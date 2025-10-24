Suspenden adopción animal para protegerlas de supersticiones

Madrid. — Durante la temporada de Halloween y Día de Muertos, distintas autoridades y organizaciones reforzaron las medidas de protección hacia los animales, especialmente los gatos negros, ante el riesgo de maltrato o uso en rituales.
En España, el Ayuntamiento de Tarrasa decidió suspender la adopción de gatos negros desde octubre y hasta el 10 de noviembre.
La medida busca evitar que los felinos fueran utilizados en prácticas esotéricas o supersticiosas durante estas fechas.
El consistorio explicó en un comunicado oficial que la decisión se tomó “siguiendo el criterio de prudencia aplicado por diversas entidades de protección animal”, con el propósito de “prevenir posibles situaciones de riesgo para estos animales derivadas de supersticiones o usos irresponsables”.
El gobierno local restringió los procesos de adopción y acogida en su Centro de Animales Domésticos, salvo en casos justificados y evaluados por su equipo técnico. “La medida no implica discriminación alguna, sino una protección adicional orientada a garantizar su bienestar”, detalló la autoridad municipal.
México también advierte sobre rituales con animales
En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre un incremento de casos de maltrato y sacrificio de animales de compañía durante las celebraciones de Día de Muertos.
La dependencia informó que estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local. A través de comunicados en redes sociales, la SSC exhortó a los ciudadanos a mantener a sus mascotas dentro del hogar y a reportar cualquier sospecha de maltrato o desaparición al número 55 5208 9898 o mediante la Unidad de Contacto del secretario.
“Cuidar a los compañeros de vida es una responsabilidad compartida”, expresó la autoridad capitalina al recordar que los animales dependen totalmente de sus cuidadores para su seguridad y bienestar.
Supersticiones históricas y educación social
Las supersticiones que asocian a los gatos negros con la mala suerte o la brujería tienen un origen medieval. En ese entonces, según los registros, indican que durante la Edad Media se creía que los felinos negros eran símbolo de poderes ocultos o malignos.
Estas ideas sobrevivieron a los siglos y aún influyen en actitudes de miedo o rechazo hacia los animales negros. En redes sociales, la organización Animalitos en Espera pidió no dar en adopción gatos o perros de color negro durante Halloween y Día de Muertos. Cada año, señaló, aumentaban los reportes de animales abandonados tras estas festividades.
Autoridades piden protección para animales de compañía
Durante octubre y noviembre, las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre el aumento de riesgos para animales de compañía como perros y gatos.
La Policía capitalina informó que los casos de maltrato y sacrificio asociados a rituales relacionados con el Día de Muertos solían incrementarse en esta temporada.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local.
La dependencia llamó a la población a mantener a los animales dentro del hogar y evitar que salgan sin supervisión.
Maltrato animal y libertad religiosa en México
El Código Penal capitalino, en sus artículos 350 Bis y 350 Ter, sanciona los actos de crueldad o maltrato hacia cualquier especie animal. Lo anterior, incluso cuando ocurren en contextos rituales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que estas normas no vulneran la libertad religiosa, ya que su finalidad es proteger a los seres sintientes.
En el estado de Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales castiga con prisión de seis meses a tres años, además de multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), el uso de animales en rituales.
Libertad religiosa no protege maltrato animal
Cereza, la perrita en cinta que sobrevivió a la explosión en Iztapalapa
Un milagro en la tragedia
Ciudad de México. — La tragedia en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó un saldo doloroso de víctimas humanas, pero también mostró historias de resistencia animal. Una de ellas fue la de Cereza, una perrita en cinta que sobrevivió a la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre.
De acuerdo con cifras oficiales, el siniestro provocó la muerte de ocho personas y dejó 94 lesionados. Además, varias viviendas y vehículos resultaron dañados por el fuego y la onda expansiva.
El rescate de Cereza
La organización de protección animal Huellitas, amor sin fronteras Ana Silvia Díaz F reportó el hallazgo de la perrita en inmediaciones de la zona afectada. El animal presentaba quemaduras y signos de shock.
En sus redes sociales, la agrupación compartió que Cereza mostraba señales de haber tenido un hogar: “Creemos que tenía dueño, se ve que es una perrita de casa”, señalaron.
Cesárea de emergencia y nacimiento de cachorros
Debido a la gravedad de su estado, Cereza fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria. Ahí, los especialistas realizaron una cesárea de emergencia al detectar sufrimiento fetal.
El procedimiento resultó en el nacimiento de cinco cachorros prematuros. Tanto la madre como sus crías sobrevivieron, aunque los veterinarios reportaron que permanecen en condición delicada y bajo supervisión médica.
La fundadora de la organización, Ana Silvia Díaz, explicó que el pronóstico de Cereza es “reservado”. La perrita requiere cirugías adicionales para atender las quemaduras, además de estudios para descartar intoxicación por gases o fracturas internas.
Otros animales afectados
La misma agrupación informó que no fue el único caso. Tras la explosión también localizaron una paloma con múltiples heridas, un perro con la nariz quemada y un gato con lesiones por fuego.
Estos hallazgos reflejaron la magnitud del siniestro, que afectó no solo a la población humana, sino también a animales que habitaban en la zona.
Apoyo ciudadano y cuidados médicos
Ante los altos costos médicos, la organización lanzó un llamado a la ciudadanía para recaudar fondos. Publicaron cuentas bancarias y una dirección de PayPal en sus canales oficiales.
En redes sociales, usuarios compartieron mensajes de aliento para Cereza y sus cachorros, resaltando el valor de la labor de los rescatistas.
Contexto del siniestro en Iztapalapa
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que la explosión ocurrió tras la volcadura de una pipa de gas LP. Informó que la Fiscalía capitalina realiza los peritajes correspondientes para esclarecer las causas.
El incendio se extendió rápidamente, dañando casas y vehículos cercanos. Bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante horas para sofocar el fuego y atender a las víctimas.
“CURP” de mascotas sin multas: CDMX aclara dudas
Ciudad de México.- El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), mejor conocido como la “CURP para mascotas”, no tiene una fecha límite de inscripción ni genera multas automáticas.
“El registro está abierto de forma permanente, no hay una fecha límite ni tampoco sanciones por no hacerlo”, aclaró Ana Villagrán Villasana, titular de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), en entrevista con El Universal.
¿En qué consiste la CURP para mascotas?
“No hay un policía que te va a multar en la calle por no tener a tu mascota registrada en el RUAC”, precisó Villagrán.
¿En qué consiste la CURP para mascotas?
Desde su lanzamiento en 2024, este padrón busca fortalecer la protección y trazabilidad de perros y gatos que habitan en la Ciudad de México.
El trámite es gratuito y se puede realizar en línea a través del sitio ruac.cdmx.gob.mx, con Llave CDMX o mediante un correo electrónico y contraseña.
El procedimiento solicita datos básicos del tutor y del animal, así como tres fotografías (frontal, lateral y con el dueño).
Al concluir, se genera una credencial digital con código QR, nombre del animal y número de identificación.
Sanciones y multas, ¿cuándo se aplican?
Villagrán enfatizó que el RUAC no implica persecución ni sanciones inmediatas.
“El objetivo es promover la tenencia responsable y garantizar el bienestar animal, no castigar a nadie”, puntualizó.
Aunque la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México contempla posibles sanciones económicas en ciertos casos, estas se aplican únicamente si lo determina una autoridad tras un proceso formal.
Las multas pueden ir de los 2 mil 375 hasta los 3 mil 394 pesos, y en situaciones graves podría haber arresto de hasta 36 horas, pero solo con orden judicial.
Proceso sin restricciones
El RUAC puede ser útil para localizar mascotas extraviadas, comprobar propiedad en litigios y acceder a campañas de vacunación o esterilización organizadas por el gobierno capitalino.
A la fecha, más de 137 mil animales de compañía han sido registrados, pero el proceso sigue abierto sin restricciones.
“No hay límite de tiempo, es una política de largo plazo”, reiteró Villagrán.
Pasos para inscribir a tu mascota en el RUAC
- Ingresa a ruac.cdmx.gob.mx.
- Regístrate con Llave CDMX o correo electrónico.
- Completa los datos de tutor y mascota.
- Sube tres fotos del animal.
- Descarga la credencial digital.
Más para leer: Baterías de litio: el reto ambiental que enfrenta la CDMX con la movilidad eléctrica
JAHA
