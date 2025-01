Trump planea imponer aranceles a China por tráfico de fentanilo

Madrid.— La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, sostuvieron un encuentro en medio de la polémica sobre supuestas “terapias de conversión” en diócesis españolas.

La Ministra y el Presidente de la Conferencia compartieron sus puntos de vista en relación a la cuestión sobre la distribución de la comunión a personas homosexuales.

Ambos coincidieron en la importancia que los principios de libertad, igualdad y no discriminación tienen para nuestra sociedad constitucional.

Al respecto, Mons. Argüello señaló que se trata de una expresión imprecisa, amplia y no científica, que la Iglesia católica no apoya y que no se encuentra dentro del ámbito de su acción pastoral.

El Presidente de la Conferencia Episcopal resaltó, además, que no se pueden tratar como “terapias de conversión” todas aquellas que no sean “terapias afirmativas”.

Mons. Argüello añadió que el proyecto “Transformados”, según explican las personas que lo realizan, invita a la conversión a Cristo y a la propuesta de vida que surge del Evangelio y que se ofrece a todas las personas.

En ese sentido, explicó que en la Iglesia católica no existe discriminación en este sentido ya que la norma básica para recibir la comunión, que es estar en gracia de Dios, afecta igualmente a todos los católicos, con independencia de cualquier otra condición, incluida la orientación sexual.

