“Si se vence el hambre, habrá paz”: León XIV exige justicia alimentaria al mundo

ROMA, Italia.- El papa León XIV aseguró que “si se vence el hambre, habrá paz”, en un llamado urgente ante la FAO con motivo del Día Mundial de la Alimentación.
El sumo pontífice advirtió que permitir que millones de personas en el mundo pasen hambre, equivale a un “fracaso colectivo” y a una “culpa histórica” de la humanidad.
Hambre, dignidad y responsabilidad colectiva
Durante su intervención en la sede de la FAO en Roma, León XIV enfatizó que el combate al hambre es imprescindible para salvaguardar la paz y afirmar la dignidad humana.
Subrayó que en la actualidad, 673 millones de personas se acuestan sin comer, y que 2 mil 300 millones no tienen acceso a una alimentación adecuada, datos que describió no como cifras frías, sino como “vidas truncadas”.
En su discurso en español e inglés, León XIV lanzó una sentencia directa:
“Permitir que millones de personas vivan y mueran de hambre es un fracaso colectivo, una desviación ética y una culpa histórica”.
El papa culpó también a un sistema que desperdicia alimentos mientras multitudes carecen de lo más elemental.
“¿Cómo podemos seguir tolerando el desperdicio de toneladas y toneladas de comida, mientras multitudes luchan por encontrar algo que comer en la basura?”, se cuestionó el pontífice.
Para León XIV, los valores humanos —respeto, responsabilidad, solidaridad— no pueden seguir siendo consignas huecas: deben traducirse en políticas contundentes y en acción efectiva.
Hambre como arma de guerra: denuncia y mandato moral
Uno de los pasajes más álgidos del discurso fue cuando el papa León XIV condenó el uso de la comida como herramienta de conflicto.
Advirtió que en los actuales escenarios de guerra se ha reavivado esa estrategia cruel.
“El silencio de quienes mueren de hambre grita en la conciencia de todos”, dijo ante diplomáticos y representantes de organizaciones internacionales.
Reiteró que el derecho internacional humanitario prohíbe sin excepción ataques contra bienes esenciales para la subsistencia, y lamentó que ese principio esté siendo abandonado por quienes gobiernan conflagraciones.
Al dirigirse a los responsables globales, pidió medidas concretas y urgentes.
“Ha llegado el momento de asumir un compromiso renovado, que tenga un impacto positivo en la vida de quienes tienen el estómago vacío y esperan de nosotros gestos concretos que los saquen de su postración”, enfatizó.
Valores, familia y paz: una agenda para todos
El papa evocó la centralidad de la familia como núcleo de valores humanos y promotora de vida digna.
En su discurso, sostuvo que toda política alimentaria debe respetar la vida desde su inicio hasta su término natural. Su insistencia fue que no se puede hablar de progreso si muchas familias carecen de lo indispensable.
León XIV urgió a que la respuesta global al hambre ponga el rostro humano en el centro, evitando soluciones impuestas desde despachos alejados de quienes sufren.
Al mismo tiempo, advirtió contra las tentaciones autoritarias en un mundo cada vez más fragmentado, defendiéndose la cooperación como camino para preservar apoyos a los más vulnerables.
El papa hizo una mención especial al rol de la mujer como “arquitecta silenciosa de la supervivencia”, valor indispensable en familias vulnerables y comunidades empobrecidas.
Al mencionar conflictos como los de Ucrania, Gaza, Yemen o Sudán del Sur, exigió que la comunidad internacional no cierre los ojos ante quienes padecen hambre por culpa del olvido o el interés político.
Finalmente, dejó su bendición a quienes trabajan en la FAO y exhortó a no cansarse de pedir justicia alimentaria:
“El hambre tiene muchos nombres y pesa sobre toda la humanidad”.
“La vida se acompaña, no se elimina”: Obispos frente a legalización de eutanasia en Uruguay
Montevideo.— Tras la aprobación de la ley que permite la eutanasia en Uruguay, los obispos de ese país expresaron su preocupación y reafirmaron su compromiso con la defensa de toda vida humana.
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, advirtió que esta decisión legislativa abre un camino riesgoso hacia la naturalización de la muerte como salida ante el sufrimiento.
La Iglesia reafirma el valor de cada vida humana
El Senado aprobó la norma titulada “Muerte Digna”, ante ello los obispos uruguayos recordaron que la dignidad de la persona no depende de su salud, situación económica o cualquier otra condición. “Cada vida humana es única, irrepetible e insustituible”, expresaron.
Los prelados señalaron que la eutanasia fomenta una “cultura de la muerte” en un país que ya enfrenta serios problemas de salud mental y una de las tasas de suicidio más altas de la región.
Por ello, alertaron que promover la muerte como solución debilita el compromiso social con el acompañamiento, el alivio del dolor y la atención integral a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad.
La verdadera dignidad al final de la vida
En su mensaje, los obispos recordaron que morir con dignidad no significa provocar la muerte, sino permitir que el proceso natural llegue acompañado de cuidado, consuelo y amor. Señalaron que el final de la vida debe vivirse con alivio del dolor, rodeado del afecto familiar y con apoyo espiritual.
“Morir con dignidad significa morir a su tiempo natural, sin prolongar ni acortar la vida de forma innecesaria”, explicaron, subrayando la importancia de la cercanía humana y la atención médica y espiritual adecuadas.
Compromiso con una cultura del cuidado
La Conferencia Episcopal aseguró que continuará trabajando por una cultura del cuidado y la solidaridad, que promueva el valor de la vida desde su inicio hasta su término natural. Los obispos recordaron que la Constitución uruguaya y diversos tratados internacionales firmados por el país reconocen la dignidad inherente de cada persona.
Afirmaron que compartir los momentos de debilidad humana puede transformarse en una oportunidad para descubrir el sentido profundo y trascendente de la existencia. “El sufrimiento compartido nos acerca, nos humaniza y nos enseña a acompañar”, indicaron.
Ley de eutanasia y objeción de conciencia
La norma establece que los médicos y demás integrantes del equipo de salud podrán ejercer la objeción de conciencia si deciden no participar en el procedimiento.
La voz de mamá ayuda al cerebro de los bebés prematuros a madurar
Ciudad de México.- Desde un hospital neonatal en Estados Unidos, un estudio con 46 bebés prematuros mostró que escuchar grabaciones de la madre favorece el desarrollo cerebral temprano y estrechó el vínculo emocional.
Científicos de la Universidad de Stanford diseñaron un ensayo clínico aleatorio en 46 neonatos nacidos entre las semanas 24 y 31 de gestación.
Cuando los bebés estuvieron estables y pasaron de la unidad crítica a cuidados intermedios, se les asignó a dos grupos.
Uno escuchó grabaciones de su madre leyendo cuentos, durante unas 2 horas 40 minutos al día, entre las 22:00. y las 06:00
El otro grupo recibió la atención habitual sin grabaciones.
Al final, los bebés que escucharon la voz materna mostraron una madurez estructural más marcada en el fascículo arqueado izquierdo, una vía cerebral implicada en el procesamiento del habla.
Bebé en incubadora.
Específicamente, esa área mostró menor difusión media y mayor anisotropía fraccional, indicadores de mayor desarrollo neuronal.
La autora principal, Katherine Travis, afirmó que este fue el primer estudio que demuestra causalmente que la exposición temprana al habla contribuye al crecimiento cerebral en prematuros.
La mayoría de los bebés prematuros pasan semanas o meses hospitalizados y oyen menos el habla materna que si hubieran ocurrido en el útero.
Esa falta puede elevar el riesgo de retrasos en el lenguaje al compararlos con niños nacidos a término.
Este nuevo estudio sugiere que una intervención auditiva sencilla puede contrarrestar esa carencia.
Si reproducir la voz materna durante unas horas al día produce cambios cerebrales visibles, podría cambiar prácticas en unidades neonatales para estimular el lenguaje desde los primeros días.
Además, el efecto tiene dimensión emocional: muchos padres sienten que no pueden estar todo el tiempo con su bebé hospitalizado.
De acuerdo con las investigadoras, las grabaciones pueden reforzar la presencia materna y aliviar el sentimiento de ausencia.
Tensiones y retos en la investigación.
El estudio incluyó solo neonatos médicamente estables y sin anomalías mayores.
Además, la muestra fue pequeña, por lo que los resultados deben replicarse en ensayos con más participantes para confirmar su robustez.
Las investigadoras planean ampliar estudios con bebés más frágiles y explorar cómo adaptar la estimulación auditiva en entornos hospitalarios.
Hacia una práctica neonatal más humana.
Este hallazgo invita a replantear el cuidado neonatal: integrar estrategias auditivas simples, como grabaciones de la madre, podría marcar una diferencia concreta en el desarrollo cerebral de los prematuros.
Para los hospitales, la propuesta no implica tecnología compleja ni costos estratosféricos. La clave está en reconocer que aún cuando no pueden estar físicamente cada minuto con su hijo, los padres pueden contribuir mediante su voz.
Así, esta investigación representa un puente entre ciencia y humanidad: demuestra que lo sencillo —la voz de una madre al oído— puede propiciar un avance profundo en el cerebro de un bebé que llegó antes de tiempo.
Liberación histórica de presos palestinos marca el inicio de la paz entre Israel y Hamás
Gaza.- Israel liberó este lunes a casi 2 mil prisioneros palestinos, entre ellos condenados por delitos graves y detenidos sin cargos, como parte del pacto de alto al fuego acordado con Hamás.
La liberación coincide con la entrega de los últimos 20 rehenes israelíes retenidos con vida.
De acuerdo con información de El País, muchos liberados llegaron envueltos en kufiyas y con signos visibles de deterioro físico.
Según el diario argentino La Nación, Al descender de autobuses en Ramala, algunos apenas podían caminar, mientras que otros se apoyaban entre sí para avanzar hacia sus familiares.
Un canje con rostro humano y contradicciones
El acuerdo estipuló que Hamás entregaría los 20 rehenes vivos restantes, a cambio de la liberación de mil 968 prisioneros palestinos. De ese total, 154 serían deportados a Egipto de forma previa a su retorno a Palestina.
Según La Nación, dentro del grupo liberado figuran 250 prisioneros con largas condenas, incluyendo cadena perpetua, y aproximadamente mil 718 detenidos de Gaza, arrestados desde octubre de 2023. En Cisjordania, se reportaron unos }
Sin embargo, no todos los riesgos desaparecieron. Israel previamente advirtió que no permitiría celebraciones públicas como en intercambios anteriores, y distribuyó volantes amenazando con arrestos a quienes participaran en manifestaciones.
“Está listo para abrazar la libertad”
Entre quienes esperaban a sus familiares en Ramala estaba Amro Abdullá, de 24 años, esperando a su primo Rashid Omar, preso desde 2005.
“Está listo para abrazar la libertad. Quiero vivir una vida feliz, segura y en paz, sin ocupación ni restricciones” declaró Abdullá, en entrevista exclusiva con el diario El País.
En Gaza, un hospital de campaña adyacente al hospital Nasser fue habilitado para recibir a liberados y atender emergencias médicas. Familias llenaron los pasillos, algunos sin dormir ante la incertidumbre.
Tradición por la vida: obispo de Getafe bautiza a 17 niños rescatados del aborto
Getafe, España.- El obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, bautizó a 17 niños rescatados del aborto, en la parroquia de San Josemaría Escrivá, Alcorcón, en una ceremonia que reivindica la dignidad humana, la defensa de la vida y los valores de la familia,
Rescate y Bautismo: un acto de esperanza
De acuerdo con la Diócesis de Getafe, las 17 vidas fueron salvadas gracias al acompañamiento ofrecido por la Asociación Más Futuro y los Rescatadores Juan Pablo II a madres que contemplaban abortar.
Estos voluntarios brindan información, apoyo material, psicológico y espiritual en las puertas de clínicas abortistas.
El Bautismo se realizó en presencia de las familias, padrinos y voluntarios.
“Por el Bautismo, vuestros hijos no solo van a tener la vida que vosotros les habéis dado, sino la herencia de la Vida Eterna. Es decir, que la vida es algo muy serio”, destacó Monseñor García Beltrán.
Valor humano y dignidad reafirmada
“Una cultura que defiende la muerte es una cultura llamada a morir. Pero una cultura que defiende la vida está llamada a vivir. Y nosotros estamos hechos no para la muerte, sino para la vida”, subrayó el obispo en su homilía.
“La vida es del Señor. Dios mío, ¡qué milagro, qué milagro es la vida!”, agregó, recordando que cada niño tiene valor por sí mismo.
Destacó además que estos actos no solo se fundan en la fe, sino en el reconocimiento de la dignidad humana.
“No somos desechos, somos alguien”, dijo refiriéndose a los niños rescatados.
Familia, valores y acompañamiento
La diócesis de Getafe destacó que parte esencial del acto fue el reconocimiento del papel de la familia.
Los padres de estos 17 niños expresaron emoción y agradecimiento al elegir traer a sus hijos al mundo, pese a las presiones sociales, laborales o personales.
Por su parte, la Asociación Más Futuro dejó en claro que el acompañamiento a las madres no termina con el parto, sino continúa con el apoyo material, psicológico y espiritual.
A través de la Diócesis, la Asociación también invitó a los padrinos a ser referentes en valores humanos y fe, con responsabilidad.
Una tradición con peso
Según ACI Prensa, este bautismo forma parte de una tradición de más de 14 años en Getafe, durante los cuales ya han sido bautizados más de 300 niños rescatados del aborto.
El evento apunta no solo a reafirmar el compromiso de la diócesis, sino a ofrecer un testimonio vivo de que la vida, la familia y el respeto a la dignidad humana siguen siendo valores centrales.
