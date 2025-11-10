Retiran fórmula infantil tras casos de botulismo en EE.UU.

Ciudad de México.- Un nuevo reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que la temperatura media global del planeta superará el límite de 1.5 °C respecto a los niveles preindustriales dentro de la próxima década.

“El límite de 1.5 °C es un punto de no retorno para la humanidad.”



En la #COP30, @antonioguterres advirtió que superar temporalmente ese umbral es inevitable.



“Necesitamos cambiar la forma en que enfrentamos esta crisis para limitar la magnitud del exceso de temperatura y… pic.twitter.com/3Y7tvkYoTl — Naciones Unidas (@ONU_es) November 6, 2025

Según el documento titulado “Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025: Fuera del Objetivo” (“Emissions Gap Report 2025: Off Target”), aun si los países cumplieran cabalmente sus compromisos climáticos vigentes, el mundo se encamina hacia un aumento de entre 2,3 y 2.5 °C en el siglo XXI.

“Dada la magnitud de los recortes necesarios, el tiempo disponible y el escenario político desafiante, es muy probable que se supere 1.5 °C en la próxima década”, advierte el informe.

La brecha entre promesas y realidad

El informe del PNUMA subraya que la brecha entre lo que los países han prometido y lo que realmente están haciendo es profunda. Las estimaciones científicas muestran que en el mejor de los escenarios —cumpliendo sólo los compromisos actuales— el aumento de temperatura no se mantendría por debajo de 1.5 °C.

2025 apunta a ser uno de los tres años más calurosos jamás registrados — prolongando una preocupante tendencia de temperaturas extremas.



Hielo marino en retroceso, glaciares derritiéndose y clima extremo son señales claras del impacto global de los gases de efecto invernadero.… pic.twitter.com/bGrZPEqxDF — Naciones Unidas (@ONU_es) November 6, 2025

Por otra parte, si las políticas actuales permanecen sin cambios sustanciales, el aumento podría alcanzar los 2.8 °C para finales de este siglo.

“El mundo está fuera del objetivo”, señala el documento.

Implicaciones para México y las comunidades vulnerables

Aunque el reporte aborda datos globales, sus efectos se sienten de forma más intensa en regiones vulnerables —zonas costeras, islas, poblaciones rurales y países en desarrollo—.

Un aumento que supere los 1.5 °C incrementa el riesgo de olas de calor extremas, sequías prolongadas, huracanes más feroces y degradación acelerada de ecosistemas frágiles.

En México, donde ya se registran fenómenos como olas de calor, incendios forestales y sequías recurrentes, el escenario planteado por el PNUMA supone un reto añadido para la adaptación climática, la justicia ambiental y la protección de quienes menos han contribuido al problema.

“Cada décima de grado importa para las comunidades más vulnerables”, resalta el informe de la ONU.

¿Qué dicen los números?

El nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025 muestra que el planeta va rumbo a un calentamiento de entre 2.3 y 2.5 grados Celsius si todos los países cumplen sus promesas actuales.

El Informe sobre la #BrechaDeEmisiones 2025 del PNUMA destaca cómo las nuevas promesas climáticas apenas reducen las proyecciones de calentamiento global peligroso.



El Secretario General de la ONU @‌antonioguterres urge a las naciones a esforzarse más: https://t.co/sOKeqPzw39 pic.twitter.com/yPp9AzQot9 — Programa ONU Medio Ambiente (@unep_espanol) November 6, 2025

En el reporte anterior, esa cifra era más alta: 2.6 a 2.8 grados. Es decir, la mejora existe, pero no por nuevas políticas más fuertes, sino por ajustes técnicos y factores temporales, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Un avance engañoso

El NewClimate Institute explicó que esta leve reducción “no es resultado de acciones climáticas nuevas, sino de cambios en el cálculo y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París”.

Esto significa que la supuesta mejora se esfuma en la práctica. Sin ese cambio, la temperatura seguiría aumentando casi igual que antes.

https://twitter.com/ONU_es/status/1986191291819139225

Además, para mantenernos dentro del límite de 1.5 °C, las emisiones de gases contaminantes tendrían que caer 55% para 2035, en comparación con los niveles de 2019.

Pero los compromisos actuales solo alcanzarían una reducción de 15%, de acuerdo con el Instituto de Evaluación Ambiental de los Países Bajos.

Los países que más contaminan

El informe también señala que los países del G20 generan el 77% de las emisiones mundiales y, sin embargo, la mayoría no ha presentado planes nuevos o más ambiciosos.

“El ritmo es muy lento y las metas para 2030 no se han reforzado”, advierte el NewClimate Institute.

Esta falta de compromiso global pone más presión sobre regiones vulnerables, como América Latina. México, por ejemplo, ya vive las consecuencias: sequías, incendios forestales, olas de calor y daños en la producción agrícola.

Aunque el país ha presentado metas de reducción, la implementación sigue siendo insuficiente frente a los impactos que ya están afectando comunidades rurales y zonas costeras.

Lo que no se debe pasar por alto

El Informe resume tres puntos clave que deberían preocupar —y movilizar— a todos los gobiernos:

El tiempo se acaba.

“La ventana para actuar se está cerrando rápidamente; cada año perdido multiplica los daños ya inevitables”, advierte el portal Carbon Brief.

Falta de acciones reales.

“Los compromisos existen, pero las políticas concretas no avanzan al ritmo necesario”, afirma el PNUMA.

Recuperarse será difícil.

Si el planeta supera los 1.5 °C, volver a bajar la temperatura no será automático ni rápido, advierte el Instituto PBL

México frente al desafío

Aunque el informe es global, México tiene un papel clave en la región.

Según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el país ya ha experimentado aumentos promedio de más de 1.2 °C en las últimas décadas.

Esto se traduce en mayores riesgos para la salud, menor disponibilidad de agua y más pérdidas agrícolas, afectando sobre todo a los estados del norte y del sur del país.

En el plano internacional, México ha reafirmado su compromiso con la reducción de emisiones, pero los expertos de la ONU advierten que la transición energética y el abandono de combustibles fósiles avanzan con lentitud.

Mientras tanto, las comunidades rurales, indígenas y costeras siguen siendo las más expuestas al cambio climático.

“Cada décima de grado importa para las comunidades más vulnerables”, recordó el informe del PNUMA.

