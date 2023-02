Se reanudan deliberaciones en juicio de García Luna

Nueva York.— Los miembros del jurado del caso por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Genaro García Luna, continuarán sus deliberaciones.

El viernes no lograron un acuerdo sobre la culpabilidad o inocencia del ex funcionario y el lunes fue día feriado en Estados Unidos, por lo que no hubo deliberación.

El viernes sus miembros volvieron a solicitar una decena de nuevas transcripciones de algunos de los testimonios escuchados desde el pasado 23 de enero.

Que no se te pase: AMLO analiza denunciar a abogado de García Luna

Entre ellos, los relacionados con el supuesto secuestro de García Luna por parte del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, que fue mencionado por varios testigos.

Además, solicitaron los justificantes necesarios para sus trabajos, y un suplente pidió permiso para tener una llamada virtual.

Cabe recordar que el veredicto final debe ser unánime.

García Luna, de 54 años, se enfrenta a cuatro acusaciones de narcotráfico y de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

En cuanto a la primera imputación, los miembros del jurado tendrán que decidir, en caso de declararlo culpable, si García Luna en 2012 abandonó la conspiración en la que participaba, por lo que podría quedar absuelto de este cargo.

JAHA