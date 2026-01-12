Tribunal favorece a padre que busca proteger a su hijo de contenidos en su escuela

Lexington.— Un niño de cinco años volvió a casa confundido tras una jornada escolar que cambió la rutina de su familia. Su padre, cristiano practicante, notó que su hijo enfrentaba conceptos que nunca habían formado parte de su entorno cotidiano.

El menor cursaba kindergarten en una escuela pública del distrito escolar de Lexington, en Massachusetts.

Durante actividades en el aula, el niño fue expuesto a libros con temáticas LGBT, presentados como parte del currículo escolar.

El padre, identificado judicialmente como Alan L., consideró que ese contenido no correspondía a la edad ni al contexto de su hijo.

También sostuvo que el material contradecía directamente las creencias religiosas que guía la educación familiar.

Alan solicitó al distrito escolar información previa sobre ese tipo de contenidos.

Pidió, además, la posibilidad de excluir a su hijo de actividades relacionadas con ese material.

Según la demanda, la escuela y el distrito rechazaron esas peticiones de forma reiterada.

El menor continuó expuesto a libros y lecturas en el aula pese a una solicitud explícita de exclusión.

Entre los materiales señalados se encuentran Families, Families, Families! de Suzanne Lang y All Are Welcome de Alexandra Penfold.

El 16 de septiembre, el niño presenció una lectura en voz alta de uno de estos libros durante la clase de salud.

Para el padre, la situación obligó a abordar temas de sexualidad y estructuras familiares antes de lo que consideraba apropiado.

El impacto no fue solo educativo, también afectó la dinámica emocional del hogar.

Ante la falta de respuesta administrativa, la familia acudió a los tribunales federales.

El caso se centró en el derecho de los padres a decidir sobre la formación moral temprana de sus hijos.

Una medida cautelar que prioriza el interés del menor durante el litigio

El juez federal F. Dennis Saylor IV emitió una medida cautelar preliminar a favor del padre.

La orden obliga al distrito escolar y a la escuela a evitar exponer al menor a esos materiales.

El tribunal estableció que la protección aplicará mientras el caso continúe su curso legal.

La decisión busca prevenir un daño continuo durante el proceso judicial.

En la resolución, el juez señaló que el menor recibió instrucción moral contraria a las creencias familiares.

El texto subrayó que esa exposición forzó conversaciones sensibles antes de una etapa de madurez adecuada.

La medida exige “esfuerzos razonables” para que el niño no sea enseñado ni expuesto a los libros identificados.

La restricción aplica dentro del aula y en cualquier entorno escolar.

El caso se analizó a la luz del precedente del Tribunal Supremo en Mahmoud v. Taylor.

En junio, la Corte falló a favor de padres que solicitaron excluir a sus hijos de lecciones con contenido pro-LGBT.

Ese fallo estableció que las escuelas deben avisar y permitir la exclusión cuando el contenido afecta creencias religiosas.

La defensa argumentó que el distrito ignoró ese criterio constitucional.

Organizaciones legales señalaron que la carga no debe recaer en los padres para identificar cada material objetable.

El tribunal coincidió en que corresponde a las escuelas prever conflictos con convicciones expresadas.

Durante el litigio, el niño continuará su educación sin esos contenidos específicos.

Para la familia, la medida representa un respiro y una forma de proteger su desarrollo emocional.

El caso también impacta a otras familias con inquietudes similares dentro del sistema educativo público.

La orden refuerza el derecho de los padres a participar activamente en decisiones formativas tempranas.

Mientras el proceso avanza, el menor mantiene su rutina escolar sin cambios abruptos.

JAHA