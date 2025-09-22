Texas aprueba ley; hombres biológicos no podrán ingresar a baños de mujeres

Texas.— En Texas, Estados Unidos, fue firmada una norma que busca garantizar la seguridad y la privacidad de mujeres y niñas en espacios íntimos como baños, vestuarios, duchas, prisiones y refugios para víctimas de violencia. La Ley de Privacidad de las Mujeres de Texas (Texas Women’s Privacy Act) fue firmada por el gobernador Greg Abbott, en lo que considera un paso decisivo para la protección de la dignidad femenina.
Ley con sentido de seguridad pública
El gobernador Abbott aseguró que se trata de una medida de sentido común orientada a la seguridad pública. La disposición prohíbe que hombres ingresen a baños de mujeres, con la finalidad de blindar a mujeres y niñas frente a situaciones que puedan ponerlas en riesgo en lugares donde son más vulnerables.
No ceder a la izquierda progresista
El senador texano Mayes Middleton, impulsor de la iniciativa, dijo que Texas no cede ante los delirios de identidad de género de la izquierda progresista.
“Ya no habrá hombres haciéndose pasar por mujeres en espacios privados femeninos”, advirtió.
Protección en todos los ámbitos
Por su parte, Mary Elizabeth Castle, directora de Relaciones Gubernamentales de Texas Values, afirmó que después de siete años de esfuerzos se alcanzó una victoria significativa. Subrayó que la norma permitirá a las mujeres y niñas desenvolverse con mayor tranquilidad en su vida diaria, ya sea en la escuela, en un centro deportivo o en un lugar de trabajo.
LEE Usuarios respaldan actuar de policía en caso de persona trans en el Metro
Señaló que La aplicación de esta ley no se limita a espacios escolares. También cubre prisiones, instalaciones deportivas, centros de trabajo y refugios destinados a mujeres víctimas de violencia doméstica. “El objetivo central es que ninguna mujer o niña tenga que mirar por encima del hombro para sentirse segura en un baño, un vestuario o una ducha”.
Seguridad para todas las mujeres
Mientras, Sarah Beth Nolan, consejera legal de Alliance Defending Freedom, consideró que la ley asegura la protección de las mujeres en cualquier circunstancia. Señaló que la medida salvaguarda desde a una niña en edad escolar hasta a una mujer privada de la libertad o a una trabajadora, todas con el derecho a mantener resguardada su privacidad.
Nolan aseguró que esta norma, las mujeres podrán sentirse resguardadas en actividades cotidianas como estudiar, trabajar o hacer deporte.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Mundo
León XIV: Continuidad en actitud de acogida pero nuevas reformas en la Iglesia son ‘improbables’
Vaticano.— En una entrevista biográfica publicada el 18 de septiembre de 2025, el papa León XIV delineó las bases de su pontificado: continuidad en la actitud de apertura a realidades complejas y polémicas pero dentro del marco doctrinal, rechazo a la politización litúrgica y una aproximación pastoral pero cautelosa a temas sociales polarizantes.
El pontífice estadounidense subrayó que bajo su liderazgo se dará prioridad a la consolidación de los cambios iniciados por Francisco pero que nuevas reformas de la Iglesia “son improbables”.
León XIV avaló explícitamente Fiducia Supplicans, el documento que permite bendiciones a personas homosexuales, pero advirtió contra cualquier intento de convertirlas en actos sacramentales. “No busca una forma de ritualizar”, aclaró, alineándose con las acotaciones previas de la Santa Sede.
Sobre la inclusión, citó el lema de Francisco: “Todos están invitados a entrar; pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica. Invito a una persona porque es un hijo o una hija de Dios”.
LEE Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
Añadió que “los individuos serán aceptados y recibidos”, pero descartó cambios doctrinales: “Me parece muy improbable que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio”.
Respecto al rol de la mujer, el Papa confirmó que seguirá nombrando mujeres en puestos de liderazgo, pero desestimó cualquier avance hacia la ordenación diaconal. Planteó si es realmente una opción invitar a las mujeres a “clericalizarse”, y qué cosas podría resolver esa decisión. Anunció que esperará los resultados de los grupos de estudio vaticanos antes de tomar decisiones: “Caminaremos con eso y veremos qué resulta”.
Uno de sus señalamientos más contundentes fue sobre la liturgia preconciliar: “Se ha convertido en una herramienta política”. Advirtió que “algunos usan la liturgia como excusa para promover otros temas”. Aunque no anunció prohibiciones, confirmó que revisará el tema pronto: “Pronto se presentará una oportunidad para tratarlo”.
Al abordar el conflicto en Gaza, reconoció que “la palabra genocidio se está usando cada vez más”, pero aclaró que la Santa Sede no emitirá una declaración oficial al respecto por ahora. “Hay una definición muy técnica de lo que podría ser un genocidio”, matizó, citando que incluso grupos israelíes de derechos humanos han usado el término.
Sobre política estadounidense, León XIV se desmarcó de la conflictividad ideológico-partidista: “No tengo planeado involucrarme en la política partidista”; sin embargo, apoyó la postura de Francisco sobre migración y elogió a los obispos estadounidenses que criticaron las políticas del mandatario Trump para aplicar mano dura y segregación a los migrantes.
El Papa también abordó la crisis financiera del Vaticano y aunque dijo que el tema “no le quita el sueño” valoró Praedicate Evangelium como un instrumento positivo de cambio interno de la Curia romana. Finalmente admitió que aún hay áreas por mejorar, especialmente para evitar que los dicasterios trabajen “de forma aislada”.
En el libro se adelanta su compromiso con las víctimas de abusos, exigiendo “sensibilidad y compasión auténticas”, al igual que también con la presunción de inocencia de los acusados.
En un tema sumamente esperado de su reflexión, León XIV criticó la Inteligencia Artificial por dificultar la experiencia de Dios: “Si la Iglesia no alza la voz, el peligro es que el mundo digital siga su propio camino y nos convirtamos en peones”.
Rechazó y desautorizó que se utilice su imagen o identidad para crear un avatar virtual de IA para “sostener audiencias pontificias virtuales” y reflexionó sobre el papel de inversionistas y dueños de servidores y algoritmos de la IA que pudiera caer en la tentación de crear un “mundo falso” sin que la gente consumidora de esas herramientas pueda hacer mucho para contrarrestarlo.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Mundo
El papa León XIV defiende la dignidad humana de los desplazados de Gaza
Ciudad de El Vaticano.- En medio del escalamiento bélico en la Franja de Gaza, el papa León XIV lanzó un llamado urgente al respeto de la vida, la dignidad humana y al alto al fuego, tras denunciar el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas que huyen del conflicto.
Lee: “No pudieron callar su voz y decidieron arrebatarle la vida”, así recuerdan influencers a Charlie Kirk
Un desplazamiento “una vez más forzado”
“Transmito mi profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, y una vez más se ha visto desplazado de su tierra de manera forzada”, manifestó el pontífice, durante su audiencia general en el Vaticano.
Con esta frase, León XIV subrayó que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una repetición de violaciones al respeto humano y al derecho de toda persona de no ser obligada a abandonar su hogar sin garantías.
La petición de alto al fuego como defensa de la vida
El papa hizo también un claro llamado al fin de las hostilidades.
“Renuevo mi llamamiento a un alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada, y a que se respete plenamente el derecho humanitario internacional”, resaltó el líder de la Iglesia Católica.
De acuerdo con la agencia Reuters, León XIV insistió en que la guerra pone en riesgo a familias enteras, incluidos los más vulnerables: niños, ancianos y enfermos, a quienes el conflicto ha dejado sin refugio seguro ni acceso garantizado a asistencia humanitaria.
Dignidad, valores y respeto ante la tragedia
El papa León XIV recordó que cada ser humano tiene un valor inviolable, más allá de fronteras o enfrentamientos.
Reclamó un compromiso global para proteger la vida, conservar la unidad familiar y evitar que el miedo transforme la guerra en normalidad.
“Invito a todos a unirse a mi sentida oración para que pronto amanezca una era de paz y justicia”, señaló el sumo pontífice.
Estas palabras buscan fortalecer el componente humano de la solidaridad, recordando que los valores como el respeto, la empatía y la justicia deben prevalecer incluso en los momentos más oscuros.
Contexto del conflicto y efectos humanitarios
Desde el segundo día de la ofensiva terrestre israelí contra Ciudad de Gaza, cientos de miles de personas han huido hacia el sur del territorio para escapar de bombardeos y combates intensos.
Israel abrió corredores humanitarios temporales con la declaración de que los civiles deben dirigirse hacia zonas seguras al sur, aunque organismos internacionales advierten que esto puede equivaler a desplazamiento masivo forzado cuando no se respetan las condiciones de protección.
La situación en las rutas de evacuación, así como en los refugios establecidos, refleja escasez de alimentos, agua, medicinas y condiciones sanitarias precarias.
Las familias que se mueven cargan lo imprescindible, muchas veces separadas en el caos del éxodo.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Mundo
“No pudieron callar su voz y decidieron arrebatarle la vida”, así recuerdan influencers a Charlie Kirk
Ciudad de México.— La muerte de Charlie Kirk, líder juvenil y defensor de la familia, sigue generando reacciones en diversos sectores. El artista puertorriqueño de música urbana cristiana Jaydan y el activista colombiano Jonathan Silva coincidieron en que su legado permanecerá vivo y más vigente que nunca entre quienes lo escuchaban y seguían.
Charlie Kirk, activista conservador y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, fue asesinado de un tiro mientras hablaba en un evento en una universidad de Utah.
La voz que no pudieron silenciar
Tras el asesinato, Jaydan expresó que a Kirk no pudieron callar su voz, así que decidieron arrebatarle la vida.
“Una de las voces más firmes en favor de la familia, en favor de la libertad de expresión, en favor de los valores, en favor de pensar distinto y no permitir que te impongan ningún ideal por moda, por agenda o porque un artista lo dice”, dijo.
Jaydan expresó que representaba una amenaza para quienes promueven la cultura de la cancelación y buscan limitar la libertad de expresión. Recordó que Kirk jamás perdió un debate y que su influencia crecía en la misma medida en que aumentaban los intentos de desacreditarlo.
LEE Condenan asesinato de Charlie Kirk, joven padre y defensor de la vida
“Ese era Charlie Kirk, un hombre que defendía pacíficamente sus ideas y que con apenas 31 años ya había formado una familia. Le arrebataron la vida por no ceder ante la imposición de ideologías. Su asesinato no es solo una tragedia, es un reflejo de la hipocresía de una sociedad que pide tolerancia pero no admite la diferencia”, expresó.
El cantante portorriqueño señaló que, aunque Kirk ya no esté físicamente, su mensaje se multiplicará y su misión trascenderá a través de sus escritos y conferencias.
Inspiración desde Colombia
Por su parte, el activista colombiano Jonathan Silva afirmó que la partida de Kirk debe convertirse en motivo de inspiración para continuar la defensa de los valores y la libertad. Recordó que el activista estadounidense levantó su voz contra el aborto, la ideología de género y el adoctrinamiento en las escuelas, además de enfrentar a grandes corporaciones que promovían tratamientos en menores.
Silva agregó que Kirk no guardó silencio ante regímenes y movimientos que imponen una sola forma de pensar. “Se enfrentó a dictaduras ruidosas y multicolor que persiguen a quienes no comparten su visión. Por eso su muerte duele, pero también motiva a seguir la lucha que él inició”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Mundo
24 años después del 11-S, la memoria persiste y la tolerancia se desvanece
Nueva York.— Han pasado 24 años desde aquel 11 de septiembre que cambió la historia de Estados Unidos y del mundo. Sin embargo, el eco de las sirenas, las imágenes de humo y el vacío en miles de familias siguen presentes. El recuerdo de las víctimas se entrelaza hoy con un nuevo clima social marcado por la violencia, el odio y una sociedad con menos paciencia para el diálogo.
Ceremonias que vuelven a unir la memoria
En Nueva York, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania, miles de personas se reunieron para conmemorar a las casi 3 mil víctimas de los ataques. El sonido de las campanas, los minutos de silencio y la lectura de nombres volvieron a llenar los espacios donde hace más de dos décadas la tragedia dejó heridas profundas.
En la zona cero, familiares levantaron fotografías de sus seres queridos y compartieron recuerdos. Zoe Doyle, hija de un corredor bursátil fallecido, relató que su familia fundó una organización que ha construido 16 escuelas en Sudáfrica y alimenta a miles de niños cada día, un ejemplo de cómo el dolor puede transformarse en servicio.
Melissa Pullis recordó entre lágrimas a su esposo Edward, quien murió en las torres. Este año, dijo, el duelo es más difícil porque dos de sus hijos están próximos a casarse. “No puedes llevar a tu princesa al altar. Te extrañamos todos los días. Siempre diremos tu nombre y siempre lucharemos por la justicia”.
LEE Condenan asesinato de Charlie Kirk, joven padre y defensor de la vida
Recuerdos en Virginia y Pensilvania
En el Pentágono, los 184 hombres y mujeres que perdieron la vida fueron honrados en un acto solemne al que acudió el presidente Donald Trump, civiles y militares. En paralelo, en Shanksville se rindió homenaje a los pasajeros del vuelo 93, quienes intentaron evitar que el avión cumpliera su objetivo, ofreciendo su vida en un campo de Pensilvania.
En todo el país, voluntarios aprovecharon la fecha como un día nacional de servicio. Colectas de alimentos, limpiezas comunitarias y campañas de donación de sangre recordaron que la solidaridad es la mejor respuesta ante el dolor colectivo.
Entre la unidad y la violencia de hoy
El aniversario llega en un contexto de tensiones políticas y sociales que marcan la actualidad. El asesinato de Charlie Kirk en Utah, ocurrido la víspera de la conmemoración, obligó a reforzar la seguridad en Nueva York.
Hace 24 años, el 11-S sacudió al mundo y despertó un espíritu de unidad entre ciudadanos que compartían el mismo duelo. Hoy, en contraste, la polarización y el odio parecen ocupar un lugar central en la vida pública, un recordatorio de que el miedo y la violencia siguen presentes bajo otras formas.
El legado y la lección pendiente
Los ataques del 11 de septiembre cobraron la vida de 2,977 personas y marcaron el inicio de conflictos que costaron la vida a cientos de miles de civiles y militares. A pesar de las guerras, las fronteras más duras y las políticas de seguridad, la amenaza de la violencia no ha desaparecido.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Avance médico devuelve confianza y autonomía a personas con Parkinson
Texas aprueba ley; hombres biológicos no podrán ingresar a baños de mujeres
Buenismo, moralización y la paz tiránica
Desarrollan estudiantes mexicanos estetoscopio con IA: detecta males cardiacos
“Familias sin miedo”; transforman edificios dañados en hogares dignos
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
CDMXhace 3 días
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
-
Méxicohace 3 días
La cultura de la violencia se aprende; especialistas urgen sustituirla por cultura de paz en escuelas
-
Méxicohace 3 días
¿Qué hay detrás del borrador de la ONU sobre el consumo de drogas?, expertos lo explican
-
Cienciahace 3 días
Julieta Fierro partió hacia las estrellas