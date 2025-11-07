Texas refuerza los derechos de los padres en la crianza

Dallas.— Texas incorporó en su Constitución estatal una enmienda que protege explícitamente el derecho de los padres a decidir sobre la crianza y educación de sus hijos.
La llamada Proposición 15, es conocida como la Enmienda sobre los Derechos de los Padres. Esta, consolidó en la ley fundamental del estado una prerrogativa considerada esencial por amplios sectores sociales y religiosos.
La medida, aprobada con el 72% de los votos, establece que los padres tienen el derecho de:
“Ejercer el cuidado, la custodia y el control de sus hijos, incluyendo el derecho a tomar decisiones sobre su crianza”.
También reafirma su responsabilidad de “criar y proteger” a los menores. Esto representa una garantía que entrará en vigor tras la certificación oficial del resultado por la Secretaría de Estado de Texas.
Un paso más allá de la ley estatal en Texas
Desde 2023, Texas contaba con una Declaración de Derechos de los Padres en su legislación, la cual garantizaba a los tutores acceso a la información completa sobre las actividades escolares, evaluaciones estatales y materiales educativos de sus hijos.
Sin embargo, la nueva enmienda eleva esas garantías al nivel constitucional, ofreciendo una protección más robusta frente a posibles modificaciones futuras.
De acuerdo con la Conferencia Católica de Obispos de Texas, la medida reconoce “el derecho natural de los padres a dirigir la crianza de sus hijos”.
Este posicionamiento coincide con fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, como el caso Troxel vs. Granville (2000). Este, reconoció el papel fundamental de los padres en la formación de sus hijos, aunque sin una protección explícita a nivel federal.
Derechos parentales y límites legales
La abogada Marcella Burke explicó a CNA que esta reforma “obliga a los gobiernos a reflexionar antes de adoptar medidas que afecten la crianza”. Sin embargo, precisó que el texto no otorga derechos absolutos y contempla excepciones frente a abusos o negligencias.
Diversos analistas destacan que este tipo de protecciones buscan equilibrar el papel del Estado en la protección de los menores con el respeto a la autoridad familiar.
Según el Pew Research Center, más de la mitad de los estados de la Unión han aprobado leyes similares. En ellas, definen el derecho de los padres a participar activamente en las decisiones médicas y educativas de sus hijos.
Se fortalece el reconocimiento de importancia de la familia
La incorporación de esta enmienda en Texas representa un nuevo capítulo en la discusión nacional sobre la relación entre la autoridad familiar, la libertad religiosa y la intervención gubernamental en la educación y el bienestar infantil.
La medida refuerza una tendencia creciente en Estados Unidos hacia el reconocimiento formal del papel de los padres como principales responsables de la formación integral de los hijos, tanto en el hogar como en las escuelas.
México, en la ruta del calentamiento global: la ONU advierte de calor extremo y sequías en el mundo
Ciudad de México.- Un nuevo reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que la temperatura media global del planeta superará el límite de 1.5 °C respecto a los niveles preindustriales dentro de la próxima década.
Según el documento titulado “Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025: Fuera del Objetivo” (“Emissions Gap Report 2025: Off Target”), aun si los países cumplieran cabalmente sus compromisos climáticos vigentes, el mundo se encamina hacia un aumento de entre 2,3 y 2.5 °C en el siglo XXI.
“Dada la magnitud de los recortes necesarios, el tiempo disponible y el escenario político desafiante, es muy probable que se supere 1.5 °C en la próxima década”, advierte el informe.
La brecha entre promesas y realidad
El informe del PNUMA subraya que la brecha entre lo que los países han prometido y lo que realmente están haciendo es profunda. Las estimaciones científicas muestran que en el mejor de los escenarios —cumpliendo sólo los compromisos actuales— el aumento de temperatura no se mantendría por debajo de 1.5 °C.
Por otra parte, si las políticas actuales permanecen sin cambios sustanciales, el aumento podría alcanzar los 2.8 °C para finales de este siglo.
“El mundo está fuera del objetivo”, señala el documento.
Implicaciones para México y las comunidades vulnerables
Aunque el reporte aborda datos globales, sus efectos se sienten de forma más intensa en regiones vulnerables —zonas costeras, islas, poblaciones rurales y países en desarrollo—.
Un aumento que supere los 1.5 °C incrementa el riesgo de olas de calor extremas, sequías prolongadas, huracanes más feroces y degradación acelerada de ecosistemas frágiles.
En México, donde ya se registran fenómenos como olas de calor, incendios forestales y sequías recurrentes, el escenario planteado por el PNUMA supone un reto añadido para la adaptación climática, la justicia ambiental y la protección de quienes menos han contribuido al problema.
“Cada décima de grado importa para las comunidades más vulnerables”, resalta el informe de la ONU.
¿Qué dicen los números?
El nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025 muestra que el planeta va rumbo a un calentamiento de entre 2.3 y 2.5 grados Celsius si todos los países cumplen sus promesas actuales.
En el reporte anterior, esa cifra era más alta: 2.6 a 2.8 grados. Es decir, la mejora existe, pero no por nuevas políticas más fuertes, sino por ajustes técnicos y factores temporales, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Un avance engañoso
El NewClimate Institute explicó que esta leve reducción “no es resultado de acciones climáticas nuevas, sino de cambios en el cálculo y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París”.
Esto significa que la supuesta mejora se esfuma en la práctica. Sin ese cambio, la temperatura seguiría aumentando casi igual que antes.
Además, para mantenernos dentro del límite de 1.5 °C, las emisiones de gases contaminantes tendrían que caer 55% para 2035, en comparación con los niveles de 2019.
Pero los compromisos actuales solo alcanzarían una reducción de 15%, de acuerdo con el Instituto de Evaluación Ambiental de los Países Bajos.
Los países que más contaminan
El informe también señala que los países del G20 generan el 77% de las emisiones mundiales y, sin embargo, la mayoría no ha presentado planes nuevos o más ambiciosos.
“El ritmo es muy lento y las metas para 2030 no se han reforzado”, advierte el NewClimate Institute.
Esta falta de compromiso global pone más presión sobre regiones vulnerables, como América Latina. México, por ejemplo, ya vive las consecuencias: sequías, incendios forestales, olas de calor y daños en la producción agrícola.
Aunque el país ha presentado metas de reducción, la implementación sigue siendo insuficiente frente a los impactos que ya están afectando comunidades rurales y zonas costeras.
Lo que no se debe pasar por alto
El Informe resume tres puntos clave que deberían preocupar —y movilizar— a todos los gobiernos:
El tiempo se acaba.
“La ventana para actuar se está cerrando rápidamente; cada año perdido multiplica los daños ya inevitables”, advierte el portal Carbon Brief.
Falta de acciones reales.
“Los compromisos existen, pero las políticas concretas no avanzan al ritmo necesario”, afirma el PNUMA.
Recuperarse será difícil.
Si el planeta supera los 1.5 °C, volver a bajar la temperatura no será automático ni rápido, advierte el Instituto PBL
México frente al desafío
Aunque el informe es global, México tiene un papel clave en la región.
Según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el país ya ha experimentado aumentos promedio de más de 1.2 °C en las últimas décadas.
Esto se traduce en mayores riesgos para la salud, menor disponibilidad de agua y más pérdidas agrícolas, afectando sobre todo a los estados del norte y del sur del país.
En el plano internacional, México ha reafirmado su compromiso con la reducción de emisiones, pero los expertos de la ONU advierten que la transición energética y el abandono de combustibles fósiles avanzan con lentitud.
Mientras tanto, las comunidades rurales, indígenas y costeras siguen siendo las más expuestas al cambio climático.
“Cada décima de grado importa para las comunidades más vulnerables”, recordó el informe del PNUMA.
“Nosotros dos”: el nuevo documento del Vaticano sobre el valor del matrimonio hombre-mujer
Ciudad de México. El Vaticano alista un nuevo documento basado en el matrimonio exclusivo entre hombre y mujer, como la expresión de un amor cristiano profundo.
El texto lleva por nombre “Nosotros dos: en alabanza de la monogamia. Nota doctrinal sobre el valor del matrimonio, la comunión exclusiva y la pertenencia mutua”, y será presentado oficialmente a finales de noviembre por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
La monogamia como camino de amor fiel
El anuncio fue realizado en Roma por el secretario del Dicasterio, padre Armando Matteo, quien explicó que el documento responde a una solicitud de varios obispos africanos durante el Sínodo sobre la Sinodalidad.
“Los propios prelados africanos pidieron a la Santa Sede una orientación clara respecto de la situación pastoral derivada de la poligamia”, declaró Matteo el 30 de septiembre pasado.
El sacerdote precisó que el texto no busca emitir condenas, sino ofrecer un marco doctrinal y pastoral para acompañar con caridad y verdad a los fieles.
“La monogamia no es un ideal inalcanzable, sino la expresión más profunda del amor cristiano: exclusivo, total y fiel”, añadió en declaraciones citadas por Vatican News.
Matrimonio hombre-mujer, un predominio en México
En el país, la mayoría de los matrimonios continúan siendo entre hombre y mujer. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios, de los cuales 480 mil 333 fueron uniones entre hombre y mujer.
El informe del organismo publicado el 15 de octubre de 2025 señala que los estados de Hidalgo y Oaxaca no registraron ningún matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en el resto del país sí hubo casos.
La edad promedio para casarse también ha cambiado. En 2015, las mujeres se casaban a los 27.9 años y los hombres a los 30.8; para 2024, el promedio subió a 32.1 y 35 años, respectivamente.
Un vínculo de comunión y pertenencia
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe adelantó que el documento subraya que el matrimonio cristiano “no es solo una institución natural, sino un signo sacramental del amor fiel entre Cristo y su Iglesia”.
El texto busca reafirmar el valor de la comunión exclusiva y la pertenencia mutua, destacando que el vínculo entre un hombre y una mujer representa una alianza permanente que promueve estabilidad familiar y bien social.
El Vaticano confirmó que la presentación de “Nosotros dos” se realizará en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, con la participación de representantes del Dicasterio y obispos de distintos países que colaboraron en su elaboración.
Continuidad con los Sínodos sobre la Familia
El nuevo documento da seguimiento a los Sínodos sobre la Familia celebrados en 2014 y 2015, en los que también se abordaron los desafíos pastorales relacionados con la fidelidad conyugal y las segundas uniones.
“El matrimonio monógamo es una vocación de entrega total entre dos personas que se pertenecen en fidelidad y libertad”, indicó Matteo durante la presentación del texto Mater Populi Fidelis, donde adelantó los ejes principales de la nueva nota doctrinal.
El matrimonio, una realidad viva en México
Los datos del INEGI muestran que, aunque los matrimonios han disminuido 3 % respecto a 2023, la unión entre hombre y mujer continúa siendo la forma más extendida en todo el país. Quintana Roo, Sinaloa y Campeche registraron las tasas más altas, mientras que Tlaxcala y Ciudad de México tuvieron las más bajas.
CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights
Washington.— Global Center for Human Rights denunció que el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Arif Bulkan asumió a la vez, como juez de la Corte de Justicia del Caribe, en clara violación a las normas del sistema interamericano y los estándares internacionales de la ONU.
En entrevista con el escritor Agustín Laje, María Anne Quiroga, de Global Center for Human Rights, sacó a la luz la situación de Arif Bulkan.
María Anne Quiroga dijo que el comisionado está actuando como juez y parte ya que sumió la titularidad de juez en un tribunal superior del Caribe, mientras es parte acusadora en el Sistema Interamericano, incumpliendo un principio básico del derecho y la función pública.
Desde sus dos puestos, dijo Quiroga, Arif Bulkan puede validar como juez las perspectivas que promueve como comisionado, por ejemplo, desde sus relatorías sobre personas LGBTI y pueblos indígenas.
De acerdo con Global Center for Human Rights, este doble cargo genera un conflicto de intereses que viola las normas de la misma CIDH, del Sistema Interamericano y los estándares internacionales de la ONU, destruyendo la independencia y la imparcialidad de todo el Sistema.
Mientras Bulkan no presente su renuncia, la CIDH pierde toda legitimidad.
María Anne Quiroga detalló que básicamente, ya no puede exigir a los Estados que cumplan lo que ella misma no cumple.
Explicó que la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum, militante abortista y LGBTI, en lugar de resolver la irregularidad, guarda un “silencio vergonzoso”. Mientras tanto, la CIDH se enfoca en discriminar al Comisionado conservador Carlos Bernal Pulido, al prohibirle contra el Reglamento participar en deliberaciones sobre el Perú.
“Si no se resuelve pronto la situación, los Estados, que recién se están enterando de la inaceptable conducta del juez-comisionado, pedirían que se rinda cuentas ante el Consejo Permanente“, indicó.
Finalmente, Quiroga anunció que se va a realizar una campaña de firmas para pedir la renuncia de Bulkan y que esto “es sólo la punta del iceberg: Los numerosos abusos, el continuo incumpliento de las normas y el colapso de la neutralidad institucional de la CIDH se está convirtiendo en una amenaza para los Estados, para la Corte IDH y para todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, concluyó.
Paula Leitón: la deportista que transformó el acoso en empatía
Su cuerpo ha sido motivo de ataque
Madrid.— Paula Leitón, integrante de la selección española de waterpolo, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, tras su triunfo, recibió una ola de comentarios sobre su físico. Respondió con una frase que recorrió el mundo: “Tengo la espalda lo suficientemente ancha como para que me resbalen los comentarios”.
La jugadora explicó que eligió centrarse en celebrar la victoria con su equipo y sus seres queridos. “Para mí lo importante era celebrar ese oro y hacerlo con la gente que quería”, comentó.
Su experiencia quedó reflejada en su libro XXL, donde relata su historia y busca inspirar a niñas, jóvenes, padres y educadores. A través de sus palabras, plantea una pregunta necesaria: ¿qué ocurre cuando esos comentarios recaen sobre quienes aún están formando su identidad?
La influencia familiar y la empatía como valor
Leitón recordó que creció siendo más alta y fuerte que sus compañeras, algo evidente desde los seis años. “A los diez ya era tan alta como mi entrenador”, narró. Aseguró que la fortaleza emocional que desarrolló se debió en gran parte a su entorno familiar.
“Mi madre siempre me decía: este es el cuerpo que tienes, aprende a quererlo y cuidarlo”, señaló. También subrayó el papel de los padres para fomentar empatía: “Si no te gusta que te digan cosas, tú tampoco lo hagas”.
La deportista reflexionó sobre el impacto que pueden tener los comentarios en la infancia. “¿Qué pasaría si esos mensajes los recibiera una niña sin la madurez necesaria? La sociedad opina sin pensar en las consecuencias”, advirtió.
Redes sociales y salud mental
Leitón destacó que muchos mensajes de acoso surgen desde el anonimato en redes sociales. Alertó sobre el daño que pueden causar en la autoestima infantil y el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. “Antes de decir cualquier barbaridad, piensen en cómo lo puede estar pasando esa persona”, afirmó.
De la alberca a las aulas: hábitos saludables y educación emocional
Actualmente, Paula Leitón participa en el programa educativo Alimentando el futuro de una generación, impulsado por el grupo Aramark. El proyecto reúne a deportistas de élite que promueven una alimentación equilibrada y la práctica del deporte como base de la salud física y mental.
En sus charlas escolares, la campeona comparte su historia para inspirar a los estudiantes. “Les explico cómo me enamoré del waterpolo y cómo, gracias a mi cuerpo, cumplí mi sueño”, comentó.
Además, reconoció los avances en la enseñanza de gestión emocional en las escuelas, aunque consideró que falta capacitación docente sobre el acoso escolar. “Todavía hoy es la víctima quien debe irse del colegio. Eso debe cambiar”, afirmó.
Leitón aseguró que nunca sufrió bullying escolar, pero sí presión social por su apariencia. Por ello, promueve entre los jóvenes el amor propio y la aceptación de la diversidad corporal. “Cada persona es diferente, y eso está bien”, concluyó.
