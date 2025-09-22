Texas aprueba ley; hombres biológicos no podrán ingresar a baños de mujeres

Texas.— En Texas, Estados Unidos, fue firmada una norma que busca garantizar la seguridad y la privacidad de mujeres y niñas en espacios íntimos como baños, vestuarios, duchas, prisiones y refugios para víctimas de violencia. La Ley de Privacidad de las Mujeres de Texas (Texas Women’s Privacy Act) fue firmada por el gobernador Greg Abbott, en lo que considera un paso decisivo para la protección de la dignidad femenina.

Ley con sentido de seguridad pública

El gobernador Abbott aseguró que se trata de una medida de sentido común orientada a la seguridad pública. La disposición prohíbe que hombres ingresen a baños de mujeres, con la finalidad de blindar a mujeres y niñas frente a situaciones que puedan ponerlas en riesgo en lugares donde son más vulnerables.

No ceder a la izquierda progresista

El senador texano Mayes Middleton, impulsor de la iniciativa, dijo que Texas no cede ante los delirios de identidad de género de la izquierda progresista.

“Ya no habrá hombres haciéndose pasar por mujeres en espacios privados femeninos”, advirtió.

Protección en todos los ámbitos

Por su parte, Mary Elizabeth Castle, directora de Relaciones Gubernamentales de Texas Values, afirmó que después de siete años de esfuerzos se alcanzó una victoria significativa. Subrayó que la norma permitirá a las mujeres y niñas desenvolverse con mayor tranquilidad en su vida diaria, ya sea en la escuela, en un centro deportivo o en un lugar de trabajo.

Señaló que La aplicación de esta ley no se limita a espacios escolares. También cubre prisiones, instalaciones deportivas, centros de trabajo y refugios destinados a mujeres víctimas de violencia doméstica. “El objetivo central es que ninguna mujer o niña tenga que mirar por encima del hombro para sentirse segura en un baño, un vestuario o una ducha”.

Seguridad para todas las mujeres

Mientras, Sarah Beth Nolan, consejera legal de Alliance Defending Freedom, consideró que la ley asegura la protección de las mujeres en cualquier circunstancia. Señaló que la medida salvaguarda desde a una niña en edad escolar hasta a una mujer privada de la libertad o a una trabajadora, todas con el derecho a mantener resguardada su privacidad.

Nolan aseguró que esta norma, las mujeres podrán sentirse resguardadas en actividades cotidianas como estudiar, trabajar o hacer deporte.

