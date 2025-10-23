Resurrección de Cristo: el papa León XIV revela las claves para vencer la tristeza

Ciudad del Vaticano.- Durante la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV reflexionó sobre una de las “enfermedades de nuestro tiempo”: la tristeza.

“Una sombra que se extiende sobre los días de muchas personas y apaga el sentido de la vida”, así la definió el Pontífice.

León XIV explicó que la fe en Cristo resucitado es la respuesta que “cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo esperanza y llenando el vacío de la tristeza”.

Aseguró que solo quien reconoce el poder de la vida sobre la muerte puede recuperar la alegría y la fuerza para amar.

“El Resucitado camina con nosotros y por nosotros; Él testimonia la derrota de la muerte y afirma la victoria de la vida, incluso en medio de las tinieblas del Calvario”, resaltó.

La tristeza y la pérdida del sentido de la vida

En su catequesis, León XIV retomó el pasaje del Evangelio de Lucas (24,13-29) sobre los discípulos de Emaús, a quienes presentó como ejemplo de la tristeza humana.

“Desilusionados y desanimados, se alejan de Jerusalén dejando atrás las esperanzas puestas en Jesús, que ha sido crucificado y sepultado”, recordó el papa.

El Santo Padre explicó que la tristeza se vuelve destructiva cuando impide ver la dignidad y el valor de la propia vida.

“Cuando el corazón se cierra a la esperanza, la existencia se convierte en un viaje sin dirección y sin significado”, señaló.

En contraste, destacó que la fe devuelve la mirada al horizonte y permite redescubrir la belleza de vivir en comunión con Dios, con la familia y con los demás.

El gesto del pan partido: símbolo de esperanza

Al reflexionar sobre el momento en que los discípulos reconocen a Jesús en la fracción del pan, León XIV subrayó que ese gesto “reabre los ojos del corazón e ilumina la vista nublada por la desesperación”.

“Entonces todo se aclara: el camino compartido, la palabra tierna y fuerte, la luz de la verdad”, explicó.

El papa subrayó que Cristo no resucitó con palabras, sino “con hechos, con su cuerpo que conserva las marcas de la pasión, sello perenne de su amor por nosotros”.

León XIV invitó a los fieles a reconocer en la Eucaristía la fuente que renueva la alegría, fortalece la esperanza y une a las familias en torno a la vida.

Jóvenes y matrimonios: misioneros de la alegría

Antes de impartir su bendición apostólica, el papa León XIV dirigió una exhortación especial a los jóvenes y a los matrimonios presentes.

“Con la fuerza de la oración, con el potencial de la vida conyugal y con las frescas energías de la juventud, sabed ser misioneros del Evangelio”.

“Renovar nuestra cooperación activa con las misiones de la Iglesia, ofreciendo apoyo concreto a quienes dedican su vida a la evangelización de los pueblos”, pidió el máximo jerarca de la Iglesia Católica.

A los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, entre ellos familias, religiosos y grupos de diversas diócesis, les animó a crecer “en el amor de Cristo para dar testimonio de Él en todos los ámbitos de la sociedad”.

