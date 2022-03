Acelera la transformación digital de una empresa con estos programas

Aunque la tecnología ya juega un papel protagónico en las empresas, a raíz de la crisis económica internacional generada por la pandemia desde 2020, las organizaciones se vieron obligadas a acelerar, replantear o empezar su proceso a la transformación digital para responder con agilidad y flexibilidad a la realidad actual.

La encuesta “The Path to Digital Transformation: Where IT Leaders Stand in 2022”, reveló que en la actualidad 87 por ciento de las empresas está persiguiendo la transformación digital en algunas o todas las áreas del negocio.

En cuanto a la efectividad de la evolución digital, un reciente informe del IDC México, señaló que 29 por ciento de las organizaciones afirman que les ha permitido incrementar la eficiencia, mientras que 20 por ciento asegura que ayuda a mejorar la conectividad.

La transformación digital ha permitido que los flujos de trabajo se digitalicen desarrollando soluciones como el home office y creando diversos beneficios como reducción de tiempo, costo de operaciones, protocolos de ciberseguridad y mejores experiencias, tanto para los colaboradores, socios y clientes.

Academia para un futuro digital en las empresas

En ese contexto, las empresas deberán incluir en sus filas a profesionistas especializados en crear estrategias innovadoras sobre el aprovechamiento de la tecnología y en la actualidad existe una variedad de programas de alto nivel académico que brindarán las bases para la evolución digital.

Una fuerte oportunidad es la que ofrece la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes (Colombia) y Emeritus, con su Programa Ejecutivo en Transformación Digital que busca formar directivos con una “mente digital”, así como con habilidades y conocimientos para entender, aplicar y capitalizar las ventajas que ofrecen las tecnologías digitales.

Entre los beneficios que te brinda su programa es que es totalmente online, con una duración de 18 meses, con asesorías en tiempo real las 24 horas del día, horarios flexibles y cuenta con interesantes posibilidades de networking.

Por su parte, el Tech México imparte un valioso máster en línea en Dirección de Transformación Digital e Industria, con una duración de un año, en el que ofrece un proceso de adquisición de los avances en este sector ofreciendo al profesional las habilidades necesarias para adaptarse de manera instantánea a estos cambios, logrando beneficios para sus empresas.

Otro programa con alta demanda es la que ofrece la Universidad Anáhuac con su diplomado online de siete meses en Transformación Digital, en el que los profesionistas podrán adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para impulsar a la tecnología como un elemento de cambio social al especializarse en Tecnologías Disruptivas o Blockchain.

El éxito en el mundo digital requiere de unir a la gente indicada con la tecnología para dar como resultado grandes ventajas competitivas en las empresas y de esta manera satisfacer las demandas de una economía digital cambiante. ¡No lo pienses más y da el paso a la digitalización!