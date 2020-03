Adelantarán pensiones a adultos mayores por coronavirus

Ciudad de México.— En respuesta a la crisis económica que plantea el Coronavirus, este mes se van a adelantar recursos para los adultos mayores, que recibirán en lugar de dos, los correspondientes a cuatro meses. Es decir, en lugar de 2 mil 670, percibirán por adelantado 5 mil 340 pesos, con la recomendación presidencial de “por favor, cuídenlos, adminístrense”, a los 8 millones de beneficiarios.

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador fue en el sentido de que el gobierno federal está haciendo lo que debe hacer para prevenir mayores daños a la economía nacional, para lo cual dijo, ayer se reunió con su gabinete económico para acordar la estrategia.

En primer lugar, dijo, “se va a blindar al pueblo” porque en lugar de “apretarse el cinturón, lo va a hacer el gobierno mediante mayores medidas de austeridad y ajustando el gasto administrativo para evitar derroche.

Por el contrario, dijo, hay finanzas sanas y la recaudación de los primeros dos meses de 2020 ha sido superior en 8% a la de 2019, que representa 60 mil millones de pesos más que el año pasado, por lo que se decidió que en primer lugar se van a mantener los programas sociales para apoyar la economía popular.

“Una de las medidas que se van a tomar, es que se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores, en vez de un bimestre, le vamos a entregar dos bimestres, o sea cuatro meses, esto lo informó para que el adulto mayor sepa que van a recibir el doble, pero que consideren que estamos incluyendo dos bimestres”, refirió.

Más: Coronavirus no impide a madres amamantar a sus bebés

Otro aspecto: no se prevé aumento del desempleo y por el contrario, se van a generar más empleos mediante el apoyo a empresas y “a los ansiosos que demandan que ante la emergencia por el Coronavirus piden que se cierren las fronteras, aeropuertos, restaurantes y otros negocios, les digo que no se puede paralizar la economía. Y les aviso: no se van a cerrar negocios ni las fronteras”.

Además de mantener los programas sociales, dijo que no se aumentarán los impuestos ni los precios de los combustibles y tampoco se recurrirá a incrementar la deuda pública, por el contrario, dijo, se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores, que en lugar de recibir lo correspondiente a dos meses, percibirán en sus cuentas lo equivalente a 4 meses.

“Por supuesto que nos preocupa la epidemia de Coronavirus, pero vamos a actuar con responsabilidad, vamos a observar todas las indicaciones de higiene y los cuidados que nos recomienda el Sector Salud: lavarnos las manos, mantener la sana distancia, no saludar de beso y si se sienten afectados, quedarse en casa”.

Reiteró que no puede el Presidente de la República enviar mensajes tremendistas con motivo de la pandemia; no puede presentarse con tapabocas, “porque van a decir: si así está el presidente, cómo estaremos los demás”.

JAHA