Robert Francis Prevost: del corazón de Chicago al papado número 267 de la Iglesia Católica

Ciudad del Vaticano.— Desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, se pronunció por primera vez el nombre de León XIV. El cardenal Robert Francis Prevost, agustino de 69 años, fue elegido como el Papa número 267 de la historia de la Iglesia. Su primer mensaje fue profundamente humano.

León XIV no citó tratados ni estadísticas. Alzó la voz por una Iglesia “misionera”, una Iglesia que no se encierra, que no teme, que camina hacia el otro. “Queremos construir puentes de diálogo, estar siempre abiertos a recibir con brazos abiertos a quienes necesitan nuestra presencia, nuestra caridad, nuestro amor”, dijo con firmeza.