Zelenski se reúne con el cardenal Zuppi

Ciudad de México.— El 24 de junio de 2022 se cumple el primer aniversario de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe v. Wade de acceso al aborto y se pronunció por la vida.

Ante ello, varias organizaciones aseguraron que el mundo está listo para celebrar al único autor de la vida y por ello se promueve que junio sea el Mes de la Vida.

Organizaciones como The Justice Foundation, The Moral Outcry, Family Research Council, Intercessors for America, World Prayer Network, Not Forgotten Ministries y Legacy Photography decidieron hacer realidad el Mes de la Vida y eligieron que junio es la fecha para celebrar la vida.