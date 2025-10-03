Seis mexicanos trasladados a prisión israelí: ¿qué les espera en Ketziot?

Ciudad de México.- Seis ciudadanos mexicanos detenidos por Israel durante la operación contra la Flotilla Sumud Global fueron trasladados al puerto de Ashdod y, de ahí, serán enviados al centro de detención de Ketziot, donde enfrentarán condiciones desconocidas junto con los demás activistas capturados.
¿Qué les espera en Ketziot?
Ketziot es un complejo militar de detención en el sur de Israel. Su historial está marcado por denuncias de hacinamiento, condiciones extremas de temperatura, limitación del acceso médico y restricciones al contacto con abogados.
Al Mezan, una organización de derechos humanos, documentó que en periodos recientes los detenidos enfrentaron “negligencia médica, deshidratación y restricciones para visitas legales”.
De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, una vez lleguen al centro, los activistas serán identificados, procesados bajo normas de inmigración, y podrían ser deportados si aceptan firmar órdenes o presentarse ante tribunales migratorios.
Aquellos que rechacen firmar podrían enfrentar plazos más prolongados o audiencias adicionales.
Por su parte, el traslado a Ketziot se considera un paso rudo: es un recinto de alta seguridad, normalmente reservado para casos graves.
Para los mexicanos, esto implica incertidumbre en su estado de salud, posible aislamiento, y la urgencia de que México asegure garantías consulares y el respeto a su dignidad humana.
Reacción oficial de México: diplomacia y presión
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atribuyó a la operación israelí un carácter “lamentable”, al haber sido realizada en aguas internacionales, donde Israel carece de jurisdicción
“La SRE reitera que la asistencia humanitaria no significa la comisión de delito alguno. Constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados y es una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional”, informó en un comunicado la Cancillería mexicana, que encabeza Juan Ramón de la Fuente.
Relaciones Exteriores también reveló que se enviaron cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí solicitando explicaciones, así como acceso consular y garantías de integridad física para los connacionales.
Agregó que la embajada mexicana acudió al puerto de Ashdod para intervenir directamente.
Sheinbaum exige repatriación inmediata
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió la entrega de los mexicanos.
“Tienen que entregarlos de inmediato. No cometieron ningún delito”, declaró la mandataria mexicana.
Sheinbaum Pardo señaló que los detenidos se encuentran en el puerto de Ashdod y aún no se ha permitido el acceso consular.
“La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza”, añadió, recordando el propósito pacífico de la flotilla.
La presidenta sostuvo que México no tolerará amenazas a la vida o dignidad de sus ciudadanos en el extranjero, y demandó que Israel reconozca que una operación en aguas internacionales sobrepasa su competencia soberana.
Ciencia
Mujer vivió 117 años y la ciencia confirmó que la paz familiar alargó su vida
María Branyas Morera, reconocida como la persona más longeva del planeta hasta su fallecimiento el 19 de agosto de 2024, dejó no solo un récord de 117 años, sino también un legado científico y humano.
Investigadores descubrieron que su perfil molecular mostraba una edad biológica 23 años más joven que la cronológica, pero también que su vida estuvo marcada por la serenidad, el contacto con la familia y la ausencia de excesos.
La ciencia confirma un envejecimiento saludable
El estudio publicado en la revista Cell Reports Medicine en septiembre de 2025, con la participación de más de 40 investigadores, determinó que las células de Branyas “se comportaban como si tuvieran 94 años”.
En entrevista con BBC Mundo, el doctor Manel Esteller, jefe del grupo de Epigenética del Cáncer en el Instituto Josep Carreras, destacó que la longevidad de Branyas no fue el resultado de un solo gen, sino de la combinación de factores genéticos, hábitos saludables y una vida social activa.
“Sus genes le dieron un plus, pero fue lo que hizo después con su vida lo que le dio casi 30 años más de supervivencia”, subrayó el especialista.
Familia, estabilidad y vida sin excesos
Más allá de lo biológico, el testimonio de la propia María Branyas ante el Libro de los Récords Guinness refleja que su estilo de vida fue fundamental:
“Orden, tranquilidad, buena conexión con la familia y los amigos, contacto con la naturaleza, estabilidad emocional, falta de preocupaciones y arrepentimientos, mantener una actitud positiva y alejarse de la gente tóxica”.
Sus hábitos incluían dieta mediterránea, largos periodos de lectura, caminatas al aire libre, cuidado de su jardín y convivencia con sus perros.
Incluso superó la infección por covid-19 a los 113 años, sin presentar secuelas graves.
Una referencia mundial en longevidad
El interés científico que despertó Branyas radica en que sus células mostraron resistencia a la inflamación crónica y a enfermedades comunes en la vejez.
El estudio reveló un metabolismo lipídico altamente eficiente, con niveles bajos de colesterol dañino y altos de colesterol “bueno”.
“Su cerebro funcionaba muy bien, recordaba su niñez y canciones, se interesaba por la actualidad, y nunca mostró signos de demencia prematura”, explicó Esteller.
Sin embargo, la propia María insistía en que la longevidad no dependía solo de la ciencia.
“Creo que la longevidad también se trata de tener suerte. Suerte y buena genética”, reconoció Branyas, en entrevista difundida por el Guinness World Records en 2023.
Legado científico y humano
El caso de María Branyas abre una nueva perspectiva en la investigación del envejecimiento saludable.
Aunque expertos como Mayana Zatz, de la Universidad de São Paulo, advirtieron en Nature que “las conclusiones que se basan en un solo individuo son limitadas”, su perfil molecular se convirtió en referencia global para explorar cómo factores genéticos y de estilo de vida pueden influir en una vejez digna y con calidad.
Con el estudio del perfil molecular de la española María Branyas, la ciencia confirma que la unión familiar, los vínculos sociales sanos, la ausencia de excesos y una actitud positiva son determinantes para alcanzar un envejecimiento saludable.
Mundo
Madrid informará sobre consecuencias psicológicas del aborto
Se informará del tema en espacios públicos
Madrid. — El Ayuntamiento de Madrid aprobó una moción que obliga a los servicios municipales a difundir información sobre las consecuencias psicológicas del aborto.
La propuesta fue impulsada junto con la plataforma cívica acTÚa FAMILIA, que celebró la decisión como un avance significativo en la defensa de la vida y la salud de las mujeres.
La medida estableció que la información se brinde de forma permanente y accesible en los centros de Madrid Salud, los Espacios de Igualdad, los Centros de Atención Integral a Mujeres (CIAM), el Samur Social y mediante trabajadores sociales del Ayuntamiento. Además, deberá estar disponible en páginas web oficiales y en materiales impresos como carteles y folletos.
Durante el debate en el pleno, la concejala Carla Toscano defendió la iniciativa y destacó que su objetivo es proteger la vida y garantizar que las mujeres reciban un consentimiento informado antes de tomar decisiones trascendentes.
Su intervención fue respaldada por organizaciones ciudadanas que desde hace años piden visibilizar los efectos del aborto en la salud física y emocional de las mujeres.
Impulso desde la sociedad civil
Tras la aprobación municipal, acTÚa FAMILIA inició reuniones con representantes políticos para extender la propuesta a otros municipios.
El 29 de septiembre, su portavoz, Fuencisla Casanova, se reunió con líderes de Vox en Torrelodones y Majadahonda.
Los encuentros, calificados como productivos, mostraron sintonía entre representantes locales y la defensa del derecho a la información de las mujeres.
Consecuencias psicológicas del aborto
Según acTÚa FAMILIA, el síndrome post-aborto, es decir sus consecuencias psicológicas, son depresión, insomnio, problemas de pareja, intentos de suicidio y trastornos alimentarios. La organización denunció que en España el tema ha sido invisibilizado. Explicó que la falta de información clara vulnera el derecho de las mujeres a decidir con pleno conocimiento de los riesgos.
En ese sentido, la plataforma propuso también reforzar el consentimiento informado en los centros donde se practican abortos y destinar recursos públicos a campañas educativas.
Su objetivo es que las mujeres tengan acceso a datos verificados sobre las consecuencias del aborto antes de dar cualquier paso.
“Aborto no genera beneficios para la salud mental de las mujeres”
El psicólogo Leonardo Alvarado Zamudio, de la Fundación Choose Life, afirmó que el aborto no genera beneficios para la salud mental de las mujeres. Además, advirtió que, por el contrario, existen evidencias de consecuencias psicológicas.
Alvarado Zamudio aseguró que “sí existen trastornos psicológicos, y no hay ningún beneficio para las mujeres que abortan”.
Señaló que investigaciones científicas han documentado este riesgo “un meta análisis con más de 871 mil mujeres de Coleman demostró que el aborto aumenta un 81% el riesgo de problemas de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad, conductas suicidas. El 9.9% de estos casos se atribuye directamente al aborto”.
Contexto de México
El psicólogo Leonardo Alvarado citó información de transparencia del Secretario Ejecutivo de la Federación donde desde 2007 la Ciudad de México registra 270 mil abortos, con 13 mil 742 casos en 2023. Sobre este tema, comentó:
“Detrás de estos números hay un negocio. Clínicas privadas como Marie Stopes realizaron tan solo 51 mil abortos en 2014, superando incluso hospitales públicos”.
Mencionó que un porcentaje importante corresponde a menores de edad:
“5.1% de los abortos, 14 mil casos, son de niñas de 11 años a 17 años, muchas de ellas víctimas de violencia sexual”.
Mundo
Baby Box salva a bebé a dos meses de su instalación
Se reporta sano
Washington. — En O’Fallon, Missouri, una nueva “baby box” instalada en la Estación 3 del Distrito de Protección contra Incendios permitió resguardar a un recién nacido el 13 de septiembre.
Los bomberos recuperaron al bebé en menos de un minuto y lo trasladaron al hospital más cercano para su valoración médica. El pequeño pasó luego a una familia de acogida.
La caja había sido inaugurada en julio de 2025, con la bendición de la comunidad y el apoyo del Consejo 2269 de los Caballeros de Colón.
El Gran Caballero, Tom Zangriles, expresó al National Catholic Register: “Me dio escalofríos. Nadie esperaba que sucediera tan rápido, fue sorprendente y conmovedor”.
Caballeros de Colón, impulsores del proyecto
El Consejo 2269 financió la instalación con 15 mil dólares, recaudados a través de fondos caritativos y una noche de trivia realizada en 2024.
Para Zangriles, la misión estuvo en sintonía con el compromiso de los Caballeros: “Esto está en el centro de lo que hacemos: proteger a los no nacidos y a las madres necesitadas”.
El proyecto inició hace 15 meses, cuando un miembro del cuerpo de bomberos se acercó a los Caballeros para proponer la instalación en la comunidad suburbana al noroeste de San Luis.
El área de San Luis ya contaba con varias cajas, incluida la primera en Mehlville, instalada en agosto de 2023, según reportó St. Louis Post-Dispatch.
Safe Haven Baby Boxes y el marco legal
La caja de O’Fallon forma parte de más de 300 dispositivos administrados por Safe Haven Baby Boxes, organización fundada por Monica Kelsey en Indiana.
En conferencia de prensa del 22 de septiembre, Kelsey reconoció la valentía de la madre que eligió esta vía: “Este bebé no fue abandonado. Fue entregado de manera amorosa, legal, anónima y segura”.
Kelsey también recordó que cada día entre tres y cuatro bebés son abandonados ilegalmente en Estados Unidos. Esa misma semana, en Austin, Texas, se halló un recién nacido en un contenedor de basura.
Según Safe Haven, mediante estas cajas en los últimos años, más de 60 bebés, se entregaron. La organización asegura que los dispositivos ofrecen seguridad y anonimato a las madres.
Expansión y nuevas leyes
Las leyes que autorizan estas cajas se han extendido a casi la mitad de los estados de EE.UU. desde la primera instalación en Indiana hace una década.
De acuerdo con Safe Haven Baby Boxes, actualmente 23 estados permiten la entrega anónima de recién nacidos mediante estos dispositivos. Missouri aprobó la práctica en 2022.
La legislación local autoriza entregar a bebés de hasta 90 días en estas cajas. La norma busca proteger tanto a los recién nacidos como a las madres en situación vulnerable.
Este verano, Missouri creó un fondo de 250 mil dólares para igualar donaciones privadas y fomentar la instalación de más dispositivos en comunidades interesadas.
Una iniciativa que sigue creciendo
Zangriles afirmó que los Caballeros analizarán financiar nuevas cajas en el futuro: “Otros consejos se darán cuenta de que esta es una iniciativa tan alineada con lo que somos”.
El líder comunitario también felicitó a la joven madre: “Tuvo el valor de entregar a su hijo. No es una decisión fácil de tomar”.
Mundo
Delegación mexicana alerta de ataque a barcos con apoyo humanitario para Gaza
Ciudad de México.- La periodista mexicana Arlin Medrano (@arlinmedrano_), integrante de la flotilla internacional con ayuda para Gaza, denunció que 11 embarcaciones fueron atacadas con drones en aguas internacionales, cerca de Creta, Grecia.
“Una de nuestras embarcaciones acaba de ser atacada, nos encontramos en protocolo de seguridad, síganos porque es importante lo que suceda en los próximos minutos”, alertó Medrano a través de sus redes sociales.
De acuerdo con la comunicadora, al menos cuatro barcos resultaron dañados, entre ellos con banderas de Reino Unido, Italia y Polonia.
Aunque no se reportaron heridos, los tripulantes solicitaron contacto con la embajada de México en Grecia y comunicación con sus familiares.
Flotilla con misión humanitaria y pacífica
La Flotilla Global Sumud (GSF), que partió de Barcelona el pasado 31 de agosto, está integrada por más de 300 activistas de 44 países. Su objetivo declarado es romper el bloqueo sobre la Franja de Gaza y entregar alimentos, medicinas y otros insumos esenciales a las familias palestinas.
La misión lleva por nombre “Mientras el mundo calla, nosotros zarpamos” y cuenta con la participación de periodistas, artistas, académicos y defensores de derechos humanos.
En la delegación mexicana viajan, además de Arlin Medrano, el documentalista Carlos Pérez Osorio, la psicóloga Sol González, la fotógrafa Karen Castillo, la politóloga Dolores Pérez Lazcarro y el reportero Ernesto Ledesma.
Segundo ataque en el trayecto
La flotilla ya había reportado un primer ataque con dron cuando navegaba frente a las costas de Túnez.
“Fue una ofensiva de Israel para mantener el bloqueo naval y evitar la entrada de alimentos al territorio palestino”, declaró Karen Castillo el pasado 5 de septiembre, en entrevista con medios locales.
Aunque la Guardia Nacional tunecina desmintió la existencia de un dron, los tripulantes señalaron que la intimidación se sumaba a las dificultades del mal tiempo, que ya había provocado reparaciones en varios barcos.
Llamado urgente de los tripulantes
El más reciente ataque ocurrió al suroeste de Creta, Grecia, en aguas internacionales, donde las embarcaciones navegaban con rumbo al Mediterráneo oriental.
Medrano insistió en la necesidad de que los gobiernos garanticen protección a las personas que viajan en las flotillas con ayuda humanitaria.
“Estamos pidiendo acercamiento con la embajada de México en Grecia y seguimiento puntual de nuestras familias”, precisó la periodista.
Los tripulantes reafirmaron que su misión es estrictamente pacífica y responde al llamado de miles de familias que esperan ayuda humanitaria en Gaza.
