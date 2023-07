Verástegui se reúne con Trump en proyección de ‘Sound of Freedom’

Ciudad de México.- El productor de la película Sound of Freedom, Eduardo Verástegui, fue invitado por el ex presidente de EU, Donald Trump a presentar una proyección del filme en su club de golf de Bedminster, New Jersey, y el mexicano le hizo una petición.

Considerando que Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo de sexo con niños y México, lamentablemente, su principal proveedor de menores; Verástegui aprovechó la ocasión para pedir al actual precandidato presidencial del Partido Republicano, el mayor apoyo posible, en caso de llegar de nuevo a la Casa Blanca, para llevar adelante un acuerdo bilateral entre ese país y México para el combate de este crimen que afecta a los niños mexicanos. En México desaparece un promedio de 57 niños por día, 3 cada hora, casi 21 mil al año.

“Este es un problema global y ningún país está exento de él”.

Verástegui

En la reunión estuvieron también el protagonista Jim Caviezel y Tim Ballard, el ex agente en cuya vida está basada la película.

Sound of Freedom está basada en la historia real de la misión del ex agente del FBI y Homeland Security, Tim Ballard, en la selva de Colombia para salvar a numerosos niños sometidos por tratantes y traficantes sexuales.

Irá al Capitolio

La película se presentará también el 25 de julio en el Congreso de los Estados Unidos, en Washington. En esa oportunidad, Verástegui pedirá, como ciudadano “mexicano, a senadores y diputados estadounidenses trabajar en conjunto y por encima de diferencias partidarias para acabar con este crimen que afecta a incontables niños”.

El anfitrión de la presentación será el presidente de la Cámara de Representantes, congresista Kevin McCarthy.

npq

