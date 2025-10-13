Tradición por la vida: obispo de Getafe bautiza a 17 niños rescatados del aborto

Getafe, España.- El obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, bautizó a 17 niños rescatados del aborto, en la parroquia de San Josemaría Escrivá, Alcorcón, en una ceremonia que reivindica la dignidad humana, la defensa de la vida y los valores de la familia,

Rescate y Bautismo: un acto de esperanza

De acuerdo con la Diócesis de Getafe, las 17 vidas fueron salvadas gracias al acompañamiento ofrecido por la Asociación Más Futuro y los Rescatadores Juan Pablo II a madres que contemplaban abortar.

📸 @ObispoGines ha bautizado 17 niños rescatados del aborto: "¡Estamos hechos para el cielo! ¡Vuestros hijos están hechos para el cielo!”. pic.twitter.com/HB3vxPvZ86 — Diócesis de Getafe (@DiocesisGetafe) October 11, 2025

Estos voluntarios brindan información, apoyo material, psicológico y espiritual en las puertas de clínicas abortistas.

El Bautismo se realizó en presencia de las familias, padrinos y voluntarios.

“Por el Bautismo, vuestros hijos no solo van a tener la vida que vosotros les habéis dado, sino la herencia de la Vida Eterna. Es decir, que la vida es algo muy serio”, destacó Monseñor García Beltrán.

Valor humano y dignidad reafirmada

“Una cultura que defiende la muerte es una cultura llamada a morir. Pero una cultura que defiende la vida está llamada a vivir. Y nosotros estamos hechos no para la muerte, sino para la vida”, subrayó el obispo en su homilía.

“La vida es del Señor. Dios mío, ¡qué milagro, qué milagro es la vida!”, agregó, recordando que cada niño tiene valor por sí mismo.

Destacó además que estos actos no solo se fundan en la fe, sino en el reconocimiento de la dignidad humana.

“No somos desechos, somos alguien”, dijo refiriéndose a los niños rescatados.

Familia, valores y acompañamiento

La diócesis de Getafe destacó que parte esencial del acto fue el reconocimiento del papel de la familia.

Los padres de estos 17 niños expresaron emoción y agradecimiento al elegir traer a sus hijos al mundo, pese a las presiones sociales, laborales o personales.

Por su parte, la Asociación Más Futuro dejó en claro que el acompañamiento a las madres no termina con el parto, sino continúa con el apoyo material, psicológico y espiritual.

A través de la Diócesis, la Asociación también invitó a los padrinos a ser referentes en valores humanos y fe, con responsabilidad.

Una tradición con peso

Según ACI Prensa, este bautismo forma parte de una tradición de más de 14 años en Getafe, durante los cuales ya han sido bautizados más de 300 niños rescatados del aborto.

El evento apunta no solo a reafirmar el compromiso de la diócesis, sino a ofrecer un testimonio vivo de que la vida, la familia y el respeto a la dignidad humana siguen siendo valores centrales.

