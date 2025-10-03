Seis mexicanos trasladados a prisión israelí: ¿qué les espera en Ketziot?

Washington. — En O’Fallon, Missouri, una nueva “baby box” instalada en la Estación 3 del Distrito de Protección contra Incendios permitió resguardar a un recién nacido el 13 de septiembre.

Los bomberos recuperaron al bebé en menos de un minuto y lo trasladaron al hospital más cercano para su valoración médica. El pequeño pasó luego a una familia de acogida.

La caja había sido inaugurada en julio de 2025, con la bendición de la comunidad y el apoyo del Consejo 2269 de los Caballeros de Colón.

El Gran Caballero, Tom Zangriles, expresó al National Catholic Register: “Me dio escalofríos. Nadie esperaba que sucediera tan rápido, fue sorprendente y conmovedor”.

Caballeros de Colón, impulsores del proyecto

El Consejo 2269 financió la instalación con 15 mil dólares, recaudados a través de fondos caritativos y una noche de trivia realizada en 2024.

Para Zangriles, la misión estuvo en sintonía con el compromiso de los Caballeros: “Esto está en el centro de lo que hacemos: proteger a los no nacidos y a las madres necesitadas”.

El proyecto inició hace 15 meses, cuando un miembro del cuerpo de bomberos se acercó a los Caballeros para proponer la instalación en la comunidad suburbana al noroeste de San Luis.

El área de San Luis ya contaba con varias cajas, incluida la primera en Mehlville, instalada en agosto de 2023, según reportó St. Louis Post-Dispatch.

Safe Haven Baby Boxes y el marco legal

La caja de O’Fallon forma parte de más de 300 dispositivos administrados por Safe Haven Baby Boxes, organización fundada por Monica Kelsey en Indiana.

En conferencia de prensa del 22 de septiembre, Kelsey reconoció la valentía de la madre que eligió esta vía: “Este bebé no fue abandonado. Fue entregado de manera amorosa, legal, anónima y segura”.

Kelsey también recordó que cada día entre tres y cuatro bebés son abandonados ilegalmente en Estados Unidos. Esa misma semana, en Austin, Texas, se halló un recién nacido en un contenedor de basura.

Según Safe Haven, mediante estas cajas en los últimos años, más de 60 bebés, se entregaron. La organización asegura que los dispositivos ofrecen seguridad y anonimato a las madres.

Expansión y nuevas leyes

Las leyes que autorizan estas cajas se han extendido a casi la mitad de los estados de EE.UU. desde la primera instalación en Indiana hace una década.

De acuerdo con Safe Haven Baby Boxes, actualmente 23 estados permiten la entrega anónima de recién nacidos mediante estos dispositivos. Missouri aprobó la práctica en 2022.

La legislación local autoriza entregar a bebés de hasta 90 días en estas cajas. La norma busca proteger tanto a los recién nacidos como a las madres en situación vulnerable.

Este verano, Missouri creó un fondo de 250 mil dólares para igualar donaciones privadas y fomentar la instalación de más dispositivos en comunidades interesadas.

Una iniciativa que sigue creciendo

Zangriles afirmó que los Caballeros analizarán financiar nuevas cajas en el futuro: “Otros consejos se darán cuenta de que esta es una iniciativa tan alineada con lo que somos”.

El líder comunitario también felicitó a la joven madre: “Tuvo el valor de entregar a su hijo. No es una decisión fácil de tomar”.

JAHA