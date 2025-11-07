Texas refuerza los derechos de los padres en la crianza

Dallas.— Texas incorporó en su Constitución estatal una enmienda que protege explícitamente el derecho de los padres a decidir sobre la crianza y educación de sus hijos.

La llamada Proposición 15, es conocida como la Enmienda sobre los Derechos de los Padres. Esta, consolidó en la ley fundamental del estado una prerrogativa considerada esencial por amplios sectores sociales y religiosos.

La medida, aprobada con el 72% de los votos, establece que los padres tienen el derecho de:

“Ejercer el cuidado, la custodia y el control de sus hijos, incluyendo el derecho a tomar decisiones sobre su crianza”.

También reafirma su responsabilidad de “criar y proteger” a los menores. Esto representa una garantía que entrará en vigor tras la certificación oficial del resultado por la Secretaría de Estado de Texas.

Un paso más allá de la ley estatal en Texas

Desde 2023, Texas contaba con una Declaración de Derechos de los Padres en su legislación, la cual garantizaba a los tutores acceso a la información completa sobre las actividades escolares, evaluaciones estatales y materiales educativos de sus hijos.

Sin embargo, la nueva enmienda eleva esas garantías al nivel constitucional, ofreciendo una protección más robusta frente a posibles modificaciones futuras.

De acuerdo con la Conferencia Católica de Obispos de Texas, la medida reconoce “el derecho natural de los padres a dirigir la crianza de sus hijos”.

Este posicionamiento coincide con fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, como el caso Troxel vs. Granville (2000). Este, reconoció el papel fundamental de los padres en la formación de sus hijos, aunque sin una protección explícita a nivel federal.

Derechos parentales y límites legales

La abogada Marcella Burke explicó a CNA que esta reforma “obliga a los gobiernos a reflexionar antes de adoptar medidas que afecten la crianza”. Sin embargo, precisó que el texto no otorga derechos absolutos y contempla excepciones frente a abusos o negligencias.

Diversos analistas destacan que este tipo de protecciones buscan equilibrar el papel del Estado en la protección de los menores con el respeto a la autoridad familiar.

Según el Pew Research Center, más de la mitad de los estados de la Unión han aprobado leyes similares. En ellas, definen el derecho de los padres a participar activamente en las decisiones médicas y educativas de sus hijos.

Se fortalece el reconocimiento de importancia de la familia

La incorporación de esta enmienda en Texas representa un nuevo capítulo en la discusión nacional sobre la relación entre la autoridad familiar, la libertad religiosa y la intervención gubernamental en la educación y el bienestar infantil.

La medida refuerza una tendencia creciente en Estados Unidos hacia el reconocimiento formal del papel de los padres como principales responsables de la formación integral de los hijos, tanto en el hogar como en las escuelas.

JAHA