #RedWednesday, el 19 de noviembre.
ACN programó más de 100 eventos en Australia, Austria, Alemania, Portugal, Holanda, Reino Unido, Francia, Italia, Irlanda, Suiza, Hungría, Canadá, México y Colombia.
ACN España anunció que se sumará plenamente en 2026 debido a la presentación del Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 en diócesis y delegaciones nacionales.
Testimonios que mostraron el rostro humano de la violencia
Dos testimonios marcaron esta edición. La hermana Gloria Narváez, religiosa colombiana secuestrada casi cinco años por extremistas islamistas en Malí, compartió su experiencia en México.
El padre Hans-Joachim Lohre, misionero alemán también secuestrado en Malí, relató su cautiverio en Suiza.
Alemania organiza siete eventos con la presencia de monseñor Wilfred Chikpa Anagbe, obispo de Nigeria. La catedral de Ratisbona se iluminó de rojo durante una misa solemne presidida en su honor.
Un mensaje visual que reunió a miles de personas
La campaña atrae más de 10 mil asistentes directos en oraciones, actos públicos, reuniones escolares, conciertos y marchas. ACN estimó que más de 500 mil personas siguieron la iniciativa a través de medios y plataformas digitales.
En Francia, las Noches de los Testigos destacan en varias ciudades. Por primera vez, monumentos como el Obelisco de la Concordia, el Puente Nuevo y el Puente de las Artes se iluminaron de rojo, creando un mensaje visible en el corazón de París.
Por su parte Alemania participa con más de 190 iglesias, mientras que Holanda ilumina otras 200. Portugal sumó espacios como Lisboa, Braga, Oporto y Viana do Castelo.
Catedrales del mundo se unieron a una misma causa
La iniciativa incluye la catedral basílica de San Miguel y la basílica de María Reina del Mundo en Canadá.
También participan la catedral de Las Lajas en Colombia, las catedrales de Worms y Ratisbona en Alemania y varios templos de Australia y Nueva Zelanda.
En Londres, la catedral de San Jorge recibió la iluminación del #RedWednesday y albergó la misa nacional de ACN Reino Unido. El catequista nigeriano Tobias Yayaha recibió ahí el premio Courage to be Christian.
Libertad religiosa, amenazada por el crimen organizado
El Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de ACN estimó que 413 millones de cristianos viven en países con restricciones graves a la libertad religiosa. Cerca de 220 millones enfrentaron persecución directa. Según los datos de ACN, uno de cada diez cristianos vive expuesto a violencia o discriminación por motivos de fe.
La investigadora Marcela Szymanski afirmó que el “autócrata” emergió como figura clave en el deterioro global de la libertad religiosa. Explicó que este actor “con dinero y armas ejerce control sobre grupos sociales” y, en ocasiones, “tiene un poder superior al gobierno legítimamente electo”. Añadió que estos grupos usan estrategias “violentas y no violentas” para eliminar opositores, incluyendo líderes religiosos con fuerte capacidad de convocatoria.
Szymanski advirtió que el crimen organizado también miró a ministros de culto como objetivos estratégicos. Señaló que “matar a un líder religioso es un triunfo del crimen sobre la comunidad”, pues una agresión así genera control y obediencia.
México y la frontera con la persecución
El historiador de la UNAM Jorge Traslosheros señaló que México vive una situación más grave de la que refleja el informe, que ubicó al país en la categoría de “discriminación”. Consideró que México “ya cruzó la frontera” hacia escenarios más complejos entre 2024 y 2025.
El académico recordó el aumento de desplazados por crimen organizado y por la impunidad que rodea estos casos. Citó al sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, quien describió “una cultura de corrupción y muerte” reflejada en vandalismos, agresiones y profanaciones que alcanzaron “26 casos por semana”.
Traslosheros mencionó disputas legales sobre símbolos religiosos. Explicó que un tribunal permitió el uso político de la figura de la Santa Muerte al considerar que no tenía carácter religioso, mientras sancionó a un candidato católico por participar en actos de culto.
JAHA
Arif Bulkan deja su cargo en la CIDH tras denuncias por doble función
Ciudad de México.— Luego de que Global Center for Human Rights denunció irregularidades relacionadas con su ejercicio simultáneo en dos instituciones, Arif Bulkan presentó su renuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La salida del comisionado ocurre en medio de cuestionamientos sobre la compatibilidad de sus cargos y los posibles efectos en la independencia de la CIDH
Confirmación oficial de la renuncia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que Arif Bulkan, comisionado y segundo vicepresidente del organismo, presentó su renuncia con efectos inmediatos. Conforme al artículo 11 del Estatuto de la CIDH, el presidente José Luis Caballero notificó la decisión al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, para su comunicación a los Estados miembros.
La notificación se formalizó después de una serie de señalamientos sobre las funciones del comisionado.
Denuncia sobre incompatibilidad de cargos
A finales de octubre, Global Center for Human Rights denunció que Bulkan ejercía al mismo tiempo como comisionado de la CIDH y juez de la Corte Caribeña de Justicia. La organización afirmó que esta condición constituía una irregularidad, debido a que la normativa del Sistema Interamericano y los estándares internacionales de Naciones Unidas no permiten funciones consideradas incompatibles dentro de estructuras con responsabilidades jurisdiccionales y de supervisión.
María Anne Quiroga, representante de Global Center for Human Rights, afirmó que la organización solicitó la renuncia del comisionado. Argumentó que existía una violación a normas internas ya que Bulkan actuaba como juez y parte, al ocupar un puesto en un tribunal superior del Caribe mientras participaba en procedimientos del Sistema Interamericano.
Planteamientos sobre un posible conflicto de intereses
Quiroga señaló que el doble cargo generaba un conflicto de intereses debido a que Bulkan podía validar como juez criterios impulsados desde la CIDH, incluidos los relacionados con relatorías sobre personas LGBTI y pueblos indígenas. Según Global Center, esta situación afectaba los principios de independencia e imparcialidad que rigen la estructura del sistema regional.
Global Center pide fortalecer controles internos
Tras la renuncia, Global Center for Human Rights indicó que continuará promoviendo acciones orientadas a frenar lo que describe como abusos institucionales en el sistema regional y pidió revisar los mecanismos aplicables a la designación y supervisión de comisionados.
LEE Global Center for Human Rights exige a OEA finalizar con la “captura ideológica”
De esta forma siguiendo el artículo 9.3 del Reglamento, la junta directiva está integrada por el Presidente José Luis Caballero, la primera Vice Presidenta, Andrea Pochak y como Segundo Vicepresidente, el Comisionado Stuardo Ralón. Asimismo, las relatorías que estaban a cargo del Comisionado Arif Bulkan, quedarán a cargo de la Junta Directiva. Estas relatorías son Canadá; Dominica; Jamaica; Nicaragua; y San Vicente y las Granadinas y de pueblos indígenas y Personas LGBTI.
ebv
Retiran fórmula infantil tras casos de botulismo en EE.UU.
EE.UU.- Las autoridades de salud de Estados Unidos investigan un brote de botulismo infantil tras la hospitalización de 13 bebés en diez estados. La fórmula infantil ByHeart “Whole Nutrition” está siendo retirada del mercado.
La Food and Drug Administration (FDA) anunció que los bebés consumieron la fórmula en polvo de los lotes 206VABP/251261P2 y 206VABP/251131P2.
Los casos se registraron en los estados de Arizona, California, Illinois, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas y Washington.
Ninguna muerte se ha reportado hasta ahora, pero todos los bebés afectados fueron hospitalizados.
Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la marca implicada representaba aproximadamente el 1 % del mercado nacional de fórmulas infantiles.
El Botulismo es una enfermedad rara pero grave: provoca parálisis, dificultad para respirar e incluso puede ser mortal.
En bebés, la bacteria que la provoca puede generar síntomas como alimentación deficiente, pérdida de control de la cabeza, dificultad al tragar o expresión facial reducida.
La retirada de un producto alimentario para bebés pone en foco la vulnerabilidad de la infancia y la importancia de una regulación rigurosa.
Aunque este lote representa solo una pequeña parte del mercado, el impacto simbólico y sanitario es significativo.
¿Qué deben hacer los padres y cuidadores?
Verificar el número de lote en la lata de fórmula. Si coincide con los mencionados, no usarla.
Limpiar cuidadosamente con agua caliente y jabón los utensilios que tocaron la fórmula retirada.
Continuar amamantando si es posible, ya que la lactancia protege frente a varios riesgos alimentarios.
Aunque en México no se han reportado casos vinculados a esta fórmula, estos casos sirven como recordatorio de que la seguridad alimentaria infantil requiere vigilancia constante.
La donación de fórmulas lácteas en situaciones de emergencia conlleva riesgos adicionales. Organismos de nutrición infantil advierten que en contextos de desastre no se deben donar fórmulas a gran escala sin supervisión adecuada.
Un artículo publicado en Siete24 Noticias señala que “las fórmulas no pueden sustituir la lactancia materna por sus incomparables beneficios.
ARH
“El vacío que deja la eutanasia”: testimonio de un nieto que perdió a sus dos abuelas
Canadá.— Benjamin Turland todavía recuerda el día en que perdió a su primera abuela. Estaba enferma y su familia la cuidaba, pero la decisión final no la tomó la naturaleza, sino una firma. Eligió morir bajo el programa canadiense de Asistencia Médica para Morir (MAiD). Dos meses después, su otra abuela —una de sus confidentes más queridas— tomó el mismo camino.
“Me destrozó”, confesó Benjamin. Dijo que la decisión de sus abuelas lo llevó a replantearse el sentido de la vida.
Dos decisiones que cambiaron su vida
A través de una entrevista en un video producido por Dying to Meet You, un proyecto cultural creado por Amanda Achtman para abrir un diálogo sobre el valor de cada persona, Turland relató que su primera abuela tenía el cuidado de la familia y no entendió por qué decidió someterse a la eutanasia.
Poco tiempo después, la segunda abuela, a quien consideraba una amiga y consejera, tomó la misma decisión. En su lecho de muerte pidió “seguir adelante con la eutanasia”. Benjamin no respondió, pero la frase se le quedó grabada. Hoy confiesa que esa despedida lo dejó con un sentimiento profundo de culpa.
“¿Por qué no dije nada? ¿No la amé lo suficiente? ¿No la hice sentir acompañada?”, se preguntó.
“La diferencia es la decisión”
Achtman le preguntó qué diferencia hay entre perder a alguien por causas naturales y perderlo por eutanasia. Benjamin respondió “Lo que duele es la decisión”. Para él, cuando la muerte llega por sí sola, uno acepta que era su momento. Pero cuando alguien la elige, queda la sensación de que pudo haberse hecho algo más.
LEE Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
Explicó que ese sentimiento afecta no solo a quien presencia la muerte, sino a toda la familia. “Esa elección pesa sobre varias generaciones”, dijo. Por eso anima a los jóvenes a hablar con sus abuelos, a expresarles su cariño y hacerles saber que no son una carga. Cree que ese gesto puede marcar la diferencia. “No tienes nada que perder al decirles cuánto los amas”, aseguró.
El lado oculto de la “muerte asistida”
En Canadá, la eutanasia voluntaria representa ya el 4.7% de todas las muertes. En 2023, más de 15,000 personas eligieron terminar con su vida bajo el programa MAiD, según cifras del propio gobierno. La mayoría eran mayores de 77 años y padecían enfermedades graves o terminales, aunque un número creciente de casos corresponde a pacientes cuya vida no estaba en riesgo inmediato, sino afectada por dolencias prolongadas.
El país exige que dos profesionales médicos independientes confirmen que el solicitante cumple los requisitos, pero las cifras muestran una expansión constante. De las más de 320,000 muertes registradas en Canadá el año pasado, una de cada veinte fue resultado de la eutanasia o el suicidio asistido. La tasa nacional creció cerca del 16% en un solo año.
Una propuesta que inquieta
El debate no se detiene. El Colegio de Médicos de Quebec propuso extender la legalización de la eutanasia a menores que nacen con enfermedades graves. Según el organismo, esta práctica podría considerarse “un tratamiento adecuado” para bebés con malformaciones severas o dolores que no pueden aliviarse.
ebv
Papa León XIV lamenta la muerte de civiles por los conflictos bélicos
El Vaticano.- El Papa León XIV volvió a hacer un llamado urgente a la paz este domingo, desde la ventana del Palacio Apostólico, durante su tradicional rezo del Ángelus.
Con preocupación por la humanidad, el Santo Padre expresó su dolor por las numerosas víctimas de la guerra, especialmente aquellos civiles inocentes que han perdido la vida en los últimos días.
“En los últimos días hemos rezado por los difuntos, entre ellos muchos que han sido asesinados en los combates y bombardeos, aunque eran civiles, niños, ancianos, enfermos”, declaró el Papa, recordando el sufrimiento de aquellos atrapados en los conflictos armados.
León XIV subrayó la necesidad de un cese inmediato al fuego como una forma de honrar la memoria de los caídos.
“Si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones”, señaló, haciendo un llamado claro a las partes en conflicto para que se comprometan a la paz a través de un diálogo constructivo.
El Santo Padre también expresó su agradecimiento y aprecio hacia aquellos que, en diferentes niveles, están trabajando en la búsqueda de soluciones pacíficas.
“Mi sincero aprecio por aquellos que, a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra”, dijo, resaltando la importancia del esfuerzo colectivo por la reconciliación.
A lo largo de su mensaje, el Papa insistió en la urgencia de detener la violencia y abrir espacios para el diálogo.
“La paz no es un lujo, sino una necesidad imperiosa”, afirmó, recordando a los fieles que la paz no es solo un deseo, sino una responsabilidad compartida por todos los pueblos del mundo.
Papa León XIV
Con una mirada profunda y un mensaje lleno de humanidad, León XIV hizo un nuevo llamado a la comunidad internacional: cesar el fuego, poner fin a la violencia y trabajar por una paz duradera.
ARH
