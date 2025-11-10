Retiran fórmula infantil tras casos de botulismo en EE.UU.

EE.UU.- Las autoridades de salud de Estados Unidos investigan un brote de botulismo infantil tras la hospitalización de 13 bebés en diez estados. La fórmula infantil ByHeart “Whole Nutrition” está siendo retirada del mercado.
La Food and Drug Administration (FDA) anunció que los bebés consumieron la fórmula en polvo de los lotes 206VABP/251261P2 y 206VABP/251131P2.
Los casos se registraron en los estados de Arizona, California, Illinois, Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas y Washington.
Ninguna muerte se ha reportado hasta ahora, pero todos los bebés afectados fueron hospitalizados.
Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la marca implicada representaba aproximadamente el 1 % del mercado nacional de fórmulas infantiles.
El Botulismo es una enfermedad rara pero grave: provoca parálisis, dificultad para respirar e incluso puede ser mortal.
En bebés, la bacteria que la provoca puede generar síntomas como alimentación deficiente, pérdida de control de la cabeza, dificultad al tragar o expresión facial reducida.
La retirada de un producto alimentario para bebés pone en foco la vulnerabilidad de la infancia y la importancia de una regulación rigurosa.
Aunque este lote representa solo una pequeña parte del mercado, el impacto simbólico y sanitario es significativo.
¿Qué deben hacer los padres y cuidadores?
Verificar el número de lote en la lata de fórmula. Si coincide con los mencionados, no usarla.
Limpiar cuidadosamente con agua caliente y jabón los utensilios que tocaron la fórmula retirada.
Continuar amamantando si es posible, ya que la lactancia protege frente a varios riesgos alimentarios.
Aunque en México no se han reportado casos vinculados a esta fórmula, estos casos sirven como recordatorio de que la seguridad alimentaria infantil requiere vigilancia constante.
La donación de fórmulas lácteas en situaciones de emergencia conlleva riesgos adicionales. Organismos de nutrición infantil advierten que en contextos de desastre no se deben donar fórmulas a gran escala sin supervisión adecuada.
Un artículo publicado en Siete24 Noticias señala que “las fórmulas no pueden sustituir la lactancia materna por sus incomparables beneficios.
ARH
México
“El vacío que deja la eutanasia”: testimonio de un nieto que perdió a sus dos abuelas
Canadá.— Benjamin Turland todavía recuerda el día en que perdió a su primera abuela. Estaba enferma y su familia la cuidaba, pero la decisión final no la tomó la naturaleza, sino una firma. Eligió morir bajo el programa canadiense de Asistencia Médica para Morir (MAiD). Dos meses después, su otra abuela —una de sus confidentes más queridas— tomó el mismo camino.
“Me destrozó”, confesó Benjamin. Dijo que la decisión de sus abuelas lo llevó a replantearse el sentido de la vida.
Dos decisiones que cambiaron su vida
A través de una entrevista en un video producido por Dying to Meet You, un proyecto cultural creado por Amanda Achtman para abrir un diálogo sobre el valor de cada persona, Turland relató que su primera abuela tenía el cuidado de la familia y no entendió por qué decidió someterse a la eutanasia.
Poco tiempo después, la segunda abuela, a quien consideraba una amiga y consejera, tomó la misma decisión. En su lecho de muerte pidió “seguir adelante con la eutanasia”. Benjamin no respondió, pero la frase se le quedó grabada. Hoy confiesa que esa despedida lo dejó con un sentimiento profundo de culpa.
“¿Por qué no dije nada? ¿No la amé lo suficiente? ¿No la hice sentir acompañada?”, se preguntó.
“La diferencia es la decisión”
Achtman le preguntó qué diferencia hay entre perder a alguien por causas naturales y perderlo por eutanasia. Benjamin respondió “Lo que duele es la decisión”. Para él, cuando la muerte llega por sí sola, uno acepta que era su momento. Pero cuando alguien la elige, queda la sensación de que pudo haberse hecho algo más.
LEE Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
Explicó que ese sentimiento afecta no solo a quien presencia la muerte, sino a toda la familia. “Esa elección pesa sobre varias generaciones”, dijo. Por eso anima a los jóvenes a hablar con sus abuelos, a expresarles su cariño y hacerles saber que no son una carga. Cree que ese gesto puede marcar la diferencia. “No tienes nada que perder al decirles cuánto los amas”, aseguró.
El lado oculto de la “muerte asistida”
En Canadá, la eutanasia voluntaria representa ya el 4.7% de todas las muertes. En 2023, más de 15,000 personas eligieron terminar con su vida bajo el programa MAiD, según cifras del propio gobierno. La mayoría eran mayores de 77 años y padecían enfermedades graves o terminales, aunque un número creciente de casos corresponde a pacientes cuya vida no estaba en riesgo inmediato, sino afectada por dolencias prolongadas.
El país exige que dos profesionales médicos independientes confirmen que el solicitante cumple los requisitos, pero las cifras muestran una expansión constante. De las más de 320,000 muertes registradas en Canadá el año pasado, una de cada veinte fue resultado de la eutanasia o el suicidio asistido. La tasa nacional creció cerca del 16% en un solo año.
Una propuesta que inquieta
El debate no se detiene. El Colegio de Médicos de Quebec propuso extender la legalización de la eutanasia a menores que nacen con enfermedades graves. Según el organismo, esta práctica podría considerarse “un tratamiento adecuado” para bebés con malformaciones severas o dolores que no pueden aliviarse.
ebv
Mundo
Papa León XIV lamenta la muerte de civiles por los conflictos bélicos
El Vaticano.- El Papa León XIV volvió a hacer un llamado urgente a la paz este domingo, desde la ventana del Palacio Apostólico, durante su tradicional rezo del Ángelus.
Con preocupación por la humanidad, el Santo Padre expresó su dolor por las numerosas víctimas de la guerra, especialmente aquellos civiles inocentes que han perdido la vida en los últimos días.
“En los últimos días hemos rezado por los difuntos, entre ellos muchos que han sido asesinados en los combates y bombardeos, aunque eran civiles, niños, ancianos, enfermos”, declaró el Papa, recordando el sufrimiento de aquellos atrapados en los conflictos armados.
León XIV subrayó la necesidad de un cese inmediato al fuego como una forma de honrar la memoria de los caídos.
“Si realmente se quiere honrar su memoria, se debe cesar el fuego y comprometerse en las negociaciones”, señaló, haciendo un llamado claro a las partes en conflicto para que se comprometan a la paz a través de un diálogo constructivo.
El Santo Padre también expresó su agradecimiento y aprecio hacia aquellos que, en diferentes niveles, están trabajando en la búsqueda de soluciones pacíficas.
“Mi sincero aprecio por aquellos que, a todos los niveles, se están comprometiendo a construir la paz en las diferentes regiones marcadas por la guerra”, dijo, resaltando la importancia del esfuerzo colectivo por la reconciliación.
A lo largo de su mensaje, el Papa insistió en la urgencia de detener la violencia y abrir espacios para el diálogo.
“La paz no es un lujo, sino una necesidad imperiosa”, afirmó, recordando a los fieles que la paz no es solo un deseo, sino una responsabilidad compartida por todos los pueblos del mundo.
Papa León XIV
Con una mirada profunda y un mensaje lleno de humanidad, León XIV hizo un nuevo llamado a la comunidad internacional: cesar el fuego, poner fin a la violencia y trabajar por una paz duradera.
ARH
Mundo
Texas refuerza los derechos de los padres en la crianza
Con la Proposición 15
Dallas.— Texas incorporó en su Constitución estatal una enmienda que protege explícitamente el derecho de los padres a decidir sobre la crianza y educación de sus hijos.
La llamada Proposición 15, es conocida como la Enmienda sobre los Derechos de los Padres. Esta, consolidó en la ley fundamental del estado una prerrogativa considerada esencial por amplios sectores sociales y religiosos.
La medida, aprobada con el 72% de los votos, establece que los padres tienen el derecho de:
“Ejercer el cuidado, la custodia y el control de sus hijos, incluyendo el derecho a tomar decisiones sobre su crianza”.
También reafirma su responsabilidad de “criar y proteger” a los menores. Esto representa una garantía que entrará en vigor tras la certificación oficial del resultado por la Secretaría de Estado de Texas.
Un paso más allá de la ley estatal en Texas
Desde 2023, Texas contaba con una Declaración de Derechos de los Padres en su legislación, la cual garantizaba a los tutores acceso a la información completa sobre las actividades escolares, evaluaciones estatales y materiales educativos de sus hijos.
Sin embargo, la nueva enmienda eleva esas garantías al nivel constitucional, ofreciendo una protección más robusta frente a posibles modificaciones futuras.
De acuerdo con la Conferencia Católica de Obispos de Texas, la medida reconoce “el derecho natural de los padres a dirigir la crianza de sus hijos”.
Este posicionamiento coincide con fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, como el caso Troxel vs. Granville (2000). Este, reconoció el papel fundamental de los padres en la formación de sus hijos, aunque sin una protección explícita a nivel federal.
Derechos parentales y límites legales
La abogada Marcella Burke explicó a CNA que esta reforma “obliga a los gobiernos a reflexionar antes de adoptar medidas que afecten la crianza”. Sin embargo, precisó que el texto no otorga derechos absolutos y contempla excepciones frente a abusos o negligencias.
Más para leer: Arrancan nuevos talleres de educación para padres de familia en México
Diversos analistas destacan que este tipo de protecciones buscan equilibrar el papel del Estado en la protección de los menores con el respeto a la autoridad familiar.
Según el Pew Research Center, más de la mitad de los estados de la Unión han aprobado leyes similares. En ellas, definen el derecho de los padres a participar activamente en las decisiones médicas y educativas de sus hijos.
Se fortalece el reconocimiento de importancia de la familia
La incorporación de esta enmienda en Texas representa un nuevo capítulo en la discusión nacional sobre la relación entre la autoridad familiar, la libertad religiosa y la intervención gubernamental en la educación y el bienestar infantil.
La medida refuerza una tendencia creciente en Estados Unidos hacia el reconocimiento formal del papel de los padres como principales responsables de la formación integral de los hijos, tanto en el hogar como en las escuelas.
JAHA
Mundo
México, en la ruta del calentamiento global: la ONU advierte de calor extremo y sequías en el mundo
Ciudad de México.- Un nuevo reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que la temperatura media global del planeta superará el límite de 1.5 °C respecto a los niveles preindustriales dentro de la próxima década.
Según el documento titulado “Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025: Fuera del Objetivo” (“Emissions Gap Report 2025: Off Target”), aun si los países cumplieran cabalmente sus compromisos climáticos vigentes, el mundo se encamina hacia un aumento de entre 2,3 y 2.5 °C en el siglo XXI.
“Dada la magnitud de los recortes necesarios, el tiempo disponible y el escenario político desafiante, es muy probable que se supere 1.5 °C en la próxima década”, advierte el informe.
La brecha entre promesas y realidad
El informe del PNUMA subraya que la brecha entre lo que los países han prometido y lo que realmente están haciendo es profunda. Las estimaciones científicas muestran que en el mejor de los escenarios —cumpliendo sólo los compromisos actuales— el aumento de temperatura no se mantendría por debajo de 1.5 °C.
Por otra parte, si las políticas actuales permanecen sin cambios sustanciales, el aumento podría alcanzar los 2.8 °C para finales de este siglo.
Lee: Miles de personas sin alimentos: la ONU declara emergencia por hambruna en Sudán
“El mundo está fuera del objetivo”, señala el documento.
Implicaciones para México y las comunidades vulnerables
Aunque el reporte aborda datos globales, sus efectos se sienten de forma más intensa en regiones vulnerables —zonas costeras, islas, poblaciones rurales y países en desarrollo—.
Un aumento que supere los 1.5 °C incrementa el riesgo de olas de calor extremas, sequías prolongadas, huracanes más feroces y degradación acelerada de ecosistemas frágiles.
En México, donde ya se registran fenómenos como olas de calor, incendios forestales y sequías recurrentes, el escenario planteado por el PNUMA supone un reto añadido para la adaptación climática, la justicia ambiental y la protección de quienes menos han contribuido al problema.
“Cada décima de grado importa para las comunidades más vulnerables”, resalta el informe de la ONU.
¿Qué dicen los números?
El nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025 muestra que el planeta va rumbo a un calentamiento de entre 2.3 y 2.5 grados Celsius si todos los países cumplen sus promesas actuales.
En el reporte anterior, esa cifra era más alta: 2.6 a 2.8 grados. Es decir, la mejora existe, pero no por nuevas políticas más fuertes, sino por ajustes técnicos y factores temporales, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Un avance engañoso
El NewClimate Institute explicó que esta leve reducción “no es resultado de acciones climáticas nuevas, sino de cambios en el cálculo y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París”.
Esto significa que la supuesta mejora se esfuma en la práctica. Sin ese cambio, la temperatura seguiría aumentando casi igual que antes.
Además, para mantenernos dentro del límite de 1.5 °C, las emisiones de gases contaminantes tendrían que caer 55% para 2035, en comparación con los niveles de 2019.
Pero los compromisos actuales solo alcanzarían una reducción de 15%, de acuerdo con el Instituto de Evaluación Ambiental de los Países Bajos.
Los países que más contaminan
El informe también señala que los países del G20 generan el 77% de las emisiones mundiales y, sin embargo, la mayoría no ha presentado planes nuevos o más ambiciosos.
“El ritmo es muy lento y las metas para 2030 no se han reforzado”, advierte el NewClimate Institute.
Esta falta de compromiso global pone más presión sobre regiones vulnerables, como América Latina. México, por ejemplo, ya vive las consecuencias: sequías, incendios forestales, olas de calor y daños en la producción agrícola.
Aunque el país ha presentado metas de reducción, la implementación sigue siendo insuficiente frente a los impactos que ya están afectando comunidades rurales y zonas costeras.
Lo que no se debe pasar por alto
El Informe resume tres puntos clave que deberían preocupar —y movilizar— a todos los gobiernos:
El tiempo se acaba.
“La ventana para actuar se está cerrando rápidamente; cada año perdido multiplica los daños ya inevitables”, advierte el portal Carbon Brief.
Falta de acciones reales.
“Los compromisos existen, pero las políticas concretas no avanzan al ritmo necesario”, afirma el PNUMA.
Recuperarse será difícil.
Si el planeta supera los 1.5 °C, volver a bajar la temperatura no será automático ni rápido, advierte el Instituto PBL
México frente al desafío
Aunque el informe es global, México tiene un papel clave en la región.
Según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el país ya ha experimentado aumentos promedio de más de 1.2 °C en las últimas décadas.
Esto se traduce en mayores riesgos para la salud, menor disponibilidad de agua y más pérdidas agrícolas, afectando sobre todo a los estados del norte y del sur del país.
En el plano internacional, México ha reafirmado su compromiso con la reducción de emisiones, pero los expertos de la ONU advierten que la transición energética y el abandono de combustibles fósiles avanzan con lentitud.
Mientras tanto, las comunidades rurales, indígenas y costeras siguen siendo las más expuestas al cambio climático.
“Cada décima de grado importa para las comunidades más vulnerables”, recordó el informe del PNUMA.
GDH
Esta bacteria causa cáncer de estómago y ¡7 de cada 10 mexicanos la tienen!
Nueva normativa, sinodalidad y construcción de paz para la 119 Asamblea de Obispos de México
La unión familiar que llevó a “La Hormiga” González al título de goleo con Chivas
Lola Cortés da prioridad a su salud mental y recibe la empatía de Jolette
¿Cuáles son las principales causas de muerte infantil en México?
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
