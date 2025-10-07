¿Una moneda con el rostro de Trump? Estados Unidos evalúa un diseño histórico en el dólar

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando la emisión de una moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, previsto para el 4 de julio de 2026.

Aunque la propuesta aún está en fase de diseño, ha generado un intenso debate legal y político.

Diseño preliminar y controversia legal

El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, compartió en redes sociales los primeros borradores del diseño de la moneda.

El anverso presenta el perfil de Trump con la palabra “Libertad” y las fechas “1776-2026”.

No fake news here. These first drafts honoring America's 250th Birthday and @POTUS are real.



— U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

El reverso muestra al presidente con el puño cerrado frente a una bandera estadounidense, acompañado de la frase “Lucha, lucha, lucha”, en referencia a sus palabras tras un intento de asesinato en 2024.

Sin embargo, esta propuesta enfrenta desafíos legales. Una ley de 1866 establece que solo las personas fallecidas pueden aparecer en las monedas estadounidenses para evitar la impresión de que el país es una monarquía.

Además, una legislación de 2020, firmada por Trump, autoriza la emisión de monedas conmemorativas para el 250 aniversario, pero prohíbe retratos de personas vivas en el reverso de las monedas.

Reacciones políticas y sociales

La propuesta ha generado reacciones divididas. Un portavoz del Departamento del Tesoro afirmó que el diseño refleja el espíritu perdurable del país y su democracia, incluso frente a obstáculos.

Por otro lado, críticos argumentan que la inclusión de la imagen de un presidente vivo podría contravenir las normas establecidas para las monedas conmemorativas.

Próximos pasos

El Departamento del Tesoro señaló que proporcionará más detalles sobre el diseño de la moneda una vez que finalice el cierre del gobierno.

Mientras tanto, el debate sobre la legalidad y el simbolismo de la propuesta continúa en el ámbito público y político.

