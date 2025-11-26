Suicidio asistido no avanza en Europa del Este

Liubliania.— El 23 de noviembre de 2025 los ciudadanos de Eslovenia rechazaron la legalización del suicidio asistido. Con un 53.4 % de votos en contra y 46.6 % a favor, la propuesta quedó derogada.

La ley, aprobada por el Parlamento en julio, habría permitido que adultos con enfermedad terminal o sufrimiento intolerable solicitaran asistencia médica para morir, siempre que dos médicos independientes aprobaran la solicitud y se comprobara competencia mental del paciente.

La ley no entrará en vigor y la constitucionalidad del derecho a morir con asistencia quedó nuevamente en suspenso, al menos durante un año, según las normas que regulan los referéndums vinculantes en ese país.

Argumentos detrás del rechazo: ética, medicina y apoyo social

Los sectores que impulsaron el voto negativo señalaron riesgos éticos, ambigüedades legales y posibles presiones sobre personas vulnerables.

Médicos de distintos colegios profesionales advirtieron que términos como “sufrimiento insoportable” o “enfermedad terminal” carecían de definiciones estandarizadas. Esa falta de precisión podía generar decisiones médicas difíciles de evaluar con criterios uniformes.

Varios especialistas insistieron en fortalecer los cuidados paliativos y los servicios de apoyo social antes de introducir mecanismos que involucraran la intervención directa del Estado y del personal sanitario en procesos de muerte asistida. Aleš Primc, uno de los líderes de la campaña, declaró después del referéndum que “la compasión ha triunfado”.

Eslovenia se mantiene en mayoría europea en favor de la vida

El rechazo en las urnas marcó un punto relevante dentro de la conversación europea sobre el final de la vida. La decisión no solo detuvo temporalmente la legislación nacional, sino que también reordenó la discusión pública hacia la atención, el acompañamiento y los cuidados médicos disponibles para personas con enfermedades terminales.

Para distintos analistas locales, este resultado mostró que una parte importante de la población eslovena priorizó fortalecer sistemas de cuidado antes que modificar la legislación penal sobre la muerte asistida.

El voto en contra situó a Eslovenia dentro del grupo mayoritario de países europeos que mantienen prohibido el suicidio asistido. Ese grupo incluye a Irlanda, Polonia, Hungría, Italia, Dinamarca, Rumania, Bulgaria y Croacia, entre otros.

La decisión eslovena se interpretó como un recordatorio de que, aun en Europa Occidental, las reformas sobre el final de la vida encuentran límites culturales, éticos y jurídicos.

El caso esloveno también subrayó la importancia de la participación ciudadana en temas sensibles. El referéndum validó la idea de que decisiones vinculadas al valor de la vida humana requieren deliberación pública amplia y no solo negociación parlamentaria.

Cuidados paliativos, la propuesta alternativa

Diversos observadores señalaron que el voto reflejó preocupaciones sobre dilemas clínicos, la protección de personas vulnerables y los riesgos de interpretaciones amplias de conceptos como “sufrimiento insoportable”.

La reacción social posterior al rechazo fortaleció la expectativa de impulsar mejoras en cuidados paliativos. Además de atención domiciliaria y apoyo psicológico para familias que acompañan procesos terminales.

Para organizaciones médicas y comunitarias, el resultado significó una oportunidad para poner en el centro políticas que fortalezcan la calidad de vida.

En Eslovenia, la votación generó conversaciones sobre la vulnerabilidad, el dolor y la responsabilidad colectiva hacia quienes enfrentan enfermedades avanzadas.

Diversas organizaciones locales señalaron que el debate fortaleció la reflexión sobre el valor de la vida, la importancia del apoyo familiar y la necesidad de servicios de salud que acompañen a las personas con dignidad durante sus últimas etapas.

