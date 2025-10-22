Ruth Limay, la abuela de 100 años que aún va al gimnasio y vive con plenitud

Virginia Beach.- A sus 100 años de edad, la estadounidense Ruth Lemay sigue asistiendo al gimnasio tres veces por semana, acompañada de su hija Annette Parker, de 78 años.

Su historia ha conmovido a miles de personas al mostrar que la vitalidad, la familia y el respeto a la vida pueden mantenerse a cualquier edad.

Ejercicio y constancia, su fórmula de vida

¿Cómo le hace Lemay para mantener ese vigor en su centenario de vida? Entre otras cosas, la rutina de la longeva mujer incluye una hora de bicicleta estática, además de recorrer más de un kilómetro en caminata.

“Hago media hora y después otros treinta minutos más. Luego camino un poco más de un kilómetro”, relató la dama del centenario, en entrevista para Fox News.

Los días en que no acude al gimnasio, Lemay no se detiene.

“Cuando no voy al centro recreativo, camino de un extremo al otro de mi casa para mantenerme activa”, destacó, de acuerdo con declaraciones recogidas por NBC Washington.

Alimentación y disciplina con sabor familiar

Annette Parker tiene 78 años de edad, es hija de Ruth Lemay, a la que acompaña tres veces por semana al gimnasio y asegura que la longevidad de su madre no es casualidad.

“Mi madre siempre ha sido muy consciente de su alimentación y de lo que come”, aseguró Annette, en entrevista con Today.

“Me encantan las verduras. Crecí en el campo, y mi padre cultivaba de todo tipo. Siempre fueron muy buenas para mí”, destacó por su parte Lemay para Fox News.

Su dieta diaria incluye yogur sin grasa, avena, nueces, frutas y proteínas ligeras como pollo o mariscos.

Aunque, entre risas, admitió tener un gusto que no piensa abandonar.

“Mi único capricho semanal son los hot dogs. Me gustan mucho, así que me como dos”, comentó.

Una vida en movimiento, guiada por el amor

Lemay vive en su propia casa en Virginia Beach y mantuvo su independencia durante décadas. Condujo su automóvil hasta los 98 años y sigue siendo una mujer sociable que disfruta de las reuniones familiares.

De acuerdo con AOL News, estuvo casada 56 años con su esposo, quien fue quien la animó a caminar diariamente.

“Me dijo: ‘lleva al perro a pasear y yo preparo la cena’. Fue maravilloso”.

Su hija Annette la acompaña no solo por precaución, sino por admiración. Ambas asisten juntas al gimnasio, celebran cumpleaños y disfrutan los fines de semana en compañía de amigos, demostrando que el amor familiar es también una forma de cuidar la vida.

Dignidad humana que inspira

En entrevista con GB News el 15 de octubre de 2025, Lemay compartió su testimonio, en la que reveló un secreto a sus 100 años de edad: mantenerse activa física y emocionalmente.

“Estoy en muy buena salud para mi edad”, resaltó la estadounidense.

Cada rutina, cada paso y cada gesto de esta mujer de 100 años son una afirmación de respeto hacia la vida, hacia su cuerpo y hacia quienes la acompañan en el camino.

Ruth Lemay no solo representa longevidad, sino también coherencia entre los valores familiares, la disciplina y la alegría de vivir.

GDH