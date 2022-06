4 de cada 10 cancelaciones de Comprobante Fiscal Digital Impreso llegan por sorpresa a las empresas

Ciudad de México.- Dos compañías de entretenimiento mundial con servicios de streaming, The Walt Disney Company y Starz, ofrecen a los consumidores la posibilidad de acceder de forma conjunta a los servicios Star+, Disney+ y STARZPLAY en México y otros países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

La oferta conjunta solo está disponible en los sitios de Disney+ y Star+ y provee suscripciones a Star+, Disney+ y STARZPLAY por 309 pesos en México.

Una vez suscritos, los usuarios deberán descargar cada app en su dispositivo compatible y disfrutar del contenido ofrecido por cada plataforma:

Star+

Combina contenidos de deportes en vivo de ESPN y de entretenimiento general con comedias animadas como “Los Simpson”, “Futurama” y “Family Guy”; películas como “Free Guy: Tomando el control”, “King’s Man: El origen” y “El Valet”; las series favoritas de los fans como “This Is Us”, “The Walking Dead”, “Grey’s Anatomy” y “The Kardashians”; y producciones originales de Latinoamérica como “No fue mi culpa: México”, “Los Protectores”, “Terapia Alternativa”, “El galán. La TV cambió, él no”, “Lo que no sabías del humor” y “Bios. Vidas que marcaron la tuya”.

Disney+

Los suscriptores pueden disfrutar de estrenos recientes de cine como Red de Disney y Pixar, Encanto de Walt Disney Animation Studios y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, de Marvel Studios; las series más aclamadas como The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi de Star Wars, The Right Stuff de National Geographic; Hawkeye, Moon Knight y Ms. Marvel de Marvel Studios, estrenos exclusivos como Siempre Fui Yo.

STARZPLAY:

El servicio internacional de streaming de STARZ, ofrece un catálogo exclusivo de programación premium que incluye las series originales en idioma español de STARZPLAY como el drama “Señorita 89”, ambientado en el oscuro glamour del México de la década de 1980, protagonizado por Ilse Salas y Bárbara López; y el thriller de ciencia ficción “El Refugio”, protagonizado por Alberto Guerra y Ana Claudia Talancón, que se estrena hoy.

