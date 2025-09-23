Rusia propone a Estados Unidos prolongar otro año el desarme nuclear, ¿un llamado a la paz?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso a Estados Unidos extender por un año el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III), el último acuerdo de desarme nuclear vigente entre ambas naciones, que expira el 5 de febrero de 2026.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, esta iniciativa busca fortalecer la estabilidad estratégica y evitar una nueva carrera armamentista que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar de las familias en ambos países y en el mundo.

Un gesto de responsabilidad internacional

En una reunión transmitida en vivo por televisión el 22, Putin expresó que Rusia está dispuesta a seguir cumpliendo con las limitaciones del tratado después de su vencimiento, siempre que Estados Unidos actúe de manera similar y evite acciones que puedan desestabilizar el equilibrio estratégico alcanzado.

El mandatario calificó de “erróneo” y “corto de miras” que Estados Unidos se retire del acuerdo, señalando que esto afectaría negativamente los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear.

La importancia del START III para la humanidad

El START III limita el número de armas nucleares estratégicas de cada país a un máximo de mil 550 ojivas y 700 sistemas de lanzamiento, ya sean terrestres, marítimos o aéreos.

Este acuerdo ha sido fundamental para reducir el riesgo de un conflicto nuclear y promover la paz y la seguridad internacionales.

Un llamado a la diplomacia y al diálogo

Putin también destacó que esta iniciativa podría crear un ambiente favorable para reanudar el diálogo estratégico con su homólogo Donald Trump, estancado desde hace años.

Sin embargo, advirtió que cualquier acción desestabilizadora por parte de Estados Unidos, como el despliegue de sistemas de defensa antimisiles o armamento en el espacio, podría poner en peligro los esfuerzos por mantener el statu quo en el ámbito del START.

“Reaccionaremos de la manera adecuada”, afirmó el presidente ruso, subrayando la disposición de Rusia para responder a cualquier amenaza de forma técnica y militar.

