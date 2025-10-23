Resurrección de Cristo: el papa León XIV revela las claves para vencer la tristeza

Ciudad del Vaticano.- Durante la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV reflexionó sobre una de las “enfermedades de nuestro tiempo”: la tristeza.
“Una sombra que se extiende sobre los días de muchas personas y apaga el sentido de la vida”, así la definió el Pontífice.
Lee: En canonización, León XIV convierte mensaje en plegaria de paz
León XIV explicó que la fe en Cristo resucitado es la respuesta que “cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo esperanza y llenando el vacío de la tristeza”.
Aseguró que solo quien reconoce el poder de la vida sobre la muerte puede recuperar la alegría y la fuerza para amar.
“El Resucitado camina con nosotros y por nosotros; Él testimonia la derrota de la muerte y afirma la victoria de la vida, incluso en medio de las tinieblas del Calvario”, resaltó.
La tristeza y la pérdida del sentido de la vida
En su catequesis, León XIV retomó el pasaje del Evangelio de Lucas (24,13-29) sobre los discípulos de Emaús, a quienes presentó como ejemplo de la tristeza humana.
“Desilusionados y desanimados, se alejan de Jerusalén dejando atrás las esperanzas puestas en Jesús, que ha sido crucificado y sepultado”, recordó el papa.
El Santo Padre explicó que la tristeza se vuelve destructiva cuando impide ver la dignidad y el valor de la propia vida.
“Cuando el corazón se cierra a la esperanza, la existencia se convierte en un viaje sin dirección y sin significado”, señaló.
En contraste, destacó que la fe devuelve la mirada al horizonte y permite redescubrir la belleza de vivir en comunión con Dios, con la familia y con los demás.
El gesto del pan partido: símbolo de esperanza
Al reflexionar sobre el momento en que los discípulos reconocen a Jesús en la fracción del pan, León XIV subrayó que ese gesto “reabre los ojos del corazón e ilumina la vista nublada por la desesperación”.
“Entonces todo se aclara: el camino compartido, la palabra tierna y fuerte, la luz de la verdad”, explicó.
El papa subrayó que Cristo no resucitó con palabras, sino “con hechos, con su cuerpo que conserva las marcas de la pasión, sello perenne de su amor por nosotros”.
León XIV invitó a los fieles a reconocer en la Eucaristía la fuente que renueva la alegría, fortalece la esperanza y une a las familias en torno a la vida.
Jóvenes y matrimonios: misioneros de la alegría
Antes de impartir su bendición apostólica, el papa León XIV dirigió una exhortación especial a los jóvenes y a los matrimonios presentes.
“Con la fuerza de la oración, con el potencial de la vida conyugal y con las frescas energías de la juventud, sabed ser misioneros del Evangelio”.
“Renovar nuestra cooperación activa con las misiones de la Iglesia, ofreciendo apoyo concreto a quienes dedican su vida a la evangelización de los pueblos”, pidió el máximo jerarca de la Iglesia Católica.
A los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, entre ellos familias, religiosos y grupos de diversas diócesis, les animó a crecer “en el amor de Cristo para dar testimonio de Él en todos los ámbitos de la sociedad”.
Porque el idioma del hogar se vuelve motivo de miedo en otro país
Estados Unidos.- En la Unión Americana, hablar español puede ser un acto cotidiano o una forma de resistencia. Lo que para millones de familias hispanas significa identidad, amor y pertenencia, para otros sigue siendo motivo de sospecha.
Un video viral en TikTok mostró como un conductor de Uber hispano en Austin, Texas, fue insultado por una familia que lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades migratorias. ¿Su “falta”? No hablar inglés con fluidez.
“No me gustó la discriminación por mi color e idioma”, dijo el conductor.
Su caso refleja lo que miles de latinos viven en silencio: el temor de que su lengua materna los convierta en blanco de burla o exclusión.
Hablar español en público sigue generando reacciones incómodas.
De acuerdo con el Instituto Brookings, el 22 por ciento de los latinos en Estados Unidos ha sufrido discriminación por su acento o idioma.
Lo más grave es que un 16 por ciento evita denunciar delitos por miedo a ser cuestionado, y un 14 por ciento prefiere no hablar español en espacios públicos.
El reciente fallo de la Suprema Corte de la Unión Americana, que permite a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener o interrogar a personas según su idioma o apariencia, profundiza la incertidumbre.
Expertos del Brookings Institution advirtieron que la medida “pone a millones de ciudadanos latinos en riesgo de ser tratados como sospechosos por su forma de hablar”.
En muchos hogares, las familias hispanas enfrentan un dilema doloroso.
Enseñar el español a sus hijos o evitarlo para protegerlos de la discriminación. El idioma que une generaciones también se ha vuelto una línea de vulnerabilidad.
La discriminación lingüística no se limita a las calles.
Un estudio de la Universidad de California en Irvine mostró que muchas personas con dominio limitado del inglés enfrentan desventajas en los tribunales.
Los investigadores entrevistaron a 85 hispanohablantes del suroeste del país y descubrieron que, ante la falta de intérpretes, algunos dependen de familiares —incluso de niños— para entender los procesos legales.
Esa falta de acceso al idioma judicial puede cambiar el rumbo de una vida.
Como: decisiones mal interpretadas, juicios injustos y miedo a pedir ayuda. Para las familias migrantes, cada palabra mal entendida puede significar la pérdida de derechos básicos.
Te puede interesar: La voz de mamá sana: cantar al bebé ayuda a madres con depresión posparto
El español: herencia, orgullo y refugio
A pesar del estigma, el español sigue siendo el idioma del hogar para más de 42 millones de personas en Estados Unidos.
Se habla en cocinas, escuelas, iglesias y parques. Es el idioma de las canciones que abuelas enseñan a sus nietos, de las oraciones antes de dormir y de las historias que recuerdan de dónde vienen.
Sin embargo, también es el idioma que muchos aprenden a esconder.
Padres que piden a sus hijos “hablar inglés afuera”, adolescentes que cambian de lengua para evitar miradas, trabajadores que bajan la voz en el transporte.
Cada gesto es una forma de protección ante un entorno que todavía asocia lo hispano con lo ajeno.
Polonia y su histórica Reforma Fiscal que beneficia a padres con dos o más hijos
Varsovia, Polonia.- El gobierno polaco aprobó una reforma fiscal que elimina el Impuesto Sobre la Renta para padres con al menos dos hijos, en una acción que pone en primer plano a la familia.
La medida representa un cambio profundo en la política de Estado: no solo busca aliviar la carga fiscal, sino reconocer que la familia es el pilar de la sociedad.
Lee: Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que impulsará el PAN en CDMX
Apoyo concreto a la familia
La ley, firmada por el presidente Karol Nawrocki, libera del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los contribuyentes que tengan a su cargo dos o más hijos, siempre que sus ingresos anuales no superen los 140 mil zlotys, aproximadamente 32 mil 973 euros.
“La familia es el corazón de la nación y debe ser también el centro de la economía”, declaró Nawrocki, de acuerdo con información del diario La Gaceta.
La medida incluye tanto a progenitores biológicos como adoptivos o tutores legales, ampliando así su alcance.
Beneficios reales y alcance social
Según estimaciones de la presidencia polaca, una familia promedio podría ahorrar alrededor de 235 euros mensuales gracias a la exención.
Yahoo Noticias precisó que el ahorro será visible plenamente en la declaración de impuestos 2026, que se presentará en 2027.
Dignidad humana, valores y protección de la vida
La reforma no solo tiene un componente económico, también un fuerte significado social: al reducir la carga tributaria de quienes asumen la responsabilidad de dos o más hijos, el Estado reconoce la dignidad del acto de criar, educar y proteger la vida familiar.
“Las familias con bajos ingresos, que ya pagan poco o ningún impuesto sobre la renta, apenas notarán cambios, mientras que las de ingresos altos serán las más beneficiadas”, explicó Piotr Juszczyk, asesor fiscal y jefe de la consultora inFakt, en declaraciones publicadas por iTimes Español.
Desde esta perspectiva, el Estado actúa desde el respeto a la vida familiar como un bien público imprescindible.
Una reforma integral
Esta exención del Impuesto Sobre la Renta es parte de un paquete más amplio denominado “armadura fiscal”, que contempla también la reducción del IVA del 23% al 22% y la abolición del impuesto sobre las ganancias de capital.
La reforma llega en un momento en que Polonia enfrenta retos demográficos y económicos, y apuesta por la familia como centro de su estrategia de recuperación y crecimiento.
Abandonan a bebé con cordón umbilical en Metro de NY, pese a ley que protege a recién nacidos
Nueva York.- A pesar de que en Nueva York existe una ley que permite entregar a un recién nacido de forma segura y sin consecuencias legales, una bebé fue abandonada en una estación del Metro con el cordón umbilical aún unido.
El hallazgo ocurrió en la estación 34th Street–Penn Station, una de las más transitadas de Manhattan.
Lee: Nueva York anuncia bono por bebés para familias de vulnerables
Las cámaras de seguridad captaron a una mujer que sostenía un bulto envuelto en una manta y que, según la policía, podría ser quien dejó a la menor en el pasillo del andén.
La bebé fue hallada viva y está estable
El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que la bebé fue encontrada alrededor de las 9:30 de la mañana del lunes 20 de octubre de 2025, envuelta en una cobija y sin compañía.
Poco antes de las 3:00 de la mañana del miércoles 22 de octubre, la presunta responsable del abandono de la recién nacida fue detenida, luego de que las autoridades difundieran un breve video en el que se veía a la sospechosa caminando por una acera con un bulto en brazos, como si cargara un bebé.
La policía recibió varias llamadas ciudadanas que ayudaron a ubicarla en Queens.
“La menor fue llevada de inmediato a un hospital, donde se encuentra en condición estable”, precisaron las autoridades policiacas.
La ley que pudo evitar el abandono
Desde el año 2000, el estado de Nueva York cuenta con la Ley de Protección de Infantes Abandonados (Abandoned Infant Protection Act), que permite a una madre entregar voluntariamente a su bebé de hasta 30 días de nacido en una estación de policía, de bomberos o en un hospital sin enfrentar cargos criminales.
“El objetivo de esta ley es evitar tragedias y garantizar que los recién nacidos reciban atención inmediata y segura”, recordó el Departamento de Servicios Infantiles en un comunicado reciente.
Sin embargo, el abandono en el Metro no está contemplado como un lugar seguro bajo esta legislación, por lo que la policía investiga el caso como poner en peligro el bienestar de un menor.
“El milagro en la Calle 34”
Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, dijo a los medios que el hallazgo fue afortunado.
“Lo llamo el ‘Milagro en la Calle 34’. La bebé está viva y eso ya es una bendición”, declaró Crichlow en rueda de prensa.
El hecho ha generado debate sobre la falta de información que muchas madres tienen sobre los mecanismos de entrega segura y la necesidad de reforzar los apoyos sociales.
Apoyos para las familias más vulnerables
Hace unos meses, la gobernadora Kathy Hochul anunció el programa “Bono por bebé”, destinado a ayudar a familias de bajos ingresos en Nueva York.
De acuerdo con la Oficina de Asistencia Temporal y Discapacidad (OTDA), el beneficio otorgará 1,800 dólares por cada bebé nacido entre julio de 2025 y junio de 2026.
“Queremos que cada niño en Nueva York tenga una oportunidad justa desde el principio”, afirmó Hochul durante la presentación del programa en Albany en agosto pasado.
Llamado a las madres en crisis
Liyan Bao, vicepresidenta de la organización The New York Foundling, instó a las mujeres que atraviesan situaciones difíciles a buscar ayuda.
“Existen servicios disponibles para las familias que necesitan apoyo. Les pedimos que no actúen solas; hay recursos para proteger tanto a la madre como al bebé”, dijo en entrevista con la agencia AP.
El caso ha conmovido a Nueva York y reabrió la conversación sobre la importancia de informar, acompañar y apoyar a las madres que enfrentan una maternidad en condiciones adversas, siempre con respeto a la vida y la dignidad humana.
Ruth Limay, la abuela de 100 años que aún va al gimnasio y vive con plenitud
Virginia Beach.- A sus 100 años de edad, la estadounidense Ruth Lemay sigue asistiendo al gimnasio tres veces por semana, acompañada de su hija Annette Parker, de 78 años.
Su historia ha conmovido a miles de personas al mostrar que la vitalidad, la familia y el respeto a la vida pueden mantenerse a cualquier edad.
Lee: La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido
Ejercicio y constancia, su fórmula de vida
¿Cómo le hace Lemay para mantener ese vigor en su centenario de vida? Entre otras cosas, la rutina de la longeva mujer incluye una hora de bicicleta estática, además de recorrer más de un kilómetro en caminata.
“Hago media hora y después otros treinta minutos más. Luego camino un poco más de un kilómetro”, relató la dama del centenario, en entrevista para Fox News.
Los días en que no acude al gimnasio, Lemay no se detiene.
“Cuando no voy al centro recreativo, camino de un extremo al otro de mi casa para mantenerme activa”, destacó, de acuerdo con declaraciones recogidas por NBC Washington.
Alimentación y disciplina con sabor familiar
Annette Parker tiene 78 años de edad, es hija de Ruth Lemay, a la que acompaña tres veces por semana al gimnasio y asegura que la longevidad de su madre no es casualidad.
“Mi madre siempre ha sido muy consciente de su alimentación y de lo que come”, aseguró Annette, en entrevista con Today.
“Me encantan las verduras. Crecí en el campo, y mi padre cultivaba de todo tipo. Siempre fueron muy buenas para mí”, destacó por su parte Lemay para Fox News.
Su dieta diaria incluye yogur sin grasa, avena, nueces, frutas y proteínas ligeras como pollo o mariscos.
Aunque, entre risas, admitió tener un gusto que no piensa abandonar.
“Mi único capricho semanal son los hot dogs. Me gustan mucho, así que me como dos”, comentó.
Una vida en movimiento, guiada por el amor
Lemay vive en su propia casa en Virginia Beach y mantuvo su independencia durante décadas. Condujo su automóvil hasta los 98 años y sigue siendo una mujer sociable que disfruta de las reuniones familiares.
De acuerdo con AOL News, estuvo casada 56 años con su esposo, quien fue quien la animó a caminar diariamente.
“Me dijo: ‘lleva al perro a pasear y yo preparo la cena’. Fue maravilloso”.
Su hija Annette la acompaña no solo por precaución, sino por admiración. Ambas asisten juntas al gimnasio, celebran cumpleaños y disfrutan los fines de semana en compañía de amigos, demostrando que el amor familiar es también una forma de cuidar la vida.
Dignidad humana que inspira
En entrevista con GB News el 15 de octubre de 2025, Lemay compartió su testimonio, en la que reveló un secreto a sus 100 años de edad: mantenerse activa física y emocionalmente.
“Estoy en muy buena salud para mi edad”, resaltó la estadounidense.
Cada rutina, cada paso y cada gesto de esta mujer de 100 años son una afirmación de respeto hacia la vida, hacia su cuerpo y hacia quienes la acompañan en el camino.
Ruth Lemay no solo representa longevidad, sino también coherencia entre los valores familiares, la disciplina y la alegría de vivir.
